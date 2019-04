Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0ad8e80-452f-4982-9d11-c4fd2a82ae56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európában jelennek meg először a HP 15”-es, és immár AMOLED kijelzővel szerelt laptopjai.","shortLead":"Európában jelennek meg először a HP 15”-es, és immár AMOLED kijelzővel szerelt laptopjai.","id":"20190403_hp_amoled_kijelzos_notebook_laptop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0ad8e80-452f-4982-9d11-c4fd2a82ae56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a6fb63-af92-4d4c-9008-94c1f4d24dfa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190403_hp_amoled_kijelzos_notebook_laptop","timestamp":"2019. április. 03. 13:03","title":"Napokon belül itt vannak a HP minden eddiginél jobb kijelzővel szerelt laptopjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindezt egy sárvári gazdafórumon adta elő Győrffy Balázs kamarai elnök. A térség fideszes országgyűlési képviselője annyit tett hozzá, hogy mi magunk akarunk dönteni a saját sorsunkról.\r

\r

","shortLead":"Mindezt egy sárvári gazdafórumon adta elő Győrffy Balázs kamarai elnök. A térség fideszes országgyűlési képviselője...","id":"20190403_Agrarkamara_Nem_az_aszaly_vagy_a_klimavaltozas_a_mezogazdasagunk_legnagyobb_kihivasa_hanem_az_EU","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c30ad0-d2a9-4a93-aa57-28625127ce52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Agrarkamara_Nem_az_aszaly_vagy_a_klimavaltozas_a_mezogazdasagunk_legnagyobb_kihivasa_hanem_az_EU","timestamp":"2019. április. 03. 21:05","title":"Agrárkamara: Nem az aszály vagy a klímaváltozás a mezőgazdaságunk legnagyobb kihívása, hanem az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"O. B.","category":"itthon","description":"A Civil Zrt. egy keretszerződés alapján őrzi a közmédia épületeit, illetve lát el ugyanott recepciós szolgáltatásokat. Közérdekű adatigénylésben kérte ki a hvg.hu újságírója, hogy tavaly mennyi pénzt kaptak mindezért.","shortLead":"A Civil Zrt. egy keretszerződés alapján őrzi a közmédia épületeit, illetve lát el ugyanott recepciós szolgáltatásokat...","id":"20190402_Negyedmilliard_forintot_kapott_tavaly_Pinter_Sandor_volt_cege_a_kozmedia_orzeseert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bf0bfe-94d9-49cc-bf1c-db0b87504ef5","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Negyedmilliard_forintot_kapott_tavaly_Pinter_Sandor_volt_cege_a_kozmedia_orzeseert","timestamp":"2019. április. 02. 15:45","title":"Negyedmilliárdot kapott tavaly Pintér volt cége az MTVA őrzéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Háromból három sajtópert nyert meg nemrég a diáklány az őt lejáratni próbáló kormányoldali lapok ellen, erre azok újabb támadást indítottak ellene. Ráadásul olyan, az ellenőrzőjéből származó információkat vetnek be ellene, amiket a bírósági tárgyalásokon tudtak meg, hiszen csak így tudta cáfolni, hogy bukásra állna.","shortLead":"Háromból három sajtópert nyert meg nemrég a diáklány az őt lejáratni próbáló kormányoldali lapok ellen, erre azok újabb...","id":"20190402_Vesztettek_a_birosagon_erre_ujra_Nagy_Blankara_tamad_a_NERmedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca01c928-cb6c-4772-873c-dea432192bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f73a43-34e0-4df6-811e-8fb7f38d56dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Vesztettek_a_birosagon_erre_ujra_Nagy_Blankara_tamad_a_NERmedia","timestamp":"2019. április. 02. 15:46","title":"Beégtek a bíróságon, erre újra rárontott Nagy Blankára a NER-média","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5263f250-7f05-4384-a309-f79e4a205eb1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A svéd márka néhány hónapon belül leleplezi a tavaly Év Autójának megválasztott modell villanymotoros változatát.","shortLead":"A svéd márka néhány hónapon belül leleplezi a tavaly Év Autójának megválasztott modell villanymotoros változatát.","id":"20190403_meg_az_iden_jon_az_elso_teljesen_elektromos_volvo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5263f250-7f05-4384-a309-f79e4a205eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c525de9f-1c15-41df-84fe-c422cc49bd6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190403_meg_az_iden_jon_az_elso_teljesen_elektromos_volvo","timestamp":"2019. április. 03. 11:21","title":"Még az idén jön az első teljesen elektromos Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1abc58b0-f359-4eed-a2f5-aa25dcdc1d4c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Reinhard Grindel ráadásul egy luxuskarórát is elfogadott Grigorij Szurkisz volt ukrán szövetségi elnöktől.","shortLead":"Reinhard Grindel ráadásul egy luxuskarórát is elfogadott Grigorij Szurkisz volt ukrán szövetségi elnöktől.","id":"20190402_25_millionyi_jovedelmet_nem_vallott_be_lemondott_a_Nemet_Labdarugo_Szovetseg_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1abc58b0-f359-4eed-a2f5-aa25dcdc1d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"605f3a80-1446-4484-9415-8ec424b7ddc6","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_25_millionyi_jovedelmet_nem_vallott_be_lemondott_a_Nemet_Labdarugo_Szovetseg_elnoke","timestamp":"2019. április. 02. 16:35","title":"25 milliónyi jövedelmet nem vallott be, lemondott a Német Labdarúgó-szövetség elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b78bec4-b3c9-42f2-8d5c-3a60e76e0cb9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Megtartotta kampányindító beszédét az Európai Néppárt lista-és frakcióvezetője. ","shortLead":"Megtartotta kampányindító beszédét az Európai Néppárt lista-és frakcióvezetője. ","id":"20190403_Weber_Az_egoizmus_veszelyezteti_az_europai_egyseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b78bec4-b3c9-42f2-8d5c-3a60e76e0cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4010c02-6294-4168-a4bf-879598428e7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Weber_Az_egoizmus_veszelyezteti_az_europai_egyseget","timestamp":"2019. április. 03. 21:05","title":"Weber: Az egoizmus veszélyezteti az európai egységet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igazságtalan bérszakadékokra panaszkodnak a polgármesteri irodákban.","shortLead":"Igazságtalan bérszakadékokra panaszkodnak a polgármesteri irodákban.","id":"20190403_A_polgarmesterek_csokosai_kapjak_a_jo_fizetest__panaszkodnak_kozszolgak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce47c9c-0ebf-43a9-9c50-9264d904ac85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecf2c5b-69ce-4d6a-9523-5cd377e82400","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_A_polgarmesterek_csokosai_kapjak_a_jo_fizetest__panaszkodnak_kozszolgak","timestamp":"2019. április. 03. 07:06","title":"A polgármesterek csókosai kapják a jó fizetést – panaszkodnak közszolgák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]