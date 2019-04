Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A benzin literenkénti átlagára 400 forintra, a gázolajé 405 forintra nő szerdán. ","shortLead":"A benzin literenkénti átlagára 400 forintra, a gázolajé 405 forintra nő szerdán. ","id":"20190415_Elerte_a_400_forintot_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68eeb4fa-31f8-469a-920b-680bdbf4e393","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_Elerte_a_400_forintot_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2019. április. 15. 12:38","title":"Eléri a 400 forintot az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16706acf-b4b3-43be-94c3-653d1a436a14","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Humanitárius szempontból védhetetlen a magyar kormány ösztönös félelmekre alapozott, indulatkeltő, általánosító kampánya a migráció ellen. Ezzel a nemzet nagy többségére kirekesztő, tudatlan és manipulálható masszaként tekint. ","shortLead":"Humanitárius szempontból védhetetlen a magyar kormány ösztönös félelmekre alapozott, indulatkeltő, általánosító...","id":"201915__sokarcu_migracio__gazdasagi_elonyok__krealt_felelmek__nyomas_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16706acf-b4b3-43be-94c3-653d1a436a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb14a6c-7e03-4ac2-b684-2bf7e7239458","keywords":null,"link":"/gazdasag/201915__sokarcu_migracio__gazdasagi_elonyok__krealt_felelmek__nyomas_alatt","timestamp":"2019. április. 14. 20:00","title":"Sikerült a kormány terve, három év alatt teljesen kiirtotta a menekültekről szóló értelmes beszédet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395f2ab0-6c90-4e26-b0de-4a50ebf9c809","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újpest egyik drukkere a vendégszektor kerítéséről esett le. ","shortLead":"Az Újpest egyik drukkere a vendégszektor kerítéséről esett le. ","id":"20190415_Lezuhant_egy_szurkolo_a_Vidistadionban_szombaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=395f2ab0-6c90-4e26-b0de-4a50ebf9c809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3565501d-2d20-41b4-8107-15fecb16556d","keywords":null,"link":"/sport/20190415_Lezuhant_egy_szurkolo_a_Vidistadionban_szombaton","timestamp":"2019. április. 15. 07:18","title":"Lezuhant egy szurkoló a Vidi-stadionban szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Szétkapták a leggazdagabb kínai 72 órás munkahétről kiszivárgott tervét. 996 – ez a szám drámai vitákat vált ki Kínában, ahol a munkaetika régóta foglalkoztatja a közvéleményt. Jack Ma, az Alibaba alapító atyja arra szólította fel a világ legnagyobb internetes kereskedő cégének embereit, hogy tekintsék természetesnek azt, hogy napi 12 órát dolgoznak, hat napon keresztül.","shortLead":"Szétkapták a leggazdagabb kínai 72 órás munkahétről kiszivárgott tervét. 996 – ez a szám drámai vitákat vált ki...","id":"20190415_Beintettek_a_milliardosnak_munkaido_reggel_kilenctol_este_kilencig_hat_napon_at","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21987929-3f50-4d92-a764-8001fd2c2d1a","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_Beintettek_a_milliardosnak_munkaido_reggel_kilenctol_este_kilencig_hat_napon_at","timestamp":"2019. április. 15. 10:41","title":"Beintettek a milliárdosnak: munkaidő reggel kilenctől este kilencig hat napon át?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03cf7f7-b4d1-4005-b10c-0edd72f841b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kiszemelt terület a Szentendre Regionális Déli Vízbázis védőövezetén helyezkedik el.","shortLead":"A kiszemelt terület a Szentendre Regionális Déli Vízbázis védőövezetén helyezkedik el.","id":"20190415_1200_ferohelyes_parkolot_epitenek_a_Lupato_melle","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03cf7f7-b4d1-4005-b10c-0edd72f841b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e3846b-b81a-479a-b5ed-f63b74aaf966","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_1200_ferohelyes_parkolot_epitenek_a_Lupato_melle","timestamp":"2019. április. 15. 13:03","title":"1200 férőhelyes parkolót építenek a Lupa-tó mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9fc482-3261-4b19-8e14-b3b4ce50765b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Első ízben nézhette meg a sajtó, milyen élményben részesülnek az amerikai hadsereg katonái, ha a Microsoft csodaszemüvegeit használják. ","shortLead":"Első ízben nézhette meg a sajtó, milyen élményben részesülnek az amerikai hadsereg katonái, ha a Microsoft...","id":"20190415_microsoft_hololens2_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg_katonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f9fc482-3261-4b19-8e14-b3b4ce50765b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bff7a31-1284-47b1-865f-b2cf48973d0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_microsoft_hololens2_virtualis_valosag_kiterjesztett_valosag_amerikai_hadsereg_katonak","timestamp":"2019. április. 15. 11:03","title":"Új szemüveget kaptak az amerikai katonák, kb. Terminátorok lesznek tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190414_Na_jo_most_mar_nezzuk_meg_mit_reggelizett_Nemeth_Szilard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a39db06-116c-44fc-ad2c-8b2502bb567d","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Na_jo_most_mar_nezzuk_meg_mit_reggelizett_Nemeth_Szilard","timestamp":"2019. április. 14. 11:04","title":"Na jó, most már nézzük meg, mit reggelizett Németh Szilárd!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb61549-1c71-4bce-86b0-db98bb5436e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bővült az elektromos robogómegosztó szolgáltatás területi határa is, ahol a járműveket le lehet tenni használat után. ","shortLead":"Bővült az elektromos robogómegosztó szolgáltatás területi határa is, ahol a járműveket le lehet tenni használat után. ","id":"20190415_blinkee_elektromos_robogo_robogomegoszto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fdb61549-1c71-4bce-86b0-db98bb5436e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f591c95-1466-4ecf-b1b3-25a452d82482","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_blinkee_elektromos_robogo_robogomegoszto","timestamp":"2019. április. 15. 20:24","title":"Már 150 blinkee-vel lehet villanyrobogózni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]