Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy bírósági döntésre válaszul a Google és az Apple is elérhetetlenné tette a TikTok nevű applikációt Indiában, ami így egy több mint 120 milliós piacot veszített el.","shortLead":"Egy bírósági döntésre válaszul a Google és az Apple is elérhetetlenné tette a TikTok nevű applikációt Indiában, ami...","id":"20190417_tiktok_india_apple_google_applikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88a3d65-96cc-4602-b5b6-74d2e7e71c1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_tiktok_india_apple_google_applikacio","timestamp":"2019. április. 17. 16:33","title":"Betiltották az anti-Facebookot Indiában, mert pornót terjesztettek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acb1fb8-57a7-4047-b96d-a4bb032509f2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elmúlt néhány évtizedben több világszerte híres műemléképületben pusztított tűz, többségüket már újjá is építették. Összeszedtünk néhányat ezek közül! ","shortLead":"Az elmúlt néhány évtizedben több világszerte híres műemléképületben pusztított tűz, többségüket már újjá is építették...","id":"20190416_Ot_ikonikus_epulet_amelynek_leegese_sokkolta_a_vilagot__galeria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3acb1fb8-57a7-4047-b96d-a4bb032509f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613a06c1-e173-4d65-ba72-ae4e449e021f","keywords":null,"link":"/kultura/20190416_Ot_ikonikus_epulet_amelynek_leegese_sokkolta_a_vilagot__galeria","timestamp":"2019. április. 16. 18:31","title":"Öt ikonikus épület, amelynek leégése sokkolta a világot – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az Akadémián belül kell maradnia az intézethálózatnak – erről döntött ma a köztestület elnöksége, értesült a HVG.","shortLead":"Az Akadémián belül kell maradnia az intézethálózatnak – erről döntött ma a köztestület elnöksége, értesült a HVG.","id":"20190416_Megis_tovabb_harcol_az_MTA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8af564a-3cbb-424e-993b-cecfe5fae188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5969e6f6-b05f-4ccf-87e4-4387a9a7e6cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190416_Megis_tovabb_harcol_az_MTA","timestamp":"2019. április. 16. 18:17","title":"Mégis tovább harcol az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1360b0df-10b0-40d1-bcbd-6a59ee245939","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Válságos Alan García állapota. A volt perui elnök akkor lőtte meg magát, amikor őrizetbe akarták venni korrupciógyanú miatt.","shortLead":"Válságos Alan García állapota. A volt perui elnök akkor lőtte meg magát, amikor őrizetbe akarták venni korrupciógyanú...","id":"20190417_Ongyilkossagot_kiserelt_meg_a_volt_perui_elnok_amikor_jottek_a_rendorok_letartoztatni_ot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1360b0df-10b0-40d1-bcbd-6a59ee245939&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded19edb-27d7-40d6-accd-2d15ebbdad46","keywords":null,"link":"/vilag/20190417_Ongyilkossagot_kiserelt_meg_a_volt_perui_elnok_amikor_jottek_a_rendorok_letartoztatni_ot","timestamp":"2019. április. 17. 15:31","title":"Öngyilkosságot kísérelt meg a volt perui elnök, amikor jöttek a rendőrök letartóztatni őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Melyik Budapest legélhetőbb utcája? És mi minden kell ahhoz, hogy egy utcát biztonságosnak, otthonosnak és egészségesnek érezzünk? Példa és megoldás is van arra, hogy miként válhatnának emberléptékűvé és élhetővé a főváros közterületei. ","shortLead":"Melyik Budapest legélhetőbb utcája? És mi minden kell ahhoz, hogy egy utcát biztonságosnak, otthonosnak és...","id":"20190416_Hajlamosak_vagyunk_azt_hinni_hogy_a_haz_elotti_parkolas_alapveto_emberi_jog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2953ebb3-12b1-476d-a816-cab770386ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0e08b7-65eb-4251-8aa6-8882671b6d29","keywords":null,"link":"/elet/20190416_Hajlamosak_vagyunk_azt_hinni_hogy_a_haz_elotti_parkolas_alapveto_emberi_jog","timestamp":"2019. április. 16. 20:00","title":"Mégis miért hisszük, hogy a ház előtti parkolás alapvető emberi jog?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a95a04-6567-4bad-af7d-33f9f58f07c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A nagyhét miatt. Így szeretnék átérezni Krisztus szenvedéseit.","shortLead":"A nagyhét miatt. Így szeretnék átérezni Krisztus szenvedéseit.","id":"20190418_Ostorral_csapkodjak_magukat_az_emberek_az_utcan_a_Fulopszigeteken__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13a95a04-6567-4bad-af7d-33f9f58f07c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c3e1efb-dcc8-49ea-bee3-f7b356889436","keywords":null,"link":"/elet/20190418_Ostorral_csapkodjak_magukat_az_emberek_az_utcan_a_Fulopszigeteken__fotok","timestamp":"2019. április. 18. 09:07","title":"Ostorral csapkodják magukat az emberek az utcán a Fülöp-szigeteken – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c03e7f24-c956-4c64-a692-d016ed12989c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fedélzeti kamera buktatta le.","shortLead":"Fedélzeti kamera buktatta le.","id":"20190418_Elkaptak_a_belvarosban_amokfuto_BMWst","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c03e7f24-c956-4c64-a692-d016ed12989c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b487357-c791-44a7-a98e-196bb1a5646f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190418_Elkaptak_a_belvarosban_amokfuto_BMWst","timestamp":"2019. április. 18. 10:01","title":"Elkapták a belvárosban ámokfutó BMW-st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Juve játékosai és szurkolói mellett a klub részvényei is megszenvedték az Ajax elleni vereséget.","shortLead":"A Juve játékosai és szurkolói mellett a klub részvényei is megszenvedték az Ajax elleni vereséget.","id":"20190417_Durva_abra_Kegyetlenul_megbuntette_a_tozsde_a_BLbol_kizugo_Juventust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a6fe6ad-7c2c-45fa-a189-538cbff9b1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00730ba0-e6e0-40f1-92c1-e9743b902fb6","keywords":null,"link":"/kkv/20190417_Durva_abra_Kegyetlenul_megbuntette_a_tozsde_a_BLbol_kizugo_Juventust","timestamp":"2019. április. 17. 14:53","title":"Kegyetlenül megbüntette a tőzsde a BL-ből kizúgó Juventust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]