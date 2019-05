Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hetilapnak az elsőfokú ítélet szerint címlapon is helyreigazítási kötelezettsége van.","shortLead":"A hetilapnak az elsőfokú ítélet szerint címlapon is helyreigazítási kötelezettsége van.","id":"20190503_Harom_dologban_is_valotlant_allitott_a_Momentumrol_a_Figyelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a47244f4-ed32-4efd-a08d-f2ddd2bfb3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699dcaba-e0dd-40ec-9b3e-86952541b181","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Harom_dologban_is_valotlant_allitott_a_Momentumrol_a_Figyelo","timestamp":"2019. május. 03. 19:03","title":"Három dologban is valótlant állított a Momentumról a Figyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tévések visszaélésszerűen érdeklődtek a kastélybevásárlásokról - állítja a bíróság.","shortLead":"A tévések visszaélésszerűen érdeklődtek a kastélybevásárlásokról - állítja a bíróság.","id":"20190503_Kuria_Tiborcz_Istvan_nem_kozszereplo_tilos_leadni_amit_mond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bed4efd-6ea7-4721-bcbd-46025e846bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b671152-1a18-4b4f-8968-8cb5bdb9cbc9","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Kuria_Tiborcz_Istvan_nem_kozszereplo_tilos_leadni_amit_mond","timestamp":"2019. május. 03. 13:29","title":"Kúria: Tiborcz István nem közszereplő, tilos leadni, amit mond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa1ac7bd-d574-43d4-bfdd-b32eb0ec56e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A neten is aláírható már a bevándorlást megállító Orbán Viktor hét pontja, amely megállítja a bevándorlást. Amelyet a kormány már megállított.\r

\r

","shortLead":"A neten is aláírható már a bevándorlást megállító Orbán Viktor hét pontja, amely megállítja a bevándorlást. Amelyet...","id":"20190503_Virtualisan_is_alairhato_Orban_het_pontja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa1ac7bd-d574-43d4-bfdd-b32eb0ec56e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f39668-9b5f-4602-86e4-f7773f6c028c","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Virtualisan_is_alairhato_Orban_het_pontja","timestamp":"2019. május. 03. 15:44","title":"Virtuálisan is aláírható Orbán hét pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányközeli médiaholding az 500 sajtótermékével már az Európai Bizottság figyelmét is felkeltette.","shortLead":"A kormányközeli médiaholding az 500 sajtótermékével már az Európai Bizottság figyelmét is felkeltette.","id":"20190503_Brusszelt_is_erdekli_a_KESMA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f417d4f-45a3-4d72-af37-ef8bef232bd1","keywords":null,"link":"/kkv/20190503_Brusszelt_is_erdekli_a_KESMA","timestamp":"2019. május. 03. 17:37","title":"Brüsszel is összevonta a szemöldökét a KESMA miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7bb4b3-e8a7-4bac-b698-2cdd738a848f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Saját mobilhálózatot indít a DIGI, 1000 forintért kapnak 50 giga mobilnetet a DIGI azon ügyfelei, akik a Telenorral kötött, és most megszűnő partnerség keretében kapták eddig a mobilnetet. Pletykák szerint 3500 forint lesz a korlátlan hívást és 50 giga adatforgalmat tartalmazó csomag a DIGI-nél, ha majd elindítják a hanghívás-szolgáltatást is.","shortLead":"Saját mobilhálózatot indít a DIGI, 1000 forintért kapnak 50 giga mobilnetet a DIGI azon ügyfelei, akik a Telenorral...","id":"20190504_Elkepesztoen_olcso_mobilnetszolgaltatas_indul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a7bb4b3-e8a7-4bac-b698-2cdd738a848f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251ab3f2-6f94-4600-84aa-707bfc4082b7","keywords":null,"link":"/kkv/20190504_Elkepesztoen_olcso_mobilnetszolgaltatas_indul","timestamp":"2019. május. 04. 16:10","title":"Elképesztően olcsó mobilnet-szolgáltatás indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d3324c4-74fd-48ba-b215-0cd97fc27499","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veronába indult volna a férfi, aki azon bukott ki, hogy a sofőr nem engedte fel a buszra.","shortLead":"Veronába indult volna a férfi, aki azon bukott ki, hogy a sofőr nem engedte fel a buszra.","id":"20190503_Fel_akarta_robbantani_a_nepligeti_buszpalyaudvar_kaveautomatajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d3324c4-74fd-48ba-b215-0cd97fc27499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2679ef1d-c51c-461c-8671-b7da9f6a6d9a","keywords":null,"link":"/itthon/20190503_Fel_akarta_robbantani_a_nepligeti_buszpalyaudvar_kaveautomatajat","timestamp":"2019. május. 03. 18:09","title":"Azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a népligeti buszpályaudvar kávéautomatáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0810f02f-1132-407e-9139-dc32c3e7af2d","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Sokat tanulhat a párizsi Notre-Dame a kortársaitól, amelyek nála jóval többet szenvedtek elemi csapásoktól, emberi hanyagságtól és rosszindulattól.","shortLead":"Sokat tanulhat a párizsi Notre-Dame a kortársaitól, amelyek nála jóval többet szenvedtek elemi csapásoktól, emberi...","id":"201918__katedraliskatasztrofak__parhuzamos_tortenetek__kenyes_egyensuly__ujjaepites_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0810f02f-1132-407e-9139-dc32c3e7af2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eace3d4-f5fb-4923-8fc3-36ee7a25bd74","keywords":null,"link":"/kultura/201918__katedraliskatasztrofak__parhuzamos_tortenetek__kenyes_egyensuly__ujjaepites_alatt","timestamp":"2019. május. 04. 17:30","title":"Miért ne lehetne másképp újjáépíteni a Notre-Dame-ot? Volt már rá példa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7582a5-43dc-4051-8295-cdb1cf46a44f","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Max Brooks világhírű regénye által megálmodott univerzumot igyekszik bővíteni a Saber Interactive gondozta World War Z, amely az egyszerűbb játékmenet ellenére is rekordokat döntöget. Mi is kipróbáltuk.","shortLead":"Max Brooks világhírű regénye által megálmodott univerzumot igyekszik bővíteni a Saber Interactive gondozta World War Z...","id":"20190504_world_war_z_pc_ps4_xbox_one_kritika_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d7582a5-43dc-4051-8295-cdb1cf46a44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c86f263-e0ed-45ce-b03a-c7832d2af60b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190504_world_war_z_pc_ps4_xbox_one_kritika_velemeny","timestamp":"2019. május. 04. 20:00","title":"Kipróbáltuk a Quake-készítők új játékát, amire máris egymillióan ugrottak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]