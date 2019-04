Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Egy cégcsoportba tartozó vállalkozások „versenyeztek” egymással az uniós víziközmű projektekkel kapcsolatos szakértői feladatokra kiírt milliárdos közbeszerzésen. Az uniós támogatásokat ellenőrző szervezet megállapította az összeférhetetlenséget, de a Közbeszerzési Döntőbizottság nem foglalkozik az üggyel, mert az EU-s keretért felelős innovációs minisztérium túl későn lépett.","shortLead":"Egy cégcsoportba tartozó vállalkozások „versenyeztek” egymással az uniós víziközmű projektekkel kapcsolatos szakértői...","id":"20190412_Arcatlan_osszeferhetetlenseget_talaltak_egy_negymilliardos_unios_projektnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44647b13-2589-438c-906b-4214ac35908d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Arcatlan_osszeferhetetlenseget_talaltak_egy_negymilliardos_unios_projektnel","timestamp":"2019. április. 12. 13:43","title":"Arcátlan összeférhetetlenséget találtak egy négymilliárdos uniós projektnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25c9da5-5751-4d5c-b64e-9132ee9df6de","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A NB I.-ben többet keresnek a játékosok, mégis kisebbek az elvárások, mint a német másodosztályban, mondta Radoki János. Magát Guardiolához hasonlította, csak szerinte ő nem kapott elég időt a bizonyításra.","shortLead":"A NB I.-ben többet keresnek a játékosok, mégis kisebbek az elvárások, mint a német másodosztályban, mondta Radoki...","id":"20190412_Kirugott_felcsuti_edzo_A_nemet_masodosztalyban_sem_allnak_meg_a_helyuket_az_NB_I","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f25c9da5-5751-4d5c-b64e-9132ee9df6de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82e0ae8-0b0c-4250-bd16-8986cc4cc1cc","keywords":null,"link":"/sport/20190412_Kirugott_felcsuti_edzo_A_nemet_masodosztalyban_sem_allnak_meg_a_helyuket_az_NB_I","timestamp":"2019. április. 12. 17:23","title":"A kirúgott felcsúti edző elmondta a véleményét a magyar fociról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Hatodszor is elkészült a felmérés a legvonzóbb magyarországi munkáltatókról.","shortLead":"Hatodszor is elkészült a felmérés a legvonzóbb magyarországi munkáltatókról.","id":"20190411_Szavaztak_a_dolgozok_melyik_cegnel_erzik_a_legjobban_magukat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dfd7a49-ce56-462e-9e90-d3eebbf36a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08700aac-f300-4e4e-a00e-f4ccd17b81a7","keywords":null,"link":"/kkv/20190411_Szavaztak_a_dolgozok_melyik_cegnel_erzik_a_legjobban_magukat","timestamp":"2019. április. 11. 21:38","title":"Szavaztak a dolgozók, melyik cégnél érzik a legjobban magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aaf40cd-9e32-45d9-a84d-a61b5db93c0b","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Társadalmi vállalkozások képviselői találkoztak Budapesten. Őszintén beszéltek sikerről, kudarcról, hitehagyott, vidéki, hátrányos helyzetű munkatársakról, akik ennek ellenére is megcsinálták a maguk bizniszét.","shortLead":"Társadalmi vállalkozások képviselői találkoztak Budapesten. Őszintén beszéltek sikerről, kudarcról, hitehagyott...","id":"20190412_tarsadalmi_vallalkozasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aaf40cd-9e32-45d9-a84d-a61b5db93c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20901b39-de1c-4e99-81c5-5f74005f7427","keywords":null,"link":"/kkv/20190412_tarsadalmi_vallalkozasok","timestamp":"2019. április. 12. 11:39","title":"Lehet úgy is vállalkozni, hogy ne csak a profit számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3471f08-bc95-4460-a588-6ce840881393","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Visszaküldte Andrej Kiska a parlamentnek az állami jelképekről szóló törvényt.","shortLead":"Visszaküldte Andrej Kiska a parlamentnek az állami jelképekről szóló törvényt.","id":"20190411_Megvetozta_a_szlovak_elnok_a_himnuszeneklest_tilto_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3471f08-bc95-4460-a588-6ce840881393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ee64cb-9c2f-4034-8810-04ea044f5e30","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_Megvetozta_a_szlovak_elnok_a_himnuszeneklest_tilto_torvenyt","timestamp":"2019. április. 11. 16:10","title":"Megvétózta a szlovák elnök a himnuszéneklést tiltó törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4206915-abb0-4c13-bcbb-3eb5ba789eb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kübekháza polgármestere azon dühítette fel magát, mert az Államkincstár kérdőívet töltet ki az önkormányzatokkal a jó állam ismérveiről, az ASP informatikai rendszert tesztelve, amelyhez a településeknek csatlakozniuk kellett. Molnár Róbert a teszt kitöltése helyett levelet írt a szervezet megyei vezetőjének arról, hogy szerinte milyen a jó állam.","shortLead":"Kübekháza polgármestere azon dühítette fel magát, mert az Államkincstár kérdőívet töltet ki az önkormányzatokkal a jó...","id":"20190411_Egy_falusi_polgarmester_beszolt_a_kemprogramot_szondazo_Allamkincstarnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4206915-abb0-4c13-bcbb-3eb5ba789eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbdf762e-02f0-444d-9f78-6baab5a1148e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190411_Egy_falusi_polgarmester_beszolt_a_kemprogramot_szondazo_Allamkincstarnak","timestamp":"2019. április. 11. 06:45","title":"Egy falusi polgármester beszólt a \"kémprogramot\" szondázó Államkincstárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7db39a-7406-42e3-9d74-79d784a057a4","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Juhász Jácintja vagy Őze Lajosa lehet? Arcukat filmekből és tévésorozatokból ismerhetjük, néhányuknak nagy számú rajongótáboruk is van már. Érzékenyek, sármosak és letaglózóak –őket mutatjuk be közelebbről. A sorrend, mint kolléganőik esetében is, mozgóképes tapasztalataikon alapul.","shortLead":"Hogyan látják a világot azok a tehetséges huszonéves színészek, akikből a következő évtizedek Juhász Jácintja vagy Őze...","id":"20190412_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_2_Vilmanyi_Benett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc7db39a-7406-42e3-9d74-79d784a057a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db9356a-bc89-47d0-9c8f-601300ec41e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190412_A_legmenobb_fiatal_magyar_szineszek_2_Vilmanyi_Benett","timestamp":"2019. április. 12. 20:00","title":"Vilmányi Benett: A csönd engem már nem feszélyez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugrál a kurzor, a leütött betűk pedig valamiért a szavak elejére kerülnek – ezt tapasztalják néhányan, ha a Facebookon üzennek a másiknak. Nem a billentyűzetével van gond, odaát nem jó valami. ","shortLead":"Ugrál a kurzor, a leütött betűk pedig valamiért a szavak elejére kerülnek – ezt tapasztalják néhányan, ha a Facebookon...","id":"20190411_facebook_messenger_hiba_uzenetiras_szoveg_kurzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac2de9f-8aa0-43bd-ab95-59c8d984e489","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_facebook_messenger_hiba_uzenetiras_szoveg_kurzor","timestamp":"2019. április. 11. 11:03","title":"Nagyon idegesítő hiba van a Facebookon, ön is tapasztalja? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]