[{"available":true,"c_guid":"5696bcc0-ab3d-48be-b606-71058489b73e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szervezet magára vállalta a csütörtök éjszakai incidenst. ","shortLead":"A szervezet magára vállalta a csütörtök éjszakai incidenst. ","id":"20190423_Levelet_irt_az_uj_IRA_az_eszakirorszagi_ujsagirono_megoleserol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5696bcc0-ab3d-48be-b606-71058489b73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5322679-ba82-4182-b8e7-4795dad0d65d","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Levelet_irt_az_uj_IRA_az_eszakirorszagi_ujsagirono_megoleserol","timestamp":"2019. április. 23. 08:43","title":"Levelet írt az \"Új IRA\" az észak-írországi újságírónő megöléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"089a6c0c-2b46-4a3e-bcb3-e7adc1474899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"EP-kampányra használták a kerületi képviselők az ingyenes helyi lapot, amire nem lett volna lehetőségük, így sérült az esélyegyenlőség, hiszen más pártok nem kampányolhattak.\r

\r

","shortLead":"EP-kampányra használták a kerületi képviselők az ingyenes helyi lapot, amire nem lett volna lehetőségük, így sérült...","id":"20190423_Felnyomta_az_erzsebeti_keruleti_lapot_a_kutyapart_es_igaza_lett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=089a6c0c-2b46-4a3e-bcb3-e7adc1474899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250f3a2e-90a7-47bb-b98a-316e24132c43","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Felnyomta_az_erzsebeti_keruleti_lapot_a_kutyapart_es_igaza_lett","timestamp":"2019. április. 23. 14:42","title":"Felnyomta az erzsébetvárosi kerületi lapot a Kétfarkú, és igaza lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8aa818d-448f-413e-8c9f-8a7933825f3e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szabadságjogok korlátoznak, a tiltások viszont felszabadítanak – véli Jelena Mizulina, az orosz parlament felső házának képviselője. Mizulina nem először fogalmaz meg egyéni véleményt, néhány évvel ezelőtt ő nevezte családellenesnek, hogy a házastársi erőszakot börtönnel büntetnék Oroszországban.","shortLead":"A szabadságjogok korlátoznak, a tiltások viszont felszabadítanak – véli Jelena Mizulina, az orosz parlament felső...","id":"20190423_Orwell_legjobb_tanitvanya__az_orosz_torvenyhozo_szerint_minel_tobb_a_tiltas_annal_nagyobb_a_szabadsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8aa818d-448f-413e-8c9f-8a7933825f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de15e7e8-1ce5-4816-bdd1-4b8798ffbb2b","keywords":null,"link":"/vilag/20190423_Orwell_legjobb_tanitvanya__az_orosz_torvenyhozo_szerint_minel_tobb_a_tiltas_annal_nagyobb_a_szabadsag","timestamp":"2019. április. 23. 14:13","title":"Orwell legjobb tanítványa – az orosz törvényhozó szerint minél több a tiltás, annál nagyobb a szabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72b4202-ce9b-40d5-8940-698e11cac25c","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Nem biztos, hogy könnyebb lesz az unokánknak emlékezni ránk, mint nekünk a nagyszüleinkre, vagy a nagyszüleinknek a szépszüleinkre. Most tengernyi fotó és videó készül rólunk, ami segítheti, hogy felidézzék majd az emlékeket, de félő, hogy azok az emlékek bizony sekélyesek lesznek.","shortLead":"Nem biztos, hogy könnyebb lesz az unokánknak emlékezni ránk, mint nekünk a nagyszüleinkre, vagy a nagyszüleinknek...","id":"20190423_Emlekkepek_kepemlekek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72b4202-ce9b-40d5-8940-698e11cac25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417d2f7b-50aa-4fab-ad5f-789d628f20f1","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Emlekkepek_kepemlekek","timestamp":"2019. április. 23. 20:05","title":"Rengeteg fotónk van, de hány igazi emlékünk? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d5f4e-fbd3-4921-9f74-564032bc3b78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Haladnak a korral.","shortLead":"Haladnak a korral.","id":"20190422_A_bencesek_is_megtippeltek_ki_eli_tul_a_Tronok_harcat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d5f4e-fbd3-4921-9f74-564032bc3b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec51f147-6247-43ca-a567-6880cc57cf82","keywords":null,"link":"/elet/20190422_A_bencesek_is_megtippeltek_ki_eli_tul_a_Tronok_harcat","timestamp":"2019. április. 22. 14:42","title":"A bencés szerzetesek is megtippelték, ki éli túl a Trónok harcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee05492-7524-4a80-b94a-3a5482fdbf4c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elindult a Magyar Filmhét.","shortLead":"Elindult a Magyar Filmhét.","id":"20190423_Eletmudij_Bodrogi_Gyula_Venczel_Vera_Magyar_Filmhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fee05492-7524-4a80-b94a-3a5482fdbf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6088dd-e3b7-4129-8988-c1fb7236b2c3","keywords":null,"link":"/kultura/20190423_Eletmudij_Bodrogi_Gyula_Venczel_Vera_Magyar_Filmhet","timestamp":"2019. április. 23. 10:19","title":"Életműdíjat kapott Bodrogi Gyula és Venczel Vera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Előző nap 138 millió Srí Lanka-i áldozattól írt, de ez sem sikerült sokkal jobban. ","shortLead":"Előző nap 138 millió Srí Lanka-i áldozattól írt, de ez sem sikerült sokkal jobban. ","id":"20190422_Husveti_uzeneteben_is_magat_dicserte_Donald_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6414df5-b970-4df9-b061-180178b00bc3","keywords":null,"link":"/vilag/20190422_Husveti_uzeneteben_is_magat_dicserte_Donald_Trump","timestamp":"2019. április. 22. 10:48","title":"Húsvéti üzenetében is magát dicsérte Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56eeff73-815f-45ec-9fb4-c11fd2b281b6","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Hiába van idén két választás is, ez békeidőszak. Ám eljön 2020. és 21., és nem lesz jó. Vélemény.","shortLead":"Hiába van idén két választás is, ez békeidőszak. Ám eljön 2020. és 21., és nem lesz jó. Vélemény.","id":"20190423_Cegledi_Winter_is_coming","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56eeff73-815f-45ec-9fb4-c11fd2b281b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eafcefbb-eeac-485a-a137-bdc6e79920b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Cegledi_Winter_is_coming","timestamp":"2019. április. 23. 14:20","title":"Ceglédi: Winter is coming","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]