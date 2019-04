Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac1e8476-a387-4c69-a049-95003cfaec88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A békési megyeszékhelynek is lesz kerékpármegosztó rendszere. ","shortLead":"A békési megyeszékhelynek is lesz kerékpármegosztó rendszere. ","id":"20190413_Bekescsabanak_is_meglesz_a_sajat_Bubija","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac1e8476-a387-4c69-a049-95003cfaec88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ff048d-3293-4866-a08e-5843b5c61f3e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Bekescsabanak_is_meglesz_a_sajat_Bubija","timestamp":"2019. április. 13. 10:55","title":"Békéscsabának is meglesz a saját Bubija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 39 éves nőt kutyasétáltatás közben öntötték le savval, az eset péntek reggel, a korai órákban történt. A támadás után maga kért segítséget telefonon, de délelőttre belehalt sérüléseibe.","shortLead":"A 39 éves nőt kutyasétáltatás közben öntötték le savval, az eset péntek reggel, a korai órákban történt. A támadás után...","id":"20190413_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ersekujvari_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ef542b7-04e0-4abb-979c-5aebe57e0cc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c9d8dd-cf93-4e0b-9baf-0a10374cf2bf","keywords":null,"link":"/vilag/20190413_Belehalt_seruleseibe_a_savval_leontott_ersekujvari_no","timestamp":"2019. április. 13. 20:06","title":"Belehalt sérüléseibe a savval leöntött érsekújvári nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szabály, az szabály, Meghan hercegné amerikai állampolgár, így sem ő, sem gyermeke nem mentesül az adófizetési kötelezettség alól. Így a hercegi pár jobban teszi, ha külön kasszát vezet, különben az amerikai adóhatóságok betekintést nyerhetnek a brit királyi család meglehetősen bonyolult, szövevényes pénzügyeibe.","shortLead":"A szabály, az szabály, Meghan hercegné amerikai állampolgár, így sem ő, sem gyermeke nem mentesül az adófizetési...","id":"20190414_Meghan_hercegnenek_es_szuletendo_gyermekenek_az_Egyesult_Allamokban_is_adoznia_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33db18bc-d285-4475-b696-eb6ba4504116","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Meghan_hercegnenek_es_szuletendo_gyermekenek_az_Egyesult_Allamokban_is_adoznia_kell","timestamp":"2019. április. 14. 17:16","title":"Meghan hercegnének és születendő gyermekének az Egyesült Államokban is adóznia kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c426f4a-4e73-430e-963d-e81c98324380","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar szépséggel erősít a márka. ","shortLead":"A magyar szépséggel erősít a márka. ","id":"20190413_Weisz_Fanni_lesz_a_Lexus_hazai_markanagykovete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c426f4a-4e73-430e-963d-e81c98324380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a552e24c-1a8f-4b28-840d-768aad17f092","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_Weisz_Fanni_lesz_a_Lexus_hazai_markanagykovete","timestamp":"2019. április. 13. 11:07","title":"Weisz Fanni lesz a Lexus hazai márkanagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól élesben is bevetik a brit rendőrök azt a közlekedési táblát, ami a mobilosokat figyelmezteti majd.","shortLead":"Mostantól élesben is bevetik a brit rendőrök azt a közlekedési táblát, ami a mobilosokat figyelmezteti majd.","id":"20190414_kozlekedesi_tabla_kresz_telefon_hasznalat_figyelmeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=553e31bc-c0a2-4763-81e9-a9473bda7606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9c75ad-08c0-486f-8bd4-09a3eb1dcceb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_kozlekedesi_tabla_kresz_telefon_hasznalat_figyelmeztetes","timestamp":"2019. április. 14. 08:03","title":"Nagyot néznek majd az autósok, ha ezt a KRESZ-táblát bevezetik itthon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lengyelországban is nagy vitákat szül a vasárnapi zárva tartás. Úgy tűnik, az intézkedés a kisboltoknak sem kedvezett igazán, de a kormány még tovább vizsgálná.","shortLead":"Lengyelországban is nagy vitákat szül a vasárnapi zárva tartás. Úgy tűnik, az intézkedés a kisboltoknak sem kedvezett...","id":"20190414_A_lengyeleknek_sem_tetszik_a_boltzar_ujabb_tanulmannyal_vizsgalnak_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f108f-6c5a-4813-ac65-88b8f8ba231b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce7dc4c-c0a3-4284-86e3-41c2608e7d72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_A_lengyeleknek_sem_tetszik_a_boltzar_ujabb_tanulmannyal_vizsgalnak_meg","timestamp":"2019. április. 14. 20:37","title":"A lengyeleknek sem tetszik a boltzár, újabb tanulmánnyal vizsgálnák meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0120ce59-2d6e-413c-ac48-c90574890913","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kis magyar kiberbiztonsági cég, a Balabit felvásárlása 2018 egyik legnagyobb magyar céges sikertörténete volt. ","shortLead":"A kis magyar kiberbiztonsági cég, a Balabit felvásárlása 2018 egyik legnagyobb magyar céges sikertörténete volt. ","id":"20190414_Magyar_technologia_segitett_a_vilag_elvonalaba_egy_amerikai_ceget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0120ce59-2d6e-413c-ac48-c90574890913&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10a985a-b6b7-4a52-bf23-95130acb8d38","keywords":null,"link":"/kkv/20190414_Magyar_technologia_segitett_a_vilag_elvonalaba_egy_amerikai_ceget","timestamp":"2019. április. 14. 14:10","title":"Magyar technológia segített a világ élvonalába egy amerikai céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a623a2e2-d0bd-46f8-bce0-1e842375e311","c_author":"Terei-Vígh Krisztina","category":"elet","description":"A húsvéti sonkás reggeliken, nagy ünnepi traktákon innen s túl, mindig jól jön egy tálcányi édes-sós kínálgatni való. Miként készüljünk fel az ünnepre, hogy legyen otthon valami, de ne kelljen a sütő mellett raboskodnunk? \r

\r

\r

\r

","shortLead":"A húsvéti sonkás reggeliken, nagy ünnepi traktákon innen s túl, mindig jól jön egy tálcányi édes-sós kínálgatni való...","id":"20190411_Husveti_elozetes_aproban__recept","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a623a2e2-d0bd-46f8-bce0-1e842375e311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdcc432-1631-440b-ae80-814459aa7e30","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Husveti_elozetes_aproban__recept","timestamp":"2019. április. 13. 10:13","title":"Húsvéti előzetes apróban - recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]