[{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Happ Gellért 11 éves nővére, Anna februárban a Kilimandzsáróra jutott fel. ","shortLead":"Happ Gellért 11 éves nővére, Anna februárban a Kilimandzsáróra jutott fel. ","id":"20190411_Kilenceves_magyar_kisfiu_maszta_meg_a_Himalaja_5644_meteres_csucsat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc19c0e0-10d6-49b5-b883-d45d70fe251e","keywords":null,"link":"/itthon/20190411_Kilenceves_magyar_kisfiu_maszta_meg_a_Himalaja_5644_meteres_csucsat","timestamp":"2019. április. 11. 17:17","title":"Kilencéves magyar kisfiú mászta meg a Himalája 5644 méteres csúcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába ígérte meg korábban a YouTube, hogy leszámol az összeesküvés-elméletről szóló videókkal, ez még mindig nem sikerült nekik.","shortLead":"Hiába ígérte meg korábban a YouTube, hogy leszámol az összeesküvés-elméletről szóló videókkal, ez még mindig nem...","id":"20190411_youtube_ajanlott_video_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c136225-5f5f-4c7a-8c9f-71ebce6f575a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_youtube_ajanlott_video_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2019. április. 11. 17:33","title":"Szerdán megmutatták az első fotót a fekete lyukról, erre a YouTube egészen furcsa dolgot produkált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34274217-b8af-4675-8288-252d2afc1433","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lemondott pápa azt is megírta, hogy egy dél-németországi szemináriumban előfordult, hogy a papi hivatásra készülő fiatalok, barátnőjükkel vagy akár feleségükkel és gyerekeikkel éltek együtt. \r

","shortLead":"A lemondott pápa azt is megírta, hogy egy dél-németországi szemináriumban előfordult, hogy a papi hivatásra készülő...","id":"20190411_XVI_Benedek_a_60as_evek_szexualis_forradalmaval_magyarazza_az_egyhazi_zaklatasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34274217-b8af-4675-8288-252d2afc1433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced7a520-b570-48f5-81b5-d8fbad2cb136","keywords":null,"link":"/vilag/20190411_XVI_Benedek_a_60as_evek_szexualis_forradalmaval_magyarazza_az_egyhazi_zaklatasokat","timestamp":"2019. április. 11. 17:00","title":"XVI. Benedek a 60-as évek szexuális forradalmával magyarázza a papi zaklatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Van előrelépés és létezik innováció a politikában Magyarországon? Hogyan lehetne legyőzni a Fideszt és mikor volt a legközelebb az MSZP a Fideszhez az elmúlt kilenc évben? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Van előrelépés és létezik innováció a politikában Magyarországon? Hogyan lehetne legyőzni a Fideszt és mikor volt...","id":"20190413_Cegledi_a_Fulkeben_Nem_lesz_eleg_hogy_mi_nem_a_Fidesz_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e723f52-6378-4890-adad-6d9c3e2588b1","keywords":null,"link":"/itthon/20190413_Cegledi_a_Fulkeben_Nem_lesz_eleg_hogy_mi_nem_a_Fidesz_vagyunk","timestamp":"2019. április. 13. 10:00","title":"Ceglédi a Fülkében: Nem lesz elég, hogy „mi nem a Fidesz vagyunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0122b028-6026-47c4-995a-b8ab5fdae032","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig a legmagasabb szintű hotel háromcsillagos volt a zalai megyeszékhelyen.","shortLead":"Eddig a legmagasabb szintű hotel háromcsillagos volt a zalai megyeszékhelyen.","id":"20190412_Nem_volt_negycsillagos_szalloda_Zalaegerszegen_epit_egyet_az_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0122b028-6026-47c4-995a-b8ab5fdae032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd26ca94-1550-47ab-8b63-0d8e5bfe5933","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190412_Nem_volt_negycsillagos_szalloda_Zalaegerszegen_epit_egyet_az_allam","timestamp":"2019. április. 12. 18:22","title":"Nem volt négycsillagos szálloda Zalaegerszegen, épít egyet az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2fbaa8a-d292-4f55-908d-927224475927","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Feljelentést tettek a triatlonszövetség több vezetője, köztük az Orbán Viktor fogorvosaként ismert Bátorfi Béla ellen gazdasági bűncselekmények, így többek közt hűtlen kezelés és pénzmosás miatt a szövetséghez tartozó sportolók – tudta meg a hvg.hu. Az ügyészség vizsgálatát azért kezdeményezték, mert szerintük az elnök Bátorfi és vele „szervezetten” együttműködő más vezetők nem tudnak elszámolni az államtól kapott (köz)pénzzel.","shortLead":"Feljelentést tettek a triatlonszövetség több vezetője, köztük az Orbán Viktor fogorvosaként ismert Bátorfi Béla ellen...","id":"20190412_Feljelentettek_Orban_fogorvosabol_lett_elnokuket_a_triatlonosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2fbaa8a-d292-4f55-908d-927224475927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4126b871-f259-41b9-888a-dfd9e9b170c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190412_Feljelentettek_Orban_fogorvosabol_lett_elnokuket_a_triatlonosok","timestamp":"2019. április. 12. 10:02","title":"Feljelentették az Orbán fogorvosából lett elnöküket a triatlonosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1151ae1-990b-490e-b3dc-c374f4371196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A thai pilóta a célegyenesnél bukott hatalmasat a Toro Rossójával. ","shortLead":"A thai pilóta a célegyenesnél bukott hatalmasat a Toro Rossójával. ","id":"20190413_F1_Albon_darabjaira_torte_az_autojat_a_harmadik_kinai_edzesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1151ae1-990b-490e-b3dc-c374f4371196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04542049-bc58-441e-ae7e-c9297846f5d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190413_F1_Albon_darabjaira_torte_az_autojat_a_harmadik_kinai_edzesen","timestamp":"2019. április. 13. 07:14","title":"F1: Albon darabjaira törte az autóját a harmadik kínai edzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ff0986-9279-46d7-8253-ab0dd45de3a8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig nem volt rá lehetőség, az amerikai Scott Kelly űrhajósnak köszönhetően azonban a NASA kutatói képesek voltak megvizsgálni, miként hat a hosszú űrutazás az emberi szervezetre.","shortLead":"Eddig nem volt rá lehetőség, az amerikai Scott Kelly űrhajósnak köszönhetően azonban a NASA kutatói képesek voltak...","id":"20190412_nasa_urkutatas_nemzetkozi_urallomas_iss_scott_kelly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84ff0986-9279-46d7-8253-ab0dd45de3a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9f4cc08-d148-4f91-9d41-ab296ea600d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_nasa_urkutatas_nemzetkozi_urallomas_iss_scott_kelly","timestamp":"2019. április. 12. 15:33","title":"Nagyon fontos dolgot állapított meg a NASA, ami a Mars-utazásra is hatással lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]