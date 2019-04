Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A világ egyik legnagyobb játékgyártója sem ment el szó nélkül a szerdai tudományos szenzáció mellett. Fotó: Egyedi módon köszönte meg a Lego a 29 éves lánynak a fekete lyukról készült fotót

Ezzel a névvel persze nem lesz nehéz nyerni a valaha volt legfurcsább brit voksoláson. Nigel Farage ezer fontot tett fel új pártja választási győzelmére

R. Szilveszter esetében fennáll a bűnismétlés veszélye. Meghosszabbították a soroksári futónő megölésével gyanúsított férfi letartóztatását Szilveszter esetében fennáll a bűnismétlés veszélye. ","shortLead":"R. Szilveszter esetében fennáll a bűnismétlés veszélye. ","id":"20190411_Meghosszabbitottak_a_soroksari_futono_megolesevel_gyanusitott_ferfi_letartoztatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"babc85de-f7ce-4579-8534-fe4127d858a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Meghosszabbitottak_a_soroksari_futono_megolesevel_gyanusitott_ferfi_letartoztatasat","timestamp":"2019. április. 11. 16:44","title":"Meghosszabbították a soroksári futónő megölésével gyanúsított férfi letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de9d0b1-72e2-4bb0-a444-5dcaa5771c57","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondja, már eljesen jól van. Tüdőgyulladása volt. Azt mondja, már eljesen jól van. Tüdőgyulladása volt. Elhagyhatta a kórházat a dalai láma Már januárhoz képest is komolyan megdrágultak a zöldségek, de további áremelkedés várható. Májusig még tovább drágulhatnak a zöldségek ","id":"20190412_Majusig_meg_tovabb_dragulhatnak_a_zoldsegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c1a4340-c948-4acc-b389-deb28a99681e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3343df36-1491-4cd3-9670-0e3877c4d553","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Majusig_meg_tovabb_dragulhatnak_a_zoldsegek","timestamp":"2019. április. 12. 20:30","title":"Májusig még tovább drágulhatnak a zöldségek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a880c4-9649-4a6c-ad7c-fb94c7d1cc1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta a teljesítménytesztekről ismert AnTuTu legfrissebb listáját, amely az újabb androidos csúcsmobilokat rangsorolja. Kiadta a teljesítménytesztekről ismert AnTuTu legfrissebb listáját, amely az újabb androidos csúcsmobilokat rangsorolja. Érdekes eredmény született. A legerősebb androidos telefont keresi? Nézze meg ezt a listát

A Microsoft már teszteli a Skype új funkcióját, amivel hívás közben bárki megoszthatná a mobilja kijelzőjét. Mobilon használja a Skype-ot? Hamarosan egy igen hasznos funkciót kaphat

Megint lesz Vivicittá futóverseny, emiatt szombaton és vasárnap is lezárásokra kell készülni. Jókora felfordulás lesz Budapesten a hétvégén egy futóverseny miatt