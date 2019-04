Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rájött a Híd - Most párt, hogy hibázott, hogy megszavazta a hírhedt szlovák himnusztörvényt, amely akár 7000 euróval is büntetheti egy idegen állam himnuszának eléneklését. Bugár Béla elnök ígéretet kapott a szlovák államelnöktől a vétóra, a törvény visszakerül a parlament elé, a szélsőséges SNS pedig hajlandó azt újratárgyalni.\r

\r

","shortLead":"Rájött a Híd - Most párt, hogy hibázott, hogy megszavazta a hírhedt szlovák himnusztörvényt, amely akár 7000 euróval is...","id":"20190404_Fordulat_egy_nap_utan_a_szlovak_himnusztorvenyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9187b45c-df36-41ec-981d-430c6e4ee4ae","keywords":null,"link":"/vilag/20190404_Fordulat_egy_nap_utan_a_szlovak_himnusztorvenyben","timestamp":"2019. április. 04. 16:19","title":"Fordulat egy nap után a szlovák himnusztörvényben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aztán kiderült, hogy nem is volt vicc, tényleg tesztelik a terméket. ","shortLead":"Aztán kiderült, hogy nem is volt vicc, tényleg tesztelik a terméket. ","id":"20190402_Vega_burgerrel_viccelte_meg_a_vasarlokat_a_Burger_King","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0705bc3-e50c-42a8-b162-47bdba40339f","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_Vega_burgerrel_viccelte_meg_a_vasarlokat_a_Burger_King","timestamp":"2019. április. 02. 19:59","title":"Vega burgerrel viccelte meg a vásárlókat a Burger King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kellett sokat várni, itt az újabb adatgond, amely most is Facebook-felhasználók tömkelegét érinti. ","shortLead":"Nem kellett sokat várni, itt az újabb adatgond, amely most is Facebook-felhasználók tömkelegét érinti. ","id":"20190404_facebook_540_millio_felhasznalo_publikus_szerver_adatszivargas_jelszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"252c7e82-28da-43d6-a06a-ea6c7d68388a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_facebook_540_millio_felhasznalo_publikus_szerver_adatszivargas_jelszo","timestamp":"2019. április. 04. 09:33","title":"540 000 000 Facebook-felhasználó adatát \"őrizgették\" jelszóval sem védett szervereken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Április elsejével nyolc százalékkal nő a BKV-dolgozók bére, de más dolgok is jönnek. ","shortLead":"Április elsejével nyolc százalékkal nő a BKV-dolgozók bére, de más dolgok is jönnek. ","id":"20190403_Sikeresen_zarultak_a_bertargyalasok_a_BKVnel_tobbet_fognak_keresni_a_dolgozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=732346c0-c511-4a77-9fee-05e7217bde6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147d7513-20ac-41a1-ae1d-9eeeca780abe","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Sikeresen_zarultak_a_bertargyalasok_a_BKVnel_tobbet_fognak_keresni_a_dolgozok","timestamp":"2019. április. 03. 13:50","title":"Sikeresen zárultak a bértárgyalások a BKV-nél, többet fognak keresni a dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ország 18 megyéjében az átlag alatti a fizetés, annyira felhúzza Budapest az országos adatot.","shortLead":"Az ország 18 megyéjében az átlag alatti a fizetés, annyira felhúzza Budapest az országos adatot.","id":"20190403_Mi_lenne_a_szep_atlagfizetesbol_Budapest_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e013ee22-b98b-483c-8942-9b247087eac3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Mi_lenne_a_szep_atlagfizetesbol_Budapest_nelkul","timestamp":"2019. április. 03. 12:00","title":"Mi lenne a szép átlagfizetésből Budapest nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Oktogon Ventures százszoros növekedésű tech-startupokat keres Közép-Kelet-Európában, és a világpiacra törnének be velük.","shortLead":"Az Oktogon Ventures százszoros növekedésű tech-startupokat keres Közép-Kelet-Európában, és a világpiacra törnének be...","id":"20190403_Magyar_befektetok_keleteuropai_startupokkal_tornenek_be_az_amerikai_piacra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6846114-9071-4c7f-aec9-203197b7ca67","keywords":null,"link":"/kkv/20190403_Magyar_befektetok_keleteuropai_startupokkal_tornenek_be_az_amerikai_piacra","timestamp":"2019. április. 03. 18:23","title":"Magyar befektetők kelet-európai startupokkal törnének be az amerikai piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f029bc-3320-4038-b14a-e1d71dfdf7c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár napja derült fény arra, hogy valakik azbeszttartalmú törmeléket öntöttek ki a földikutyák rezervátumának határában. Most megszületett a feljelentés, Baja pedig rehabilitálja a szennyezett, egyébként a tulajdonában lévő területet.","shortLead":"Pár napja derült fény arra, hogy valakik azbeszttartalmú törmeléket öntöttek ki a földikutyák rezervátumának határában...","id":"20190403_Feljelentettek_a_foldikutyakat_azbeszthulladekkal_mergezoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9f029bc-3320-4038-b14a-e1d71dfdf7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9bbd18b-a8a6-4c05-8f59-15b5a5fad5c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Feljelentettek_a_foldikutyakat_azbeszthulladekkal_mergezoket","timestamp":"2019. április. 03. 16:53","title":"Feljelentették a földikutyákat azbeszthulladékkal mérgezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"1999 óta volt hivatalban Abdel-Azíz Buteflika. ","shortLead":"1999 óta volt hivatalban Abdel-Azíz Buteflika. ","id":"20190402_Lemondott_a_20_eve_hivatalban_levo_algeriai_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f2af3ee-f853-4147-833b-a434a5dac4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c1b247-40e5-4f55-9366-8a2e2c39a24c","keywords":null,"link":"/vilag/20190402_Lemondott_a_20_eve_hivatalban_levo_algeriai_elnok","timestamp":"2019. április. 02. 21:02","title":"Lemondott a 20 éve hivatalban lévő algériai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]