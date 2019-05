Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d27bc0f-7cf1-433c-aabf-4cd0d37ea029","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pilóta szerint villámcsapás miatt szűnt meg a rádiókapcsolat és kellett manuálisan irányítani a repülőt, szakértők azonban vitatják ezt. Az illetékes hatóság a személyzet felelősségét is vizsgálja.","shortLead":"A pilóta szerint villámcsapás miatt szűnt meg a rádiókapcsolat és kellett manuálisan irányítani a repülőt, szakértők...","id":"20190506_legi_katasztrofa_moszkva_seremetyjevo_kigyulladt_aeroflot_superjet_repulogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d27bc0f-7cf1-433c-aabf-4cd0d37ea029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49299a8-3706-4740-a6f5-06388e71e356","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_legi_katasztrofa_moszkva_seremetyjevo_kigyulladt_aeroflot_superjet_repulogep","timestamp":"2019. május. 06. 22:12","title":"Megnevezték a moszkvai légikatasztrófa lehetséges okait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hihetetlen, mire képesek a nők – mondta. ","shortLead":"Hihetetlen, mire képesek a nők – mondta. ","id":"20190506_Video_Harry_herceg_royal_baby_gyerek_baba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf62f67-9009-4047-8c00-d6f426cc3c77","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Video_Harry_herceg_royal_baby_gyerek_baba","timestamp":"2019. május. 06. 16:13","title":"Videó: Harry herceg kuncogva, meghatódva jelentette be gyerekük születését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A katasztrófában a gépen tartózkodó 78 ember közül 41-en haltak meg, öt embert még kórházban ápolnak súlyos égési sérülésekkel. ","shortLead":"A katasztrófában a gépen tartózkodó 78 ember közül 41-en haltak meg, öt embert még kórházban ápolnak súlyos égési...","id":"20190506_A_videozas_es_a_tarolok_nyitogatasa_is_akadalyozta_az_orosz_gep_evakualasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68769937-bc41-4204-8831-31f92470637d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c778f08c-7d9d-45b8-b08c-1753219d2d7a","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_A_videozas_es_a_tarolok_nyitogatasa_is_akadalyozta_az_orosz_gep_evakualasat","timestamp":"2019. május. 06. 14:12","title":"A videózás és a tárolók nyitogatása is akadályozta az orosz gép evakuálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4573e5df-5c39-46ce-95d2-4d20bdd84cca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tibeti magaslatokon is élt a Homo nemzetséghez tartozó gyenyiszovai ember új bizonyítékok szerint. Ez az első alkalom, hogy a Gyenyosziva-barlangon kívül is találtak a fajhoz köthető fosszíliákat. Az ilyen szélsőséges körülményekhez való alkalmazkodás képességét korábban csak a Homo sapienshez kötötték.","shortLead":"A tibeti magaslatokon is élt a Homo nemzetséghez tartozó gyenyiszovai ember új bizonyítékok szerint. Ez az első...","id":"20190505_tibet_gyenyiszovai_ember_fosszilia_hipoxia_oxigengianyos_allapot_tuleles_magaslatokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4573e5df-5c39-46ce-95d2-4d20bdd84cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a20a2b-602c-4f9a-b764-8bd054caa2b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190505_tibet_gyenyiszovai_ember_fosszilia_hipoxia_oxigengianyos_allapot_tuleles_magaslatokon","timestamp":"2019. május. 06. 15:03","title":"Íme a 160 000 éves ember, akinek köszönhetjük, hogy nem halunk meg a magasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az eredmény: több zöld hajtás, kevesebb gumó.","shortLead":"Az eredmény: több zöld hajtás, kevesebb gumó.","id":"20190507_Hoallo_burgonyat_fejlesztettek_ki_nemet_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98651bbe-c890-40ad-b202-cf1966ad3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b56876e8-922e-4a17-be8b-6bd29055f3b5","keywords":null,"link":"/kkv/20190507_Hoallo_burgonyat_fejlesztettek_ki_nemet_kutatok","timestamp":"2019. május. 07. 11:15","title":"Hőálló burgonyát fejlesztettek ki német kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1747b2d7-f1b9-40c8-9ba1-5a1813ab029c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A frissen megválasztott elnök szerint a jelenlegi helyzeten ők sem tudnának érdemben változtatni.","shortLead":"A frissen megválasztott elnök szerint a jelenlegi helyzeten ők sem tudnának érdemben változtatni.","id":"20190507_Korhazszovetseg_semmi_szukseg_kancellarokra_a_korhazakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1747b2d7-f1b9-40c8-9ba1-5a1813ab029c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c321418a-dbb0-440b-8aa6-2c0ee84b6ef4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190507_Korhazszovetseg_semmi_szukseg_kancellarokra_a_korhazakban","timestamp":"2019. május. 07. 10:11","title":"Kórházszövetség: Semmi szükség kancellárokra a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy a hatótáv tekintetében eminens elektromos autókkal maximum hány kilométert lehet megtenni egy feltöltéssel.","shortLead":"Vázoljuk, hogy a hatótáv tekintetében eminens elektromos autókkal maximum hány kilométert lehet megtenni...","id":"20190507_toplista_ime_a_leghosszabb_hatotavu_villanyautok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a0beff-7a9f-4b29-9ea8-092bdeb339ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190507_toplista_ime_a_leghosszabb_hatotavu_villanyautok","timestamp":"2019. május. 07. 06:41","title":"Toplista: íme a leghosszabb hatótávú villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c8b7c-a311-4bd9-958a-4cd3ed149143","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két újságírót azután börtönözték be, hogy a rohingja népirtásról riportot készítettek. \r

","shortLead":"A két újságírót azután börtönözték be, hogy a rohingja népirtásról riportot készítettek. \r

","id":"20190507_500_nap_borton_utan_szabadult_ki_a_Reuters_ket_ujsagiroja_Mianmarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310c8b7c-a311-4bd9-958a-4cd3ed149143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86e6c77-8efb-44e0-b538-05722d98eec5","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_500_nap_borton_utan_szabadult_ki_a_Reuters_ket_ujsagiroja_Mianmarban","timestamp":"2019. május. 07. 13:00","title":"500 nap börtön után szabadult ki a Reuters két újságírója Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]