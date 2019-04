Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakember nemrég Mészáros Lőrinc egy másik cégétől is távozott.","shortLead":"A szakember nemrég Mészáros Lőrinc egy másik cégétől is távozott.","id":"20190405_Tavozik_az_MKB_masodik_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38e73676-4ea7-4041-89e7-59e5cd79e504","keywords":null,"link":"/kkv/20190405_Tavozik_az_MKB_masodik_embere","timestamp":"2019. április. 05. 15:40","title":"Távozik az MKB második embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eed7caa1-4e52-45b8-8579-c57dd0c92098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élő közvetítésünk a Bálnából, a Fidesz európai parlamenti kampánynyitó rendezvényéről.","shortLead":"Élő közvetítésünk a Bálnából, a Fidesz európai parlamenti kampánynyitó rendezvényéről.","id":"20190405_Orban_Viktor_most_az_EPvalasztasi_kampanyt__percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eed7caa1-4e52-45b8-8579-c57dd0c92098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03a99e6-f509-4157-ada4-4d391d06bdc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Orban_Viktor_most_az_EPvalasztasi_kampanyt__percrol_percre","timestamp":"2019. április. 05. 15:22","title":"Orbán Viktor a Bálnában elindította az EP-választási kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22491ec-93ca-468b-b6d2-b6628740dfcd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A baba az érkezése körülményeihez képest jól van.","shortLead":"A baba az érkezése körülményeihez képest jól van.","id":"20190405_Idai_ciklon_szules_Dombe_fa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22491ec-93ca-468b-b6d2-b6628740dfcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0f6b46-761d-4acd-87be-d794ac1960dd","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Idai_ciklon_szules_Dombe_fa","timestamp":"2019. április. 05. 13:58","title":"A ciklon elől menekülve egy fa tetején szülte meg gyermekét egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e95e85ef-c726-453a-a7cb-0cfefec0f6d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekest hivatali vesztegetés bűntette miatt ítélték el első fokon pénteken.","shortLead":"Az énekest hivatali vesztegetés bűntette miatt ítélték el első fokon pénteken.","id":"20190406_Kokeny_Attilat_bunosnek_talalta_a_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e95e85ef-c726-453a-a7cb-0cfefec0f6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf0b1e2-7572-4411-9039-d76bb8c41705","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Kokeny_Attilat_bunosnek_talalta_a_birosag","timestamp":"2019. április. 06. 07:25","title":"Kökény Attilát bűnösnek találta a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly sebezhetőségre bukkantak a Fujitsu egyik vezeték nélküli billentyűzetében. A hackerek segítségével távolról is vírusokat telepíthetnek a számítógépre. ","shortLead":"Komoly sebezhetőségre bukkantak a Fujitsu egyik vezeték nélküli billentyűzetében. A hackerek segítségével távolról is...","id":"20190405_fujitsu_wireless_keyboard_set_lx_901_vezetek_nelkuli_billentyuzet_hackertamadas_sebezhetoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=569e1ec9-2740-487f-91df-449b4d26e2a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe545eaf-8e88-4926-a94d-43eb4016c252","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_fujitsu_wireless_keyboard_set_lx_901_vezetek_nelkuli_billentyuzet_hackertamadas_sebezhetoseg","timestamp":"2019. április. 05. 17:03","title":"Ha ilyen billentyűzetet használ, jobb, ha azonnal lecseréli, különben a gépe bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d810d081-6ef1-4e9a-83b4-20c243abf2a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung kiadta a 2019 első negyedévére vonatkozó előzetes pénzügyi eredményét, ami alapján igen erős lett a visszaesés 2018 azonos időszakához képest.","shortLead":"A Samsung kiadta a 2019 első negyedévére vonatkozó előzetes pénzügyi eredményét, ami alapján igen erős lett...","id":"20190405_samsung_elozetes_penzugyi_eredmenyek_2019q1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d810d081-6ef1-4e9a-83b4-20c243abf2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6afd6425-aeb0-4893-85e6-bdbef6cbc81a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_samsung_elozetes_penzugyi_eredmenyek_2019q1","timestamp":"2019. április. 05. 09:33","title":"Gyűlnek a viharfelhők: 60 százalékkal csökkent a Samsung nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet kevesli a béremelési ajánlatot.","shortLead":"A szakszervezet kevesli a béremelési ajánlatot.","id":"20190405_Sztrajk_johet_a_Chinoinnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4c2454-2687-4cb2-bf86-178f64688ec6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Sztrajk_johet_a_Chinoinnal","timestamp":"2019. április. 05. 11:57","title":"Sztrájk jöhet a Chinoinnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt publicista közleményében nem cáfolta, hogy egy pilisszentkereszti faházat ajánlott csereként az Úri utcai önkormányzati lakásért, amely két hónapon belül visszakerült a családjához. ","shortLead":"Bayer Zsolt publicista közleményében nem cáfolta, hogy egy pilisszentkereszti faházat ajánlott csereként az Úri utcai...","id":"20190405_Bayer_Ugyvedek_es_az_ingatlankozvetito_utmutatasai_alapjan_jartam_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2c70cd9-8cc5-486f-9e10-8268f8f7d435","keywords":null,"link":"/itthon/20190405_Bayer_Ugyvedek_es_az_ingatlankozvetito_utmutatasai_alapjan_jartam_el","timestamp":"2019. április. 05. 08:54","title":"Bayer: Ügyvédek és az ingatlanközvetítő útmutatásai alapján jártam el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]