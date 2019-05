Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A heroinnál ötvenszer gyilkosabb fentanil 47 500 amerikai polgárral végzett 2017-ben. Trump elnök ezért személyesen kérte meg Hszi Csin-pinget: tiltsa meg a mesterséges ópiumkészítmény árusítását és exportját. A kínaiak május elsejétől ezt meg is tették – nyilatkozta a pekingi külügy szóvivője a Reuters tudósítójának. De vajon valóban betartják-e az ígéretüket, ha a kereskedelmi háborúskodás elfajul?","shortLead":"A heroinnál ötvenszer gyilkosabb fentanil 47 500 amerikai polgárral végzett 2017-ben. Trump elnök ezért személyesen...","id":"20190510_A_gyilkos_kabitoszerrel_kereskedok_nyerhetnek_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haboruban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3c8e9ae-13ef-4c5e-b17d-7663fc683107","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_A_gyilkos_kabitoszerrel_kereskedok_nyerhetnek_az_amerikaikinai_kereskedelmi_haboruban","timestamp":"2019. május. 10. 14:54","title":"A gyilkos kábítószerrel kereskedők nyerhetnek az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"MTI / Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A lezárás miatt átszervezik a vasúti közlekedést, a győri vonalról az intercityk és a railjetek a Délibe érkeznek, a pécsi IC-k Kelenföldön fordulnak. A Budapest-Újszász-Szolnok vonalról a személyvonatok és zónázók egy része Kelenföldre érkezik, másik fele Kőbánya-felsőn fordul. A Pécelig közlekedő személyvonatokat és a piliscsabaiakat összekötik, a békéscsabai vonatok pedig a Nyugatiba mennek, a záhonyi sebesek Szolnokon fordulnak vissza.","shortLead":"A lezárás miatt átszervezik a vasúti közlekedést, a győri vonalról az intercityk és a railjetek a Délibe érkeznek...","id":"20190509_Jovo_hetfotol_nem_lesz_Keleti_palyaudvar_a_MAV_elmondta_hogyan_valtozik_a_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092c1a85-d510-4de7-a58b-44c57307ec38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Jovo_hetfotol_nem_lesz_Keleti_palyaudvar_a_MAV_elmondta_hogyan_valtozik_a_kozlekedes","timestamp":"2019. május. 09. 13:04","title":"Jövő hétfőtől bezár a Keleti pályaudvar, szinte az összes budapesti vonalon változások lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab62c4a-3163-4801-afd3-50d15ae4d005","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Európa jól áll a negyedik ipari forradalomban, az innovációs központként számon tartott USA viszonylag rosszul teljesít.","shortLead":"Európa jól áll a negyedik ipari forradalomban, az innovációs központként számon tartott USA viszonylag rosszul teljesít.","id":"20190509_Gyozelemre_all_Europa_az_uj_ipari_forradalomban_de_marade_eleg_munkahely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ab62c4a-3163-4801-afd3-50d15ae4d005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"275d0ed8-8785-40b8-afc9-01125ec38599","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Gyozelemre_all_Europa_az_uj_ipari_forradalomban_de_marade_eleg_munkahely","timestamp":"2019. május. 09. 17:53","title":"Győzelemre áll Európa az új ipari forradalomban, de marad-e elég munkahely?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd49cf3-0ff4-42aa-83fe-8fc428975e2a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A bírság a Baywatch című film korhatár-besorolásáért járt.","shortLead":"A bírság a Baywatch című film korhatár-besorolásáért járt.","id":"20190509_135_milliora_buntette_az_NMHH_a_TV2t","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbd49cf3-0ff4-42aa-83fe-8fc428975e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b2a960-2cf1-4e4f-8dab-5b091d02648d","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_135_milliora_buntette_az_NMHH_a_TV2t","timestamp":"2019. május. 09. 10:49","title":"1,35 millióra büntette az NMHH a TV2-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"64 ezer szerződést érint a változás.","shortLead":"64 ezer szerződést érint a változás.","id":"20190510_Atveszi_az_Erste_Lakastakarek_az_Aegon_ugyfeleit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d7dea89-b08b-4f02-9fe0-0a8627d66966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c283a83a-4775-4cbb-ab9b-e1b8811b472b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Atveszi_az_Erste_Lakastakarek_az_Aegon_ugyfeleit","timestamp":"2019. május. 10. 10:42","title":"Átveszi az Erste Lakástakarék az Aegon ügyfeleit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5245bc-9981-44df-aa80-cfa4dfa6707d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Köszönöm, Barcelona – írta Piqué barátnője, az ismert és elismert énekes, Shakira, miután az FC Barcelona ötlettelen, lélektelen és fogalmatlan játékkal kiesett a Bajnokok Ligájából.","shortLead":"Köszönöm, Barcelona – írta Piqué barátnője, az ismert és elismert énekes, Shakira, miután az FC Barcelona ötlettelen...","id":"20190509_Shakira_Keszen_allunk_a_visszavagasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb5245bc-9981-44df-aa80-cfa4dfa6707d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47dbe430-3be4-4d15-9ada-80d5677cde18","keywords":null,"link":"/kultura/20190509_Shakira_Keszen_allunk_a_visszavagasra","timestamp":"2019. május. 09. 09:42","title":"Shakira: Készen állunk a visszavágásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 16 éves portugál lány vesztette életét. Egy súlyos sérült is van.","shortLead":"Egy 16 éves portugál lány vesztette életét. Egy súlyos sérült is van.","id":"20190510_Egy_16_eves_portugal_lany_meghalt_a_cegledi_buszbalesetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf99ea3-f05c-4962-b64b-33c90a6fa7e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Egy_16_eves_portugal_lany_meghalt_a_cegledi_buszbalesetben","timestamp":"2019. május. 10. 12:12","title":"Külföldi diákokat ért baleset Ceglédnél, egyikük meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Republikon Intézet összegezte a budapesti előválasztás első fordulóját, valamint javaslatokat tett a második forduló elé. Komoly jelöltekre és komoly vitákra van szükség. A Republikon elemzését a hvg.hu ismerteti.","shortLead":"A Republikon Intézet összegezte a budapesti előválasztás első fordulóját, valamint javaslatokat tett a második forduló...","id":"20190509_Komolytalan_jeloltekkel_nem_Tarlos_kihivojat_talalja_meg_az_ellenzek_csak_viccet_csinal_az_elovalasztasbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06c09d-0a00-4001-8cfa-754c91e0fbcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Komolytalan_jeloltekkel_nem_Tarlos_kihivojat_talalja_meg_az_ellenzek_csak_viccet_csinal_az_elovalasztasbol","timestamp":"2019. május. 09. 06:46","title":"Komolytalan jelöltekkel nem Tarlós kihívóját találja meg az ellenzék, csak viccet csinál az előválasztásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]