[{"available":true,"c_guid":"b4df1d19-3fd2-4437-a545-6aa260b15a1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március elején lett a világ legjobb kamerás mobilja a DxOMark tesztje alapján a Huawei P30 Pro, de úgy tűnik, mostantól osztoznia kell a dobogón.","shortLead":"Március elején lett a világ legjobb kamerás mobilja a DxOMark tesztje alapján a Huawei P30 Pro, de úgy tűnik, mostantól...","id":"20190416_samsung_galaxy_s10_5g_okostelefon_dxomark_kamera_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4df1d19-3fd2-4437-a545-6aa260b15a1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03f806b-40ef-4180-86bf-7758cec33d43","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_samsung_galaxy_s10_5g_okostelefon_dxomark_kamera_teszt","timestamp":"2019. április. 16. 16:03","title":"Felért a csúcsra a Samsung 5G-s mobilja, osztoznak a dobogón a Huawei P30 Próval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca1ea-79df-43bc-9097-92ddb532ba9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állatkedvelőket, illetve az állatokat szívesen fotózókat célozza egy újonnan indult magyar oldal, amely egyben verseny is. Nem műtermi alkotásokat várnak, szinte bármivel lehet nevezni. ","shortLead":"Az állatkedvelőket, illetve az állatokat szívesen fotózókat célozza egy újonnan indult magyar oldal, amely egyben...","id":"20190417_allatfoto_allatfajok_fajbook_mate_bence","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca1ea-79df-43bc-9097-92ddb532ba9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b235a4-ccd7-4b34-83ee-125da02e22e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_allatfoto_allatfajok_fajbook_mate_bence","timestamp":"2019. április. 17. 13:33","title":"Itt a Fajbook, egy új magyar oldal, állatfotókkal lehet versenyezni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ehhez az kell, hogy az infláció éves mértéke magasabb legyen 2,7 százaléknál. Az MNB szerint magasabb lesz.","shortLead":"Ehhez az kell, hogy az infláció éves mértéke magasabb legyen 2,7 százaléknál. Az MNB szerint magasabb lesz.","id":"20190417_Meg_iden_rendkivuli_kiegeszitest_kaphatnak_a_nyugdijasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6e8e75-fc3a-4e69-b7c9-1acfa154ed62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190417_Meg_iden_rendkivuli_kiegeszitest_kaphatnak_a_nyugdijasok","timestamp":"2019. április. 17. 14:03","title":"Még idén rendkívüli kiegészítést kaphatnak a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A monumentális gótikus katedrális, a francia főváros egyik ikonikus épülete, amelyet évente tízmilliónál is többen keresnek fel.\r

","shortLead":"A monumentális gótikus katedrális, a francia főváros egyik ikonikus épülete, amelyet évente tízmilliónál is többen...","id":"20190415_parizs_notre_dame_szekesegyhaz_tuzvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad1deb3-9683-46b2-8c21-2b174261302b","keywords":null,"link":"/elet/20190415_parizs_notre_dame_szekesegyhaz_tuzvesz","timestamp":"2019. április. 15. 21:55","title":"Elemésztik a lángok Párizs ékkövét – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecf321f-269d-4332-8289-705a12045545","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint teljesen átszabnák Zuckerbergék a hírfolyam használatát, a le-fel görgetés helyett jöhet az oldalra pöccintés az alkalmazásban.","shortLead":"A jelek szerint teljesen átszabnák Zuckerbergék a hírfolyam használatát, a le-fel görgetés helyett jöhet az oldalra...","id":"20190416_facebook_hirfolyam_valtozas_facebook_tortenetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ecf321f-269d-4332-8289-705a12045545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d750f51f-ef52-4e09-abcf-859e5c15e8d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_facebook_hirfolyam_valtozas_facebook_tortenetek","timestamp":"2019. április. 16. 09:03","title":"Radikális változás jöhet a Facebook alkalmazásába, teljesen megváltozhat a hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe6ce2e-b823-45b8-8e3f-ce7425d812e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerencsére elég hamar lezárta az ámokfutást.","shortLead":"A rendőrség szerencsére elég hamar lezárta az ámokfutást.","id":"20190416_Harom_nap_alatt_11_autot_tort_fel_a_19_es_21_eves_paros_akik_babakocsiban_toltak_a_zsakmanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fe6ce2e-b823-45b8-8e3f-ce7425d812e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbd41bc-ba2b-42ed-974a-fa92743a5c50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Harom_nap_alatt_11_autot_tort_fel_a_19_es_21_eves_paros_akik_babakocsiban_toltak_a_zsakmanyt","timestamp":"2019. április. 16. 12:27","title":"Három nap alatt 11 autót tört fel egy fiatal pár, babakocsiban tolták a zsákmányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb419ef-f557-4ae8-8223-43dc335a0166","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes fotót készített a NASA a Mars felszínén egy porlavináról. A kép többek szerint a Trónok harcából ismerős Stark-ház jelképére hasonlít. ","shortLead":"Érdekes fotót készített a NASA a Mars felszínén egy porlavináról. A kép többek szerint a Trónok harcából ismerős...","id":"20190416_tronok_harca_porlavina_nasa_foto_stark_haz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acb419ef-f557-4ae8-8223-43dc335a0166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b5d7d2-7db8-43de-a781-88446494cec7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_tronok_harca_porlavina_nasa_foto_stark_haz","timestamp":"2019. április. 16. 12:33","title":"Úgy tűnik, már a Marsra is betette a lábát a Trónok harca – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5b95f3-0ebb-46a8-950e-97ea36e3d5e4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Párizs főpolgármester asszonya, a szocialista Anne Hidalgo nemzetközi adománygyűjtő akciót hirdetett meg, melyet egy konferencia zárna a városházán, az újjávarázsolt Hotel de Ville-ben. ","shortLead":"Párizs főpolgármester asszonya, a szocialista Anne Hidalgo nemzetközi adománygyűjtő akciót hirdetett meg, melyet...","id":"20190416_Nemzetkozi_adakozasbol_epul_ujja_a_Notre_Dame_euromilliardokra_lehet_szukseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b5b95f3-0ebb-46a8-950e-97ea36e3d5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7db2b1dc-e88f-4ba0-b64b-8b766bda6ff7","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Nemzetkozi_adakozasbol_epul_ujja_a_Notre_Dame_euromilliardokra_lehet_szukseg","timestamp":"2019. április. 16. 11:53","title":"Nemzetközi adakozásból épül újjá a Notre-Dame, eurómilliárdokra lehet szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]