[{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer cserével jutott az Úri utcai lakáshoz, de a csereingatlan két hónappal később visszakerült családi tulajdonba.","shortLead":"Bayer cserével jutott az Úri utcai lakáshoz, de a csereingatlan két hónappal később visszakerült családi tulajdonba.","id":"20190405_Bayer_egy_pilisszentkereszti_fahazat_adott_a_budai_lakasert_cserebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8f90fa-64b8-4abd-85b7-15ecffa5586b","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Bayer_egy_pilisszentkereszti_fahazat_adott_a_budai_lakasert_cserebe","timestamp":"2019. április. 05. 07:24","title":"Bayer egy pilisszentkereszti faházat adott a budai lakásért cserébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a764bdf5-ca80-4497-b7fd-8269b62c7144","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20190404_Bombat_talaltak_a_Honved_stadionjaban_bontas_kozben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a764bdf5-ca80-4497-b7fd-8269b62c7144&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10156184-a2c6-4d83-96ab-7ce153d5a9bd","keywords":null,"link":"/sport/20190404_Bombat_talaltak_a_Honved_stadionjaban_bontas_kozben","timestamp":"2019. április. 04. 21:43","title":"Bombát találtak a Honvéd stadionjában bontás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magyarországon sem hajlandó az egyház elszámolni a vádakkal.","shortLead":"Magyarországon sem hajlandó az egyház elszámolni a vádakkal.","id":"20190404_A_papok_10_szazaleka_erintett__allitja_a_gyerekmolesztalasok_utan_kutato_ujsagiro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6aa93f53-843d-4394-b395-da76f2224f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f8be7a-7796-4db3-9b5b-9a5660135426","keywords":null,"link":"/elet/20190404_A_papok_10_szazaleka_erintett__allitja_a_gyerekmolesztalasok_utan_kutato_ujsagiro","timestamp":"2019. április. 04. 19:52","title":"A papok 10 százaléka érintett – állítja a gyerekmolesztálások után kutató újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380b4a23-31b6-40f6-9e71-2d8689a75f87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különleges technikának hála, úgy láthatják a Minnesotai Egyetem idegtudósai az egerek agyát és működését, mint korábban soha.","shortLead":"Egy különleges technikának hála, úgy láthatják a Minnesotai Egyetem idegtudósai az egerek agyát és működését, mint...","id":"20190404_egeragy_ablak_agymukodes_agykutatas_atlatszo_agy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380b4a23-31b6-40f6-9e71-2d8689a75f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24c3fddd-e035-4b64-bfd1-d76fcd8bf488","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_egeragy_ablak_agymukodes_agykutatas_atlatszo_agy","timestamp":"2019. április. 04. 10:33","title":"\"Ablakot\" tettek az egerek fejére, látni, ahogy dolgozik az agyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"K. Szilvia a nyílt utcán vert meg egy másik nőt. ","shortLead":"K. Szilvia a nyílt utcán vert meg egy másik nőt. ","id":"20190404_Fizikai_munkara_iteltek_M_Richard_baratnojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=673e786f-6ca6-4762-860f-9c7c41e6c4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c146e2a-c8cc-4037-8e1e-6a026100699d","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_Fizikai_munkara_iteltek_M_Richard_baratnojet","timestamp":"2019. április. 04. 13:41","title":"Fizikai munkára ítélték M. Richárd barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"120 lakás épülne az egykori Svábhegyi Szanatórium telkén. ","shortLead":"120 lakás épülne az egykori Svábhegyi Szanatórium telkén. ","id":"20190404_Oriasi_lakopark_epulhet_a_Svabhegyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b3da9a5-cd2b-4be2-a589-444b8b70f5c9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190404_Oriasi_lakopark_epulhet_a_Svabhegyen","timestamp":"2019. április. 04. 05:30","title":"Óriási lakópark épülhet a Svábhegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69932f9c-f4ab-4c2b-88a0-56d5ad899b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Belize-nél található Nagy Kék Lyuk páratlan természeti csoda, mégis nagyon keveset tudunk arról, mi van az alján. Tudósok egy csoportja most új (és szomorú) információkhoz jutott erről. ","shortLead":"A Belize-nél található Nagy Kék Lyuk páratlan természeti csoda, mégis nagyon keveset tudunk arról, mi van az alján...","id":"20190405_nagy_kek_lyuk_buvar_holttest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69932f9c-f4ab-4c2b-88a0-56d5ad899b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68206ee-f67f-43a2-9bce-d66ad5ef9bef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_nagy_kek_lyuk_buvar_holttest","timestamp":"2019. április. 05. 19:03","title":"A kutatók is megdöbbentek, mi mindenre bukkantak a Nagy Kék Lyuk fenekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a5d471-b8b7-4499-a2f8-e43bfd44c7d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös polgármester-jelöltet jelentettek be csütörtökön Székesfehérváron. Az MSZP, a DK, az LMP, a Momentum és a Jobbik, valamint a Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármesterhez kötődő Mindenki Magyarországa Mozgalom jelentette be Cser-Palkovics András fideszes polgármester kihívóját.","shortLead":"Közös polgármester-jelöltet jelentettek be csütörtökön Székesfehérváron. Az MSZP, a DK, az LMP, a Momentum és a Jobbik...","id":"20190404_MSZPs_jelolt_moge_all_be_az_ellenzek_Szombathelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a5d471-b8b7-4499-a2f8-e43bfd44c7d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5516f3-588f-4d07-8341-dab3f509427f","keywords":null,"link":"/itthon/20190404_MSZPs_jelolt_moge_all_be_az_ellenzek_Szombathelyen","timestamp":"2019. április. 04. 16:10","title":"MSZP-s jelölt mögé áll be az ellenzék Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]