[{"available":true,"c_guid":"310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most a közel-keleti ország fémipari exportját roppantaná meg a Donald Trump által hozott rendelet – a fémek Irán legfontosabb kiviteli cikkei az olaj után. Amerika azt üzeni, fegyveres konfliktusra is kész válaszolni, bár maga ilyet nem kezdeményezne.","shortLead":"Most a közel-keleti ország fémipari exportját roppantaná meg a Donald Trump által hozott rendelet – a fémek Irán...","id":"20190509_Trump_ujabb_szankciokkal_sorozta_meg_Irant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=310c058b-643f-46a8-9737-f80ef3816ac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83948c5-3e7e-4861-8513-1e9fa9c80468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Trump_ujabb_szankciokkal_sorozta_meg_Irant","timestamp":"2019. május. 09. 08:35","title":"Trump újabb szankciókkal sorozta meg Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78c98243-fa47-40a0-8a8a-b5d39b7c7666","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ikonikus zenekar karrierjét a világhírű Bernard MacMahon rendező viszi vászonra.\r

\r

","shortLead":"Az ikonikus zenekar karrierjét a világhírű Bernard MacMahon rendező viszi vászonra.\r

\r

","id":"20190508_Rajongok_figyelem_igazi_csemegevel_jelentkezik_a_Led_Zeppelin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78c98243-fa47-40a0-8a8a-b5d39b7c7666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f614f3-ee9c-4516-b8a9-405410e4040d","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Rajongok_figyelem_igazi_csemegevel_jelentkezik_a_Led_Zeppelin","timestamp":"2019. május. 08. 13:32","title":"Rajongók figyelem: igazi csemegével jelentkezik a Led Zeppelin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01eb5777-ca4c-4a50-90a4-440f8719cfcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy teljesítményű prémium sportkocsik esetében nem túl gyakori a gázosítás, de most itt egy ilyen autó. ","shortLead":"A nagy teljesítményű prémium sportkocsik esetében nem túl gyakori a gázosítás, de most itt egy ilyen autó. ","id":"20190510_sporolos_porsche_itt_egy_gazuzemu_911es_kabrio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01eb5777-ca4c-4a50-90a4-440f8719cfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a54d1f-1c52-4c87-b34a-e484a5b60fcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_sporolos_porsche_itt_egy_gazuzemu_911es_kabrio","timestamp":"2019. május. 10. 06:41","title":"Spórolós Porsche: itt egy gázüzemű 911-es kabrió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8e029f-1df1-43d0-b66d-d4cb5a093ee0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jelek szerint a miniszterfeleség egyelőre csak a FitBalance és a Nemzeti Futóverseny márkanevet birtokolja, azt viszont igyekszik kizárólagossá tenni.","shortLead":"A jelek szerint a miniszterfeleség egyelőre csak a FitBalance és a Nemzeti Futóverseny márkanevet birtokolja, azt...","id":"20190510_Sajat_neven_vedetne_le_rendezvenyeket_Rogan_Cecilia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a8e029f-1df1-43d0-b66d-d4cb5a093ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02944745-cbc1-4e36-9ccf-052dd1a47c26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Sajat_neven_vedetne_le_rendezvenyeket_Rogan_Cecilia","timestamp":"2019. május. 10. 11:47","title":"Saját nevén védetne le rendezvényeket Rogán Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a786ec-f62e-4677-a17e-8c818bc7c3b4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szerint a jövőben érdemes lehet a merev, szilárd robotok helyett puha, az alakjukat könnyen változtatni képes robotokat készíteni, mert azok praktikusabbak lehetnek a Marson és a világűrben is.","shortLead":"A NASA szerint a jövőben érdemes lehet a merev, szilárd robotok helyett puha, az alakjukat könnyen változtatni képes...","id":"20190509_nasa_mars_rugalmas_robot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26a786ec-f62e-4677-a17e-8c818bc7c3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45f06ab-8173-4694-9670-4fa881c430e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_nasa_mars_rugalmas_robot","timestamp":"2019. május. 09. 14:33","title":"Különleges robotokon dolgozik a NASA, amik segíthetnek meghódítani a Marsot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd817df-e801-47b5-b940-4a10e49538dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tulaj épphogy ki tudott szállni az autóból.","shortLead":"A tulaj épphogy ki tudott szállni az autóból.","id":"20190509_volkswagen_bekescsaba_autos_video_tuz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8bd817df-e801-47b5-b940-4a10e49538dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686e0780-cb48-47f5-847c-fbafdf0344b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190509_volkswagen_bekescsaba_autos_video_tuz","timestamp":"2019. május. 09. 20:16","title":"Épp a szervizből jött a Skoda, ami lángba borult Békéscsabán - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rosszul határozta meg az Emmi meg az otthongondozási díj pontrendszerét, az autista gyerekek szempontjait nem vette figyelembe – az LMP szerint ezt ismerte el az Emmi egy egyeztetéssorozat végén.\r

\r

","shortLead":"Rosszul határozta meg az Emmi meg az otthongondozási díj pontrendszerét, az autista gyerekek szempontjait nem vette...","id":"20190509_LMP_Az_Emmi_is_elismerte_hibazott_az_autistak_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bdaf1e4-6c87-4617-b671-312c7a1f4213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d17315b9-2414-4504-9a09-14d8aabc187c","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_LMP_Az_Emmi_is_elismerte_hibazott_az_autistak_ugyeben","timestamp":"2019. május. 09. 13:28","title":"LMP: Az Emmi is elismerte, hibázott az autisták ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5815322d-f826-4f5b-a18f-92045ed87ee0","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201919_tamadjak_tovabbepitjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5815322d-f826-4f5b-a18f-92045ed87ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f862b57-fa13-455d-94e8-6a3ee8ecc7e7","keywords":null,"link":"/itthon/201919_tamadjak_tovabbepitjuk","timestamp":"2019. május. 09. 09:00","title":"Dobszay János: Támadják, továbbépítjük!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]