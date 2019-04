Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Június végéig kérnek a britek haladékot a Brexit-tárgyalásokra; egyre nagyobb bukás a kormány keleti nyitás politikája; nagy személyi változások indultak a TV2-nél. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Június végéig kérnek a britek haladékot a Brexit-tárgyalásokra; egyre nagyobb bukás a kormány keleti nyitás politikája...","id":"20190407_Es_akkor_Uri_Geller_megoldotta_a_Brexitet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe294e0e-adcc-4c4e-ae0e-eb7d36a1ba2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Es_akkor_Uri_Geller_megoldotta_a_Brexitet","timestamp":"2019. április. 07. 07:00","title":"És akkor Uri Geller megoldotta a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d169770-e9bb-44ed-b30a-bd46f1d37608","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már biztosra vehető, hogy elpusztult az ország kedvenc fehér gólyája, Báró, nagy valószínűséggel áramütés érte vagy lelőtték – írta a 24.hu. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője szerint meglehet, párja már meg is alapította új családját a régi otthonban.","shortLead":"Most már biztosra vehető, hogy elpusztult az ország kedvenc fehér gólyája, Báró, nagy valószínűséggel áramütés érte...","id":"20190406_Biztosnak_tunik_hogy_elpusztult_az_orszag_kedvenc_golyaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d169770-e9bb-44ed-b30a-bd46f1d37608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b365d0a1-5bc2-4322-8fe3-e8875b2dd5de","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Biztosnak_tunik_hogy_elpusztult_az_orszag_kedvenc_golyaja","timestamp":"2019. április. 06. 16:01","title":"Biztosnak tűnik, hogy elpusztult az ország kedvenc gólyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyes praxisközösségek durván egy évig tudják fedezni a megelőzési tevékenységüket a kapott pénzből. ","shortLead":"Az egyes praxisközösségek durván egy évig tudják fedezni a megelőzési tevékenységüket a kapott pénzből. ","id":"20190407_81_frissen_alakult_praxiskozosseg_kozott_osztott_szet_az_Emmi_54_milliardot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c997909-fbfc-462f-877f-1f7e81b339f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d533b1-9d4f-4baa-b591-0be78fed39b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_81_frissen_alakult_praxiskozosseg_kozott_osztott_szet_az_Emmi_54_milliardot","timestamp":"2019. április. 07. 09:58","title":"81 frissen alakult praxisközösség között osztott szét az Emmi 5,4 milliárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Kedvező változások lépnek életbe a vasúti menetrendben vasárnaptól – közölte a MÁV-Start. A legjobban azok örülhetnek, akik a Balatonhoz készülnek.","shortLead":"Kedvező változások lépnek életbe a vasúti menetrendben vasárnaptól – közölte a MÁV-Start. A legjobban azok örülhetnek...","id":"20190406_mav_start_vasut_menetrend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cdb8049-7d0b-4311-98b9-96ef2d82ef7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7086c5c-9f9a-4328-bee8-57aeded24cfe","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190406_mav_start_vasut_menetrend","timestamp":"2019. április. 06. 15:59","title":"Változik vasárnap a vonatmenetrend, örülhet, aki a Balatonra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa34f380-5ecb-4233-b5fc-97f86d68d2ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kimaradó pártok szerint a többiek kizárólag pozícióval seftelnek.","shortLead":"A kimaradó pártok szerint a többiek kizárólag pozícióval seftelnek.","id":"20190406_LMPJobbik_a_budapesti_alkurol_A_kapzsisag_gyozott_az_elvek_felett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa34f380-5ecb-4233-b5fc-97f86d68d2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057dacc1-795e-4496-abbd-183815477ba5","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_LMPJobbik_a_budapesti_alkurol_A_kapzsisag_gyozott_az_elvek_felett","timestamp":"2019. április. 06. 14:07","title":"Az LMP és a Jobbik beintett: \"A kapzsiság győzött az elvek felett\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Kettőből semmi, ez Orbán Viktor mérlege az elmúlt időben, ha európai politikusként tekintünk rá. Mit hozhat az előttünk álló 50 nap az EP-választásokig, és mi vár Európára? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Kettőből semmi, ez Orbán Viktor mérlege az elmúlt időben, ha európai politikusként tekintünk rá. Mit hozhat az előttünk...","id":"20190406_Fulke_A_lelki_szakitas_mar_megtortent_a_Fidesz_es_a_Neppart_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21ec1762-a1b4-4b9e-b62e-bc02a11402aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f495a3db-7252-43e5-9bf5-a2f1bcdf18b6","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Fulke_A_lelki_szakitas_mar_megtortent_a_Fidesz_es_a_Neppart_kozott","timestamp":"2019. április. 06. 10:00","title":"Fülke: A lelki szakítás már megtörtént a Fidesz és a Néppárt között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19714fef-6c52-4bd8-89c5-e4b2e9717fd9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vlagyimir Putyin természetesen személyesen is részt vett az új gyár avatásán. ","shortLead":"Vlagyimir Putyin természetesen személyesen is részt vett az új gyár avatásán. ","id":"20190406_mercedes_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19714fef-6c52-4bd8-89c5-e4b2e9717fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5818f35-87e5-4d68-ab06-a76e84dd6e7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_mercedes_oroszorszag","timestamp":"2019. április. 06. 14:21","title":"Oroszországból jönnek majd a jövőben a klasszikus E-oszályú Mercedesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemzetközi intézményközi kutatás indulhat a Szegedi Tudományegyetem vezetésével, amely a több száz évnél hosszabb felezési idejű nukleáris hulladék tárolását oldaná meg. ","shortLead":"Nemzetközi intézményközi kutatás indulhat a Szegedi Tudományegyetem vezetésével, amely a több száz évnél hosszabb...","id":"20190406_A_szegedi_lezer_hozhat_attorest_a_nuklearis_hulladek_tarolasaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90aa9730-48fb-435a-8e87-0cb2cd3ffac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f615ba0d-f451-461b-8200-6d5a1b6d467f","keywords":null,"link":"/kkv/20190406_A_szegedi_lezer_hozhat_attorest_a_nuklearis_hulladek_tarolasaban","timestamp":"2019. április. 06. 07:14","title":"A szegedi lézer hozhat áttörést a nukleáris hulladék tárolásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]