Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábbi elemzés szerint az Apple még az idei évben piacra dobja az új, hatalmas MacBook Prót és a kisebb, bivalyerős változatot, de a jelek szerint ez nem jön össze.","shortLead":"Egy korábbi elemzés szerint az Apple még az idei évben piacra dobja az új, hatalmas MacBook Prót és a kisebb...","id":"20190409_apple_macbook_pro_elorejelzes_ming_chi_kuo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf07f606-8852-4e71-8c06-a90c6c78465d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d99f3e0-8fa9-456c-b496-f9861b64df3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_apple_macbook_pro_elorejelzes_ming_chi_kuo","timestamp":"2019. április. 09. 08:33","title":"Gond van az Apple-nél: csak a jövő évtizedben jön az új MacBook Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb három időpontot kell megjegyezniük, egyelőre szerda estig.","shortLead":"Újabb három időpontot kell megjegyezniük, egyelőre szerda estig.","id":"20190409_Ujabb_Brexitdatumokat_dobott_be_az_EU_mar_2020_tavaszanal_tartunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0787f071-4dce-41c5-af60-540b453e8311","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Ujabb_Brexitdatumokat_dobott_be_az_EU_mar_2020_tavaszanal_tartunk","timestamp":"2019. április. 09. 23:46","title":"Újabb Brexit-dátumokat dobott be az EU, már 2020 tavaszánál tartunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Opus Global Nyrt. tavaly 24,8 milliárd forint adózott eredményt ért el.","shortLead":"Az Opus Global Nyrt. tavaly 24,8 milliárd forint adózott eredményt ért el.","id":"20190409_Csak_ugy_szarnyalt_Meszaros_cege_18szorosara_emelte_a_tokejet_tavaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f15c21d-0794-455d-a1e8-5dfc35b720d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02af5418-0734-412d-a19e-884af77b0839","keywords":null,"link":"/kkv/20190409_Csak_ugy_szarnyalt_Meszaros_cege_18szorosara_emelte_a_tokejet_tavaly","timestamp":"2019. április. 09. 21:13","title":"Csak úgy szárnyalt Mészáros cége, 18-szorosára emelte a tőkéjét tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22ac81f-594e-479a-9a0e-efcc92815eb0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a világhírű francia filozófus hétfőn Orbán Viktorral kávézott, kedden Konrád Györggyel találkozott. Lévy elmondta, miről beszélt a miniszterelnökkel, illetve azt is, mennyire nagyra tartja Iványi Gábort.","shortLead":"Miután a világhírű francia filozófus hétfőn Orbán Viktorral kávézott, kedden Konrád Györggyel találkozott. Lévy...","id":"20190409_BernardHenri_Levy_A_harcosan_liberalis_Orban_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c22ac81f-594e-479a-9a0e-efcc92815eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c5e851-8e9a-4c34-96dc-1847607100ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_BernardHenri_Levy_A_harcosan_liberalis_Orban_halott","timestamp":"2019. április. 09. 16:22","title":"Bernard-Henri Lévy: A harcosan liberális Orbán halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a67bf054-b211-4aee-bae9-91d8fd128ca3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ipswichi Empire moziban történt a szörnyű baki.","shortLead":"Az ipswichi Empire moziban történt a szörnyű baki.","id":"20190409_Brutalis_horror_elozeteseket_mutattak_a_Peppa_malac_elott_egy_moziban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a67bf054-b211-4aee-bae9-91d8fd128ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a173ec98-3d42-4f25-83c7-40fea5dd0099","keywords":null,"link":"/elet/20190409_Brutalis_horror_elozeteseket_mutattak_a_Peppa_malac_elott_egy_moziban","timestamp":"2019. április. 09. 09:21","title":"Brutális horrorelőzeteseket mutattak a Peppa malac előtt egy moziban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Kulturálisan érzéketlen” reklámot kellett eltávolítania a gyorsétteremláncnak.","shortLead":"„Kulturálisan érzéketlen” reklámot kellett eltávolítania a gyorsétteremláncnak.","id":"20190409_A_Burger_King_is_beleszaladt_egy_rasszista_csapdaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a98ee91e-6544-4b38-bd6a-f039768589d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebbcecc-c8a7-479a-8f5b-3f1ce53b1df2","keywords":null,"link":"/elet/20190409_A_Burger_King_is_beleszaladt_egy_rasszista_csapdaba","timestamp":"2019. április. 09. 11:11","title":"A Burger King is beleszaladt egy rasszista csapdába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér Róbert azonban megerősítette, biztosan elindul a főpolgármesteri posztért.","shortLead":"Puzsér Róbert azonban megerősítette, biztosan elindul a főpolgármesteri posztért.","id":"20190409_LMP_Nem_adtunk_felhatalmazast_Puzsernak_hogy_kiszalljon_az_elovalasztasbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2779c05f-e2e0-4c9b-8e4f-7aa752e406f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190409_LMP_Nem_adtunk_felhatalmazast_Puzsernak_hogy_kiszalljon_az_elovalasztasbol","timestamp":"2019. április. 09. 09:54","title":"Az LMP szerint Puzsér a párt beleegyezése nélkül szállt ki az előválasztásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző három évben nagyjából minden hatodik magyar gyerek külföldön született.","shortLead":"Az előző három évben nagyjából minden hatodik magyar gyerek külföldön született.","id":"20190410_Sok_magyar_gyerek_szuletik_csak_nem_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fbe552-3d3a-4f7b-81b9-c36e187d83b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Sok_magyar_gyerek_szuletik_csak_nem_Magyarorszagon","timestamp":"2019. április. 10. 11:27","title":"Sok magyar gyerek születik, csak nem Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]