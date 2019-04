Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12f7eeab-a598-4cbf-831e-d60226c9cdc2","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"vilag","description":"A mostani ellenzéki tüntetés volt a legnagyobb azóta, hogy 2000 októberében megdöntötték Szlobodan Milosevics jugoszláv elnök hatalmát. A tüntetők szabad és tisztességes választást követeltek, s azt hogy az állami médiumok adjanak teret az ellenzéknek is. Miközben a parlament előtt több tízezren tüntettek, az egyik kormánypárti tévé azt mondta, 3500-an vettek részt a demonstráción, a cinizmus pedig az elnököt is elcsábította.","shortLead":"A mostani ellenzéki tüntetés volt a legnagyobb azóta, hogy 2000 októberében megdöntötték Szlobodan Milosevics jugoszláv...","id":"20190415_Raszorule_a_budapesti_kavera_Aleksandar_Vucic","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12f7eeab-a598-4cbf-831e-d60226c9cdc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91497891-ec48-4b8d-a0a1-e9968d47bac3","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Raszorule_a_budapesti_kavera_Aleksandar_Vucic","timestamp":"2019. április. 15. 16:16","title":"Rászorul-e a budapesti kávéra Aleksandar Vucic?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d551c60-4a13-4702-a422-c6f9d41d6d72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rengeteg külföldi váltott jegyet, de egyre több a magyar vendég is.","shortLead":"Rengeteg külföldi váltott jegyet, de egyre több a magyar vendég is.","id":"20190417_Rekordbevetellel_kezdtek_az_evet_a_budapesti_furdok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d551c60-4a13-4702-a422-c6f9d41d6d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc41900-bcaa-431f-a3a2-90229d2bbdfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Rekordbevetellel_kezdtek_az_evet_a_budapesti_furdok","timestamp":"2019. április. 17. 06:05","title":"Rekordbevétellel kezdték az évet a budapesti fürdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a30edc-bc5d-43cc-a1aa-af576f5df53e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"90-nel ment lakott területen, amikor lelépett elé a gyalogátkelő helyen egy nő.","shortLead":"90-nel ment lakott területen, amikor lelépett elé a gyalogátkelő helyen egy nő.","id":"20190416_tatabanya_gyalogosgazolas_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2a30edc-bc5d-43cc-a1aa-af576f5df53e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125a5392-5407-4161-be03-ece09023f61d","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190416_tatabanya_gyalogosgazolas_ugyeszseg","timestamp":"2019. április. 16. 09:22","title":"Két évet kaphat a fiatal autós, aki halálra gázolt egy gyalogost Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0e768a-925a-4703-8721-81705a62ddd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatkozott a Respawn Entertainment sok éve készülő Star Wars-játéka, amelynek főhőse egyike a 66-os parancsot túlélt jediknek. ","shortLead":"Bemutatkozott a Respawn Entertainment sok éve készülő Star Wars-játéka, amelynek főhőse egyike a 66-os parancsot túlélt...","id":"20190415_star_wars_jedi_fallen_order_ps4_pc_megjelenes_elozetes_reszletek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef0e768a-925a-4703-8721-81705a62ddd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3581f05d-a688-43f9-8dd2-d0dec5242cd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_star_wars_jedi_fallen_order_ps4_pc_megjelenes_elozetes_reszletek","timestamp":"2019. április. 15. 19:03","title":"Izgalmas Star Wars-játék jön, a filmekből ismert történetet viszi tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ac519e-5a04-4f9a-98f3-89bcce316250","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy faluba küldték el papnak az egyik magnyitogorszki ortodox atyát, akinek a feleséges súlyos bűnt követett el: a nagyböjt idején részt vett egy szépségversenyen, sőt még meg is nyerte azt.","shortLead":"Egy faluba küldték el papnak az egyik magnyitogorszki ortodox atyát, akinek a feleséges súlyos bűnt követett el...","id":"20190415_Szamuztek_az_orosz_papot_mert_szepsegversenyen_indult_a_felesege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66ac519e-5a04-4f9a-98f3-89bcce316250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654ec4f9-2a8d-47b4-a8ee-06122edd8c79","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Szamuztek_az_orosz_papot_mert_szepsegversenyen_indult_a_felesege","timestamp":"2019. április. 15. 16:23","title":"Száműzték az orosz papot, mert szépségversenyen indult a felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4c43f0-3b3f-4e2f-8b2a-adbc9dc2ab4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők a bíróságon támadják meg a rendőrségi határozatot. ","shortLead":"A szervezők a bíróságon támadják meg a rendőrségi határozatot. ","id":"20190416_Kordonok_kozott_engedne_csak_a_Budapest_Prideot_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b4c43f0-3b3f-4e2f-8b2a-adbc9dc2ab4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad5c252-d56a-4789-988a-1f75f776b0d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Kordonok_kozott_engedne_csak_a_Budapest_Prideot_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 16. 21:31","title":"Kordonok között engedné csak a Budapest Pride-ot a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fournier atya a párizsi terrortámadások után a Bataclanba ment be, hogy imádkozzon a halottakért. ","shortLead":"Fournier atya a párizsi terrortámadások után a Bataclanba ment be, hogy imádkozzon a halottakért. ","id":"20190416_Hoskent_unneplik_a_parizsi_tuzoltok_kaplanjat_aki_kimentette_az_ereklyeket_a_Notre_Damebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8a966bb-dd10-4be1-b574-7b6265e3e9b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1e317c-e643-4e0f-830f-3692a3baa07a","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Hoskent_unneplik_a_parizsi_tuzoltok_kaplanjat_aki_kimentette_az_ereklyeket_a_Notre_Damebol","timestamp":"2019. április. 16. 13:59","title":"Hősként ünneplik a párizsi tűzoltók káplánját, aki kimentette az ereklyéket a Notre-Dame-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A katonai és polgári területen is teljesen megszakadt az együttműködés Oroszország és a NATO között – mondta a RIA Novosztyi orosz hírügynökségnek Alekszandr Grusko külügyminiszter-helyettes.","shortLead":"A katonai és polgári területen is teljesen megszakadt az együttműködés Oroszország és a NATO között – mondta a RIA...","id":"20190415_Teljesen_megszakadt_a_NATO_es_Oroszorszag_egyuttmukodese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e70cb53-a5c0-42c2-9bf3-5781d7b9803a","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Teljesen_megszakadt_a_NATO_es_Oroszorszag_egyuttmukodese","timestamp":"2019. április. 15. 17:14","title":"Teljesen megszakadt a NATO és Oroszország együttműködése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]