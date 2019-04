Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ITM eddig nem árulta el, hogy javítaná a magyar innovációs teljesítményt, sőt a kormány adós egy részletes tanulmánnyal, de addig is az MTA összeálított egyet, az Eötvös 2020+ anyagot. Az MTA olyan közleményt adott ki, amiből egyértelmű, beleáll a harcba. \r

\r

","shortLead":"Az ITM eddig nem árulta el, hogy javítaná a magyar innovációs teljesítményt, sőt a kormány adós egy részletes...","id":"20190417_Odaszurt_az_MTA_Palkovicseknak_egy_meretest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9270387f-d6db-4ebf-982f-70ec2b7cf1b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_Odaszurt_az_MTA_Palkovicseknak_egy_meretest","timestamp":"2019. április. 17. 12:40","title":"Odaszúrt az MTA Palkovicséknak egy méretest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60bb9d7e-341e-43b6-9b61-05038da2619c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem adja fel Recep Tayyip Erdogan pártja, akkor is megtámadnák az elvesztett isztambuli főpolgármester-választást, amikor az új városvezető átvette a megbízólevelét.","shortLead":"Nem adja fel Recep Tayyip Erdogan pártja, akkor is megtámadnák az elvesztett isztambuli főpolgármester-választást...","id":"20190417_Atvette_megbizolevelet_Isztambul_uj_fopolgarmestere_de_meg_mindig_megfurnak_a_gyozelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60bb9d7e-341e-43b6-9b61-05038da2619c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80719d65-836e-4ea1-b314-9c21dc864049","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Atvette_megbizolevelet_Isztambul_uj_fopolgarmestere_de_meg_mindig_megfurnak_a_gyozelmet","timestamp":"2019. április. 17. 16:38","title":"Átvette megbízólevelét Isztambul új főpolgármestere, de még mindig megfúrnák a győzelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f518063a-c957-4cd7-aefb-2463bb27000a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint nem igaz, hogy nem intézkedtek a sofőrrel szemben. Azt is megmondták neki, hogy ilyen állapotú kocsival nem mehet vissza a forgalomba. ","shortLead":"A rendőrség szerint nem igaz, hogy nem intézkedtek a sofőrrel szemben. Azt is megmondták neki, hogy ilyen állapotú...","id":"20190417_rendorseg_m7_es_leszakadt_a_kisbusz_hatso_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f518063a-c957-4cd7-aefb-2463bb27000a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f581f2f-d61a-4fca-abb6-dde247b7a2eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_rendorseg_m7_es_leszakadt_a_kisbusz_hatso_fele","timestamp":"2019. április. 17. 13:06","title":"Reagált a rendőrség az M7-esen döngető \"horrorfurgon\" hírére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecf321f-269d-4332-8289-705a12045545","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint teljesen átszabnák Zuckerbergék a hírfolyam használatát, a le-fel görgetés helyett jöhet az oldalra pöccintés az alkalmazásban.","shortLead":"A jelek szerint teljesen átszabnák Zuckerbergék a hírfolyam használatát, a le-fel görgetés helyett jöhet az oldalra...","id":"20190416_facebook_hirfolyam_valtozas_facebook_tortenetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ecf321f-269d-4332-8289-705a12045545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d750f51f-ef52-4e09-abcf-859e5c15e8d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190416_facebook_hirfolyam_valtozas_facebook_tortenetek","timestamp":"2019. április. 16. 09:03","title":"Radikális változás jöhet a Facebook alkalmazásába, teljesen megváltozhat a hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nukleáris tengeralattjáróra vonatkozó titkos dokumentumokat vett át, amikor lefülelték.","shortLead":"Egy nukleáris tengeralattjáróra vonatkozó titkos dokumentumokat vett át, amikor lefülelték.","id":"20190416_Kemkedesert_14_ev_bortont_kapott_egy_norveg_allampolgar_Moszkvaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253c8da5-bd8d-4001-8fb6-f61b362dc1dd","keywords":null,"link":"/vilag/20190416_Kemkedesert_14_ev_bortont_kapott_egy_norveg_allampolgar_Moszkvaban","timestamp":"2019. április. 16. 19:22","title":"Kémkedésért 14 év börtönt kapott Moszkvában egy norvég állampolgár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f28e602-6f48-4d40-a49d-1e64b585935d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sosincs késő a változtatásra. Így vállaljuk a döntések felelősségét, hogy szabadon irányíthassuk az életünket. ","shortLead":"Sosincs késő a változtatásra. Így vállaljuk a döntések felelősségét, hogy szabadon irányíthassuk az életünket. ","id":"20190416_Elegedetlen_az_eletevel_Ezek_lehetnek_az_elso_lepesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f28e602-6f48-4d40-a49d-1e64b585935d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7690f418-92f1-4034-b33a-2ef74b83c2ea","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190416_Elegedetlen_az_eletevel_Ezek_lehetnek_az_elso_lepesek","timestamp":"2019. április. 16. 12:15","title":"Elégedetlen az életével? 7+ 1 tipp a kezdethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"023e2f48-44be-4cf0-98c3-1fbd595f2212","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira megugrott az Amazonon Victor Hugo A párizsi Notre Dame című regényének eladása egy francia oldal szerint, hogy bekerült a Top10-ben.","shortLead":"Annyira megugrott az Amazonon Victor Hugo A párizsi Notre Dame című regényének eladása egy francia oldal szerint...","id":"20190416_A_konyvkiadok_aratnak_a_NotreDame_tragediajabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=023e2f48-44be-4cf0-98c3-1fbd595f2212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a1a759f-856a-40f0-93e0-88d650d6cb8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190416_A_konyvkiadok_aratnak_a_NotreDame_tragediajabol","timestamp":"2019. április. 16. 17:17","title":"A könyvkiadók aratnak a Notre-Dame tragédiájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Többórás vitát követően a Magyar Teniszszövetség közgyűlése elfogadta kedden az elnökség 2018-as évi beszámolóját.","shortLead":"Többórás vitát követően a Magyar Teniszszövetség közgyűlése elfogadta kedden az elnökség 2018-as évi beszámolóját.","id":"20190416_magyar_teniszszovetseg_kozgyules_beszamolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce44a761-b851-4779-9fc4-79710d2df856","keywords":null,"link":"/sport/20190416_magyar_teniszszovetseg_kozgyules_beszamolo","timestamp":"2019. április. 16. 17:42","title":"Kivonult az \"ellenzék\" a teniszszövetség közgyűléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]