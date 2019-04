Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cac8f4be-80e5-4577-a758-ddf8b3fcf368","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dél-olaszországi Puglia egyik csodálatos öblében fekszik kétezer éve az öt oszlop.","shortLead":"A dél-olaszországi Puglia egyik csodálatos öblében fekszik kétezer éve az öt oszlop.","id":"20190331_Az_ember_uszkal_az_olasz_partoknal_aztan_belebotlik_ot_elsullyedt_okori_oszlopba__dronfelvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cac8f4be-80e5-4577-a758-ddf8b3fcf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da374a3-d9a6-423c-b611-531754138559","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_Az_ember_uszkal_az_olasz_partoknal_aztan_belebotlik_ot_elsullyedt_okori_oszlopba__dronfelvetel","timestamp":"2019. március. 31. 11:16","title":"Az ember úszkál az olasz partoknál, aztán belebotlik öt elsüllyedt ókori márványoszlopba - drónfelvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8a4c1a-3b6c-45c2-9161-9f4ddcca7579","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 2500 évesnek becsült sírhely feltárásakor régészek épen megmaradt tojásokra bukkantak egy cserépkorsóban a Kína keleti partjainál fekvő Csiangszu tartományban – adta hírül a Hszinhua kínai állami hírügynökség.","shortLead":"Egy 2500 évesnek becsült sírhely feltárásakor régészek épen megmaradt tojásokra bukkantak egy cserépkorsóban a Kína...","id":"20190331_2500_eves_tojasok_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be8a4c1a-3b6c-45c2-9161-9f4ddcca7579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fafac7a-5940-4170-9cf1-500270ea54e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_2500_eves_tojasok_kina","timestamp":"2019. március. 31. 19:33","title":"2500 éves ép tojásokat találtak egy kínai sírban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d5fce7-bdb7-4549-baf2-b0381827b7f9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Balesetet szenvedett hőlégballonjával és elhunyt az a brit tudós, aki saját fejlesztésű hőlégballonos kabinjával 79 világrekordot állított fel.","shortLead":"Balesetet szenvedett hőlégballonjával és elhunyt az a brit tudós, aki saját fejlesztésű hőlégballonos kabinjával 79...","id":"20190330_holegballon_baleset_julian_richard_nott_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3d5fce7-bdb7-4549-baf2-b0381827b7f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c456a45b-975e-4b1f-856a-79c9d76ace3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190330_holegballon_baleset_julian_richard_nott_meghalt","timestamp":"2019. március. 30. 20:03","title":"Tragikus baleset: saját találmánya ölte meg a 74 éves brit feltalálót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34948eb2-7c53-4faa-b0bf-ee46543fb5b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna egykori munkatársai gyújtottak gyertyát tegnap este a hírTV Szentendrei úti székházának bejárata előtt.","shortLead":"A csatorna egykori munkatársai gyújtottak gyertyát tegnap este a hírTV Szentendrei úti székházának bejárata előtt.","id":"20190401_HirTVsek_bucsuztattak_a_hirteleviziozast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34948eb2-7c53-4faa-b0bf-ee46543fb5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9fa6508-cc92-4dba-acc5-99e58426f230","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_HirTVsek_bucsuztattak_a_hirteleviziozast","timestamp":"2019. április. 01. 06:14","title":"HírTV-sek búcsúztatták a hírtelevíziózást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117b3a0d-6b53-499c-926e-25c4dec0981c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Föld óráját szervező Természetvédelmi Világalap (WWF) minden év márciusának utolsó szombatján, az óraátállítás előtti estén arra kéri a mozgalom támogatóit, hogy egy órára kapcsolják le a felesleges lámpákat és elektromos berendezéseket. A szimbolikus lekapcsolás célja, hogy ráirányítsa a figyelmet az éghajlatváltozásra, valamint a természeti értékek megőrzésének fontosságára és a fenntartható életmódra. Nézze meg, mi történt a budapesti Duna-parton és Gyöngyösön, a Szent Bertalan-templomnál.","shortLead":"A Föld óráját szervező Természetvédelmi Világalap (WWF) minden év márciusának utolsó szombatján, az óraátállítás előtti...","id":"20190330_A_Fold_oraja_elott_es_alatt__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=117b3a0d-6b53-499c-926e-25c4dec0981c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59139aed-60b7-434c-be66-c782466b9a9b","keywords":null,"link":"/elet/20190330_A_Fold_oraja_elott_es_alatt__fotok","timestamp":"2019. március. 30. 21:59","title":"A Föld órája előtt és alatt - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc63d05-20e8-49dd-9c50-66300c5f3d40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A GitHub után a Microsoft Store-ba is bekerült a Windows 3.0-val bemutatkozó egykori Windows File Manager újjáélesztett változata. Windows 10-es rendszeren is nosztalgiázhatunk vele.","shortLead":"A GitHub után a Microsoft Store-ba is bekerült a Windows 3.0-val bemutatkozó egykori Windows File Manager újjáélesztett...","id":"20190331_windows_file_manager_windows_10_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fc63d05-20e8-49dd-9c50-66300c5f3d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c2ae18-86b7-4b0f-ab76-7d48e36d837e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_windows_file_manager_windows_10_letoltes","timestamp":"2019. március. 31. 10:03","title":"Már az újabb gépére is felteheti a Windows nagy klasszikus fájlkezelőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ed7f55-dac8-4b34-a22c-e0d030103fc3","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az ukrajnai elnökválasztás vasárnapi első fordulója csak annyi tűnt biztosnak, hogy a közel negyven induló közül senki sem diadalmaskodik az első körben, így a döntés az április 21-ei második fordulóra marad. Ukrajnában sokan vélik úgy, hogy a választáson komoly csalások történhetnek, az orosz médiumok pedig ahol tudnak, ráerősítenek ezekre a félelmekre.","shortLead":"Az ukrajnai elnökválasztás vasárnapi első fordulója csak annyi tűnt biztosnak, hogy a közel negyven induló közül senki...","id":"20190330_A_bohoc_a_csokoladekiraly_es_a_gazhercegno__Ukrajna_sorsdonto_elnokvalasztas_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37ed7f55-dac8-4b34-a22c-e0d030103fc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e7dfd8-eead-4eb6-8aa4-0c72e52bc4c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190330_A_bohoc_a_csokoladekiraly_es_a_gazhercegno__Ukrajna_sorsdonto_elnokvalasztas_elott","timestamp":"2019. március. 30. 17:30","title":"A bohóc, a csokoládékirály és a gázhercegnő - Ukrajna sorsdöntő elnökválasztás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31646d8d-85a9-4850-b610-467e23085c62","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Babel tulajdonosa a tavaly elmaradt csillag után élete motivációs beszédét tartotta meg. Bejött.","shortLead":"A Babel tulajdonosa a tavaly elmaradt csillag után élete motivációs beszédét tartotta meg. Bejött.","id":"20190330_A_Michelincsillag_utan_Hatalmas_mamor_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31646d8d-85a9-4850-b610-467e23085c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21706f0f-752e-4555-a3e1-d5109e788071","keywords":null,"link":"/elet/20190330_A_Michelincsillag_utan_Hatalmas_mamor_van","timestamp":"2019. március. 30. 08:42","title":"A Michelin-csillag után: „Hatalmas mámor van…”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]