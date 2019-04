Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6c64770-41e7-4096-8b1c-d5eff87644f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetről tudomást sem vett, egyszerűen elhajtott. ","shortLead":"A balesetről tudomást sem vett, egyszerűen elhajtott. ","id":"20190424_Tomegkarambolt_okozott_egy_autos_az_Ulloi_uton__keresi_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6c64770-41e7-4096-8b1c-d5eff87644f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad346671-cbe5-4eb1-91ad-b47a888f35d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_Tomegkarambolt_okozott_egy_autos_az_Ulloi_uton__keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 24. 09:24","title":"Tömegkarambolt okozott egy autós az Üllői úton - keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76895a34-4665-41f0-a8cc-50d148225bce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De áldozatok nincsenek. Pugodában, a törvényszék mögött történt.","shortLead":"De áldozatok nincsenek. Pugodában, a törvényszék mögött történt.","id":"20190425_Ujabb_robbanas_volt_Sri_Lankan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76895a34-4665-41f0-a8cc-50d148225bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34a1bee-989e-43bc-9ec6-7ad8b96128ff","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_Ujabb_robbanas_volt_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 25. 08:02","title":"Újabb robbanás volt Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"694c1e6e-699d-4873-8b1f-bdc06aa474c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi Honda Civic Type R 2017 óta van piacon, de már láthatóan nagyban dolgoznak a frissítésen, amely akár idén be is mutatkozhat.","shortLead":"A jelenlegi Honda Civic Type R 2017 óta van piacon, de már láthatóan nagyban dolgoznak a frissítésen, amely akár idén...","id":"20190424_honda_civic_type_r_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=694c1e6e-699d-4873-8b1f-bdc06aa474c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ac8632-515d-4da0-8a00-5064e34dced3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_honda_civic_type_r_2020","timestamp":"2019. április. 24. 15:20","title":"A Nürburgringen faragják még a frissített Honda Civic Type R-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"De a Le Bras Freres nevű cég szóvivője szerint nem ettől gyulladt fel a katedrális. Elektromos tűzre gyanakodnak a hatóságok.\r

\r

","shortLead":"De a Le Bras Freres nevű cég szóvivője szerint nem ettől gyulladt fel a katedrális. Elektromos tűzre gyanakodnak...","id":"20190424_Dohanyoztak_a_NotreDameon_dolgozo_munkasok_ismerte_el_a_felujitast_vegzo_ceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee9b030-4df5-4b1a-88dc-29105ddb6655","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Dohanyoztak_a_NotreDameon_dolgozo_munkasok_ismerte_el_a_felujitast_vegzo_ceg","timestamp":"2019. április. 24. 13:04","title":"Dohányoztak a Notre-Dame-on dolgozó munkások, ismerte el a felújítást végző cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hét végén vagy a jövő hét elején érkezhet meg a vegyileg szennyezett olaj a Barátság vezetéken át a fehéroroszok szerint.","shortLead":"A hét végén vagy a jövő hét elején érkezhet meg a vegyileg szennyezett olaj a Barátság vezetéken át a fehéroroszok...","id":"20190425_Szennyezett_orosz_olajjal_fenyegetik_Magyarorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=048148d6-22ac-4624-9221-ded2b66a91c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35f6c4d9-f55e-494b-b397-d86b0d9ca810","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190425_Szennyezett_orosz_olajjal_fenyegetik_Magyarorszagot","timestamp":"2019. április. 25. 18:41","title":"Szennyezett orosz olaj fenyegetheti Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84904b28-1aaf-40ab-a4d5-313f687b436d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea csütörtökön elítélte az éppen zajló amerikai–dél-koreai légi hadgyakorlatot, és válaszlépést jelentett be.","shortLead":"Észak-Korea csütörtökön elítélte az éppen zajló amerikai–dél-koreai légi hadgyakorlatot, és válaszlépést jelentett be.","id":"20190425_amerika_del_korea_hadgyakorlat_valaszlepes_eszak_korea_phenjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84904b28-1aaf-40ab-a4d5-313f687b436d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51588bb4-9bfd-4821-99e1-9638dbb2dd12","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_amerika_del_korea_hadgyakorlat_valaszlepes_eszak_korea_phenjan","timestamp":"2019. április. 25. 06:38","title":"Válaszolni készül Phenjan az amerikai–dél-koreai \"kötekedésre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4727ee18-4212-4e89-b13d-d48c3fb6666c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kamerás verzióról van szó, de aki nem elég óvatos, belefuthat pár kellemetlen képsorba, a kópiák ugyanis egyre több helyen bukkannak fel. ","shortLead":"Kamerás verzióról van szó, de aki nem elég óvatos, belefuthat pár kellemetlen képsorba, a kópiák ugyanis egyre több...","id":"20190425_bosszuallok_vegjatek_kameras_verzio_kina_torrent_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4727ee18-4212-4e89-b13d-d48c3fb6666c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa886d1-6a1e-494c-b0b4-d7d6d7afab76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_bosszuallok_vegjatek_kameras_verzio_kina_torrent_letoltes","timestamp":"2019. április. 25. 10:33","title":"Máris felkerült a netre a Bosszúállók: Végjáték, pedig sok helyen még be sem mutatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cab34cb-c501-49d5-8a8c-da1cdaa25877","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényelmetlenül indul a Honor egyik még be sem mutatott újdonságának életútja, a készüléknek ugyanis nyoma veszett. A gyártó fizetni is hajlandó, csak valaki juttassa nekik vissza. Ha ez PR-fogás, akkor is kétségtelenül az érdekesebbek közé való.","shortLead":"Kényelmetlenül indul a Honor egyik még be sem mutatott újdonságának életútja, a készüléknek ugyanis nyoma veszett...","id":"20190425_honor_prototipus_elveszett_telefon_5_ezer_euro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cab34cb-c501-49d5-8a8c-da1cdaa25877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ba74132-635d-4af2-92ea-749037f3e803","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_honor_prototipus_elveszett_telefon_5_ezer_euro","timestamp":"2019. április. 25. 08:03","title":"1,5 milliót fizetnek annak, aki megtalálja ezt az elveszett telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]