Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ismerősük szerint egy évig eltartott a dolog.","shortLead":"Egy ismerősük szerint egy évig eltartott a dolog.","id":"20190401_Spice_Girls_Geri_Halliwell_tagadja_hogy_lefekudt_volna_Mel_Bvel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b4b2c54-3db0-4f99-924c-d73948dd7e0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2325389-a9c9-42bf-923c-e0cbbb3f7a6f","keywords":null,"link":"/elet/20190401_Spice_Girls_Geri_Halliwell_tagadja_hogy_lefekudt_volna_Mel_Bvel","timestamp":"2019. április. 01. 12:54","title":"Spice Girls: Geri Halliwell tagadja, hogy lefeküdt Mel B-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal négy kérdésben kellett volna döntenie a Háznak.","shortLead":"Ezúttal négy kérdésben kellett volna döntenie a Háznak.","id":"20190401_Megint_leszavazott_a_brit_parlament_minden_Brexitjavaslatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f352d1cf-f877-47f8-b0ad-316b19c22071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e86e35e-8997-4f8e-8878-3c44a01629ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190401_Megint_leszavazott_a_brit_parlament_minden_Brexitjavaslatot","timestamp":"2019. április. 01. 23:24","title":"Megint leszavazott a brit parlament minden Brexit-javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szabad Föld főszerkesztője kivételesen megengedő hangulatában azt is megjegyezte, \"még csak fel sem rúgjuk őket\".\r

\r

","shortLead":"A Szabad Föld főszerkesztője kivételesen megengedő hangulatában azt is megjegyezte, \"még csak fel sem rúgjuk őket\".\r

\r

","id":"20190402_Gajdics_Otto_egyutt_tud_elni_a_melegekkel_mint_a_szaraz_kutyapiszokkal_az_arokparton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1f4289e-5763-4eb9-92c4-41b7bc182a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a4218f-fdf2-4fbe-b3a1-93b2a8fe8f0b","keywords":null,"link":"/kultura/20190402_Gajdics_Otto_egyutt_tud_elni_a_melegekkel_mint_a_szaraz_kutyapiszokkal_az_arokparton","timestamp":"2019. április. 02. 14:22","title":"Gajdics Ottó együtt tud élni a melegekkel, mint a száraz kutyapiszokkal az árokparton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizsgálják, történt-e idegenkezűség.","shortLead":"Vizsgálják, történt-e idegenkezűség.","id":"20190402_Holttestet_talaltak_a_Nepligetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f8fc72-1221-4f47-852c-b0f048bc01fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Holttestet_talaltak_a_Nepligetben","timestamp":"2019. április. 02. 11:16","title":"Holttestet találtak a Népligetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef9dce9-79dd-4d4c-b6de-5d96b053bd57","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Büntető és szabálysértési feljelentést tesznek az LMBTQ-rendezvény megzavarása miatt. ","shortLead":"Büntető és szabálysértési feljelentést tesznek az LMBTQ-rendezvény megzavarása miatt. ","id":"20190401_Feljelentest_tesz_a_Parbeszed_a_Mi_Hazank_szegedi_akcioja_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ef9dce9-79dd-4d4c-b6de-5d96b053bd57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363207f3-7897-48a2-9610-d9cd76178c39","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Feljelentest_tesz_a_Parbeszed_a_Mi_Hazank_szegedi_akcioja_miatt","timestamp":"2019. április. 01. 11:10","title":"Feljelentést tesz a Párbeszéd a Mi Hazánk szegedi akciója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aztán kiderült, hogy nem is volt vicc, tényleg tesztelik a terméket. ","shortLead":"Aztán kiderült, hogy nem is volt vicc, tényleg tesztelik a terméket. ","id":"20190402_Vega_burgerrel_viccelte_meg_a_vasarlokat_a_Burger_King","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0705bc3-e50c-42a8-b162-47bdba40339f","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Vega_burgerrel_viccelte_meg_a_vasarlokat_a_Burger_King","timestamp":"2019. április. 02. 19:59","title":"Vega burgerrel viccelte meg a vásárlókat a Burger King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82329a2b-51de-47c3-9543-eb8abb0eb2b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kingston bemutatta tartós microSD-kártyáját, amely kifejezetten nagy adatírási terheléssel járó alkalmazásokhoz készült, például otthoni biztonsági és térfigyelő kamerák, valamint autós fedélzeti és testkamerák felvételeinek tárolására. ","shortLead":"A Kingston bemutatta tartós microSD-kártyáját, amely kifejezetten nagy adatírási terheléssel járó alkalmazásokhoz...","id":"20190401_kingston_nagy_tartossagu_microsd_memoriakartya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82329a2b-51de-47c3-9543-eb8abb0eb2b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ab9bee-cb89-4338-8736-92b62d13c47d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_kingston_nagy_tartossagu_microsd_memoriakartya","timestamp":"2019. április. 01. 19:03","title":"20 000 órán át rögzíthet erre a 128 GB-os microSD-kártyára, újra és újra és újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f360b2-21c7-4ee1-a4c0-9530b963ad1f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Félnek, hogy beszólások és bántások áldozatai lesznek, ezért inkább nem fogadnak örökbe roma gyerekeket a nem roma szülők. A származásukkal idősebb korban tisztába kerülő örökbefogadottaknak sem könnyű a dolguk.","shortLead":"Félnek, hogy beszólások és bántások áldozatai lesznek, ezért inkább nem fogadnak örökbe roma gyerekeket a nem roma...","id":"20190401_A_tarsadalmi_rasszizmus_rombolja_a_roma_gyerekek_orokbefogadasanak_ugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f360b2-21c7-4ee1-a4c0-9530b963ad1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3556db29-eefd-4b79-bcff-f7a7ae573693","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_A_tarsadalmi_rasszizmus_rombolja_a_roma_gyerekek_orokbefogadasanak_ugyet","timestamp":"2019. április. 01. 11:55","title":"A társadalmi rasszizmus rombolja a roma gyerekek örökbefogadásának ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]