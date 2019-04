Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0f64a7b-fd12-4dd7-9e99-bdf223ff0ea6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Klasszikus és modern könyveket, kötelező olvasmányokat, angol nyelvtanulást segítő meséket és dalokat tölthetünk le Magyarország legnagyobb digitális mesetárából.","shortLead":"Klasszikus és modern könyveket, kötelező olvasmányokat, angol nyelvtanulást segítő meséket és dalokat tölthetünk le...","id":"20190417_Haromszaz_ingyen_mese_a_tavaszi_szunetre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f64a7b-fd12-4dd7-9e99-bdf223ff0ea6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10b2d4c7-0d50-43db-bfbe-f36fdb4ed2cc","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Haromszaz_ingyen_mese_a_tavaszi_szunetre","timestamp":"2019. április. 17. 13:25","title":"Háromszáz ingyenmese a tavaszi szünetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a kisfiú védelmére kelő élettársát is bántalmazta.","shortLead":"A férfi a kisfiú védelmére kelő élettársát is bántalmazta.","id":"20190416_Letartoztattak_az_otvoskonyi_ferfit_aki_eltorte_a_csecsemoje_karjat_mert_idegesitette_a_siras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e53f08d-ae02-47d9-904f-36d4e0a70c38","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Letartoztattak_az_otvoskonyi_ferfit_aki_eltorte_a_csecsemoje_karjat_mert_idegesitette_a_siras","timestamp":"2019. április. 16. 08:50","title":"Letartóztatták az ötvöskónyi férfit, aki eltörte a csecsemője karját, mert idegesítette a sírás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a08615-91a2-408b-a12c-851c761cd3a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eset Maryland államban történt az Egyesült Államokban. ","shortLead":"Az eset Maryland államban történt az Egyesült Államokban. ","id":"20190416_Utasok_mentettek_ki_a_metrosinekre_esett_vak_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28a08615-91a2-408b-a12c-851c761cd3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"558bda6e-edbd-41d5-a123-d346e01ce6d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Utasok_mentettek_ki_a_metrosinekre_esett_vak_ferfit","timestamp":"2019. április. 16. 13:18","title":"Utasok mentették ki a metrósínekre esett vak férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5faf0e8b-f2da-4988-b7d7-0bb0fa3e1457","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ilyen eset extrém ritkának számít.","shortLead":"Az ilyen eset extrém ritkának számít.","id":"20190417_Halalra_sebezte_gazdajat_egy_haziallatkent_tartott_szarvas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5faf0e8b-f2da-4988-b7d7-0bb0fa3e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76de05a0-4a20-4bc6-8a1d-0d58130cdc2d","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Halalra_sebezte_gazdajat_egy_haziallatkent_tartott_szarvas","timestamp":"2019. április. 17. 11:34","title":"Halálra sebezte gazdáját egy háziállatként tartott szarvas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A monumentális gótikus katedrális, a francia főváros egyik ikonikus épülete, amelyet évente tízmilliónál is többen keresnek fel.\r

","shortLead":"A monumentális gótikus katedrális, a francia főváros egyik ikonikus épülete, amelyet évente tízmilliónál is többen...","id":"20190415_parizs_notre_dame_szekesegyhaz_tuzvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad1deb3-9683-46b2-8c21-2b174261302b","keywords":null,"link":"/elet/20190415_parizs_notre_dame_szekesegyhaz_tuzvesz","timestamp":"2019. április. 15. 21:55","title":"Elemésztik a lángok Párizs ékkövét – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csapatban még nem nagyon vetették be az OpenAI botjait, azonban most erre is sor került, a mesterséges intelligencia pedig pont azt tette, amit vártak tőle: alázott. ","shortLead":"Csapatban még nem nagyon vetették be az OpenAI botjait, azonban most erre is sor került, a mesterséges intelligencia...","id":"20190415_elon_musk_open_ai_vilagbajnok_dota_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f50e83eb-1d1a-4eb5-96bc-5931e0a22b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462aa342-3b4a-409e-bd33-3e7db1c5cf3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_elon_musk_open_ai_vilagbajnok_dota_2","timestamp":"2019. április. 15. 16:03","title":"Elon Musk robotjai játszi könnyedséggel bedarálták a világbajnok videojátékosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2da9e755-8f85-48f7-8464-39ca03609d8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétfő esti tűzvész miatt jó ideig nem lehet majd látogatni a Notre-Dame-ot és környékét, így pedig a belsejét sem. Azonban van más módja, hogy a legszebb részt szemügyre vegyék az érdeklődők. ","shortLead":"A hétfő esti tűzvész miatt jó ideig nem lehet majd látogatni a Notre-Dame-ot és környékét, így pedig a belsejét sem...","id":"20190416_notre_dame_belseje_szekesegyhaz_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2da9e755-8f85-48f7-8464-39ca03609d8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063e2c11-7a86-4120-928f-862e466a36fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_notre_dame_belseje_szekesegyhaz_tuz","timestamp":"2019. április. 16. 09:33","title":"Látta már a Notre-Dame legszebb részét? Itt megnézheti, mert jó ideig biztosan nem fogja tudni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c590ca3-97c8-4b1f-bb52-5e8610d7dfa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a jelek szerint semmit sem bíz a véletlenre, és elkezdi önteni a pénzt a márciusban jelentett Arcade fejlesztésébe.","shortLead":"Az Apple a jelek szerint semmit sem bíz a véletlenre, és elkezdi önteni a pénzt a márciusban jelentett Arcade...","id":"20190416_apple_arcade_videojatek_befektetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c590ca3-97c8-4b1f-bb52-5e8610d7dfa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2235ee2b-38c6-44a1-9061-dcc6f2ae190f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_apple_arcade_videojatek_befektetes","timestamp":"2019. április. 16. 18:03","title":"Hatalmas összeget költ el az Apple, hogy sikeres legyen a videojátékos platformja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]