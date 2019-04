Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező bejutott a nyolcaddöntőbe az 586 ezer euró (185 millió forint) összdíjazású müncheni salakpályás férfi tornán.","shortLead":"A magyar teniszező bejutott a nyolcaddöntőbe az 586 ezer euró (185 millió forint) összdíjazású müncheni salakpályás...","id":"20190429_fucsovics_marton_munchen_tenisz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca09997e-3f94-4a6c-a94d-a2f9788c220f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d298e3d1-3a70-4c65-bdfc-b9d1e8ba5769","keywords":null,"link":"/sport/20190429_fucsovics_marton_munchen_tenisz","timestamp":"2019. április. 29. 19:10","title":"Nagy csatában jutott tovább Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c159957-9b79-46a1-bcb2-2fd9282e17e9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az eredeti szereplők közül a márciusban elhunyt Luke Perry fog hiányozni. ","shortLead":"Az eredeti szereplők közül a márciusban elhunyt Luke Perry fog hiányozni. ","id":"20190429_Beverly_Hills_90210_sorozat_reboot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c159957-9b79-46a1-bcb2-2fd9282e17e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af1bcf87-aea5-463f-bb02-c1009c06f5fc","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Beverly_Hills_90210_sorozat_reboot","timestamp":"2019. április. 29. 15:43","title":"Felújítják a Beverly Hills 90210 sikersorozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most minimum 11 év kell ahhoz, hogy valaki kész orvos legyen, a reformbizottság lerövidítené ezt az időszakot.","shortLead":"Most minimum 11 év kell ahhoz, hogy valaki kész orvos legyen, a reformbizottság lerövidítené ezt az időszakot.","id":"20190429_A_tanterv_valtoztatasaval_novelne_a_hadra_foghato_orvosok_szamat_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cd73bfa-f9c6-43e8-9d7c-79953198a27d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3ab325-b98e-4656-89fc-20d80a004de6","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_A_tanterv_valtoztatasaval_novelne_a_hadra_foghato_orvosok_szamat_a_kormany","timestamp":"2019. április. 29. 08:37","title":"A tanterv változtatásával növelné a hadra fogható orvosok számát a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500ff2e3-276f-4eee-9cda-18171cc03a9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is nagyon látványos volt a legnagyobb biciklis felvonulás.","shortLead":"Idén is nagyon látványos volt a legnagyobb biciklis felvonulás.","id":"20190428_Itt_vannak_a_kepek_az_idei_I_Bike_Budapest_2019rol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=500ff2e3-276f-4eee-9cda-18171cc03a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98611c38-8def-455e-9ae6-08e931f058b6","keywords":null,"link":"/elet/20190428_Itt_vannak_a_kepek_az_idei_I_Bike_Budapest_2019rol","timestamp":"2019. április. 28. 19:32","title":"Itt vannak a képek az idei I Bike Budapest 2019-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook nem szeretné, ha Európában megismétlődne az, ami a 2016-os amerikai elnökválasztásnál történt, ezért szigorú szabályokat vezet be a politikai hirdetésekre vonatkozóan.","shortLead":"A Facebook nem szeretné, ha Európában megismétlődne az, ami a 2016-os amerikai elnökválasztásnál történt, ezért szigorú...","id":"20190429_facebook_europai_parlamenti_valasztasok_2019_politikai_hirdetes_a_facebookon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75507f31-8178-49bf-a297-90098ec6b9a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190429_facebook_europai_parlamenti_valasztasok_2019_politikai_hirdetes_a_facebookon","timestamp":"2019. április. 29. 14:03","title":"Új politikai szabályokat vezet be a Facebook, Magyarországon is kötelező lesz betartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olaszországi Vodafone komoly biztonsági résre bukkant a Huawei eszközeiben.","shortLead":"Az olaszországi Vodafone komoly biztonsági résre bukkant a Huawei eszközeiben.","id":"20190430_vodafone_italy_huawei_router_hatso_ajto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d24e5c13-0504-4edd-b53b-beebf5de75b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92b6401-b7cd-46c9-a448-7d318b7806dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190430_vodafone_italy_huawei_router_hatso_ajto","timestamp":"2019. április. 30. 12:33","title":"Titkos hátsó ajtót találtak a Huawei routereiben, az otthoni hálózathoz is hozzáférhettek a cég emberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7929c3-948a-4f41-ae82-c038ca891814","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jancsó Miklós Szegénylegények, Makk Károly Szerelem és Fábri Zoltán Körhinta című alkotásait követően idén már negyedik alkalommal válogatott be a Magyar Nemzeti Filmalap által restaurált magyar filmklasszikust a cannes-i filmfesztivál „Cannes Classics” című hivatalos programja. A tanúhoz új trailer is készült – mutatjuk.\r

\r

","shortLead":"Jancsó Miklós Szegénylegények, Makk Károly Szerelem és Fábri Zoltán Körhinta című alkotásait követően idén már negyedik...","id":"20190430_Virag_elvtars_ez_az_itelet__uj_elozetes_keszult_A_Tanuhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0f7929c3-948a-4f41-ae82-c038ca891814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c695262-0ed1-49c6-8517-c26abed9ac78","keywords":null,"link":"/kultura/20190430_Virag_elvtars_ez_az_itelet__uj_elozetes_keszult_A_Tanuhoz","timestamp":"2019. április. 30. 12:42","title":"„Elnézést, Virág elvtárs, ez az ítélet!” – új előzetes készült A tanúhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96484e5-2aaf-4707-9744-f6245968506f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két férfit letartóztattak, az áldozatokat még nem sikerült azonosítani. ","shortLead":"Két férfit letartóztattak, az áldozatokat még nem sikerült azonosítani. ","id":"20190430_Noi_holttesteket_talaltak_egy_fagyasztoban_Londonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c96484e5-2aaf-4707-9744-f6245968506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799effbb-0fab-41e4-adde-4b9a51151b36","keywords":null,"link":"/vilag/20190430_Noi_holttesteket_talaltak_egy_fagyasztoban_Londonban","timestamp":"2019. április. 30. 14:15","title":"Női holttesteket találtak egy fagyasztóban Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]