Nagyon hasonlít egymásra a legszegényebb és a legfideszesebb megyék térképe – olvasható az e heti HVG-ben. A legalacsonyabb átlagfizetést biztosító hat megye közül öt is azok közé tartozik (Borsod, Szabolcs, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Zala), ahol a Fidesz a legnagyobb javulást érte el a tavalyi választáson 2014-hez képest, egyedül Békés a kivétel.

De nem magyarázható egyedül azzal a Fidesz erősödése, hogy a baloldal már nem tudja megszólítani a szegényebbeket. Minél több uniós támogatás érkezik egy választókerületbe, annál jobbak a Fidesz esélyei az ottani győzelemre. Jó példa erre a napokban újra a figyelem középpontjába került Pócs János választókerülete. Pócs Jászberényben és környékén 2014-ben szinte pontosan ugyanannyi szavazatot kapott, mint nem sokkal távolabb, Törökszentmiklóson a szintén fideszes Boldog István, tavaly viszont már jó 3500-zal több voks jutott Pócsnak. Márpedig a jászberélnyi kistérség 2015 és 2017 között havi átlagban 606 millió forint EU-támogatást kapott, a törökszentmiklósi viszont csak 222 milliót. De hasonló helyzettel sok más helyen is találkozhatunk. Szolnokon és Karcagon például összesen kétmilliárd forint uniós pénz érkezése után úgy is nyert a Fidesz tavaly, hogy új jelölttel próbálkoztak. Seszták Miklós egykori fejlesztési miniszter pedig a kormány által kiemelten támogatott Kisvárdán és környékén a Fideszhez képest is kiemelkedően, 13 százalékkal múlta felül a korábbi eredményét.

Részletek az e heti HVG-ben.