[{"available":true,"c_guid":"813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki felkészült, annak ez nem okozhatott problémát – mondta a szaktanár. ","shortLead":"Aki felkészült, annak ez nem okozhatott problémát – mondta a szaktanár. ","id":"20190508_Szaktanar_a_torierettsegirol_megoldhatoak_a_feladatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea71aca-c34e-453b-9665-4faa09a900e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Szaktanar_a_torierettsegirol_megoldhatoak_a_feladatok","timestamp":"2019. május. 08. 10:48","title":"Szaktanár a töriérettségiről: megoldhatóak a feladatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf64878-06b7-41ac-b731-dd71d3f8e0be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A diákok ma angolból érettségiztek. ","shortLead":"A diákok ma angolból érettségiztek. ","id":"20190509_Itt_vannak_az_angolerettsegi_megoldasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bcf64878-06b7-41ac-b731-dd71d3f8e0be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f61d05-ad05-4a75-a559-51b17a027a3f","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Itt_vannak_az_angolerettsegi_megoldasai","timestamp":"2019. május. 09. 13:51","title":"Itt vannak az angolérettségi megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b377819-cfb2-4f4d-9f8d-3686668b7ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük féltek a dolgozók és a betegek is, ezért nem beszélt senki a bántalmazásokról. Állítólag az igazgatók sem tudták.","shortLead":"Szerintük féltek a dolgozók és a betegek is, ezért nem beszélt senki a bántalmazásokról. Állítólag az igazgatók sem...","id":"20190508_Az_oda_latogato_erdekvedelmi_szervezet_sem_tudta_mi_tortent_a_mozsgoi_otthonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b377819-cfb2-4f4d-9f8d-3686668b7ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0fd2970-2410-40ca-9484-b8f019c8398b","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Az_oda_latogato_erdekvedelmi_szervezet_sem_tudta_mi_tortent_a_mozsgoi_otthonban","timestamp":"2019. május. 08. 22:02","title":"Az odalátogató érdekvédelmi szervezet sem tudta, mi folyik a mozsgói otthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszul határozta meg az Emmi meg az otthongondozási díj pontrendszerét, az autista gyerekek szempontjait nem vette figyelembe – az LMP szerint ezt ismerte el az Emmi egy egyeztetéssorozat végén.\r

\r

","shortLead":"Rosszul határozta meg az Emmi meg az otthongondozási díj pontrendszerét, az autista gyerekek szempontjait nem vette...","id":"20190509_LMP_Az_Emmi_is_elismerte_hibazott_az_autistak_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17315b9-2414-4504-9a09-14d8aabc187c","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_LMP_Az_Emmi_is_elismerte_hibazott_az_autistak_ugyeben","timestamp":"2019. május. 09. 13:28","title":"LMP: Az Emmi is elismerte, hibázott az autisták ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szerdán kellett volna Washingtonba érkeznie Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettesnek, hogy lezárja a tárgyalásokat az amerikaiakkal, de Trump Twitter-üzenete miatt erre csak csütörtökön kerül sor – írja a Global Times Pekingben.","shortLead":"Szerdán kellett volna Washingtonba érkeznie Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettesnek, hogy lezárja a tárgyalásokat...","id":"20190508_Kiderult_hogy_miert_ragott_be_Trump_megint_a_kinaiakra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cafcd2a-adcb-4cbb-99d1-bba3ea3d374b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Kiderult_hogy_miert_ragott_be_Trump_megint_a_kinaiakra","timestamp":"2019. május. 08. 14:05","title":"Kiderült, hogy miért rágott be Trump megint a kínaiakra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81e8141-8e91-4eab-9706-4a5be11a9aae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfit fogtak el a nyomozók. ","shortLead":"Két férfit fogtak el a nyomozók. ","id":"20190508_Mehkaptarokban_is_talaltak_eldugott_fegyvereket_a_TEK_emberei_Kalozon__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e81e8141-8e91-4eab-9706-4a5be11a9aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"929f1c58-5f9e-4690-8082-03083530be15","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Mehkaptarokban_is_talaltak_eldugott_fegyvereket_a_TEK_emberei_Kalozon__video","timestamp":"2019. május. 08. 09:14","title":"Méhkaptárokban is találtak eldugott fegyvereket a TEK emberei Kálozon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar és a matek után itt a töri ideje!","shortLead":"A magyar és a matek után itt a töri ideje!","id":"20190508_A_tortenelemmel_folytatjak_ma_az_erettsegizok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df167143-bde5-45ab-bead-108673fe35c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_A_tortenelemmel_folytatjak_ma_az_erettsegizok","timestamp":"2019. május. 08. 05:41","title":"A történelemmel folytatják ma az érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői a következő hónapokban teszik elérhetővé azt az új funkciót, amivel fellebbezhet a felhasználó, ha egy bejegyzését szerinte jogtalanul törölték. De nem ez lesz az egyetlen változás a platformon.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői a következő hónapokban teszik elérhetővé azt az új funkciót, amivel fellebbezhet a felhasználó...","id":"20190507_instagram_moderalas_alhirek_bejegyzes_torlese_fellebbezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93060d1-d426-49cb-be7c-6a1614c5a960","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_instagram_moderalas_alhirek_bejegyzes_torlese_fellebbezes","timestamp":"2019. május. 07. 19:33","title":"Harcba indul az Instagram az álhírek ellen, de a felhasználók is kapnak majd egy új funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]