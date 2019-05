Rogán-Gaál Cecília Ágnes nevén április 24-én három védjegybejelentés is érkezett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalába. A FitBalance Kids, a FitBalance Gasztrofesztivál és az N Nemzeti Futóverseny nevet, illetve az utóbbi esetében a logót is kizárólagosan szeretné birtokolni az üzletasszony.

Az eredeti hírek szerint a Fitbalance sport- és életmódszolgáltatót a Nakama&Partners nevű cégükön keresztül szerezte meg Rogán Cecília és barátnője, Sarka Kata. A cégbírósági bejegyzésekben ennek nem látszik a közvetlen nyoma, a FitBalance honlapja szerint az adatkezelésre jogosult a Digital Minds Kft., amely a napokban a FitBalance expót is jegyezte a Papp László Sportarénában.

A név levédetésénél sem cég szerepel tulajdonosként, hanem Rogán Antal miniszter feleségének a neve. A márka azonban a jelek szerint egyre sikeresebb, ami nemcsak a Digital Minds sokszorozódó bevételein látszik, hanem a támogatói körön is: az állami Szerencsejáték Zrt.-től és MVM-csoporttól kezdve az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül az immár egyre inkább Mészáros Lőrinchez kötődő TV2-csoportig.

A dotációt tehát formálisan a Digital Minds kapja, a márkanév viszont Rogán Cecíliáé.

Márpedig a márkanév alatt nemcsak a FitBalance expó fut, hanem a FitBalance Kids is, amelynek május 26-án lesz az Orczy-kertben a rendezvénye, és a lelkes állami támogatói körnek köszönhetően az is ingyenes lesz, mint az életmódexpó. A gyermekek sportolását népszerűsítő találkozó is több mint tízéves múltra tekint vissza, és olyan rangosnak számít, hogy még a Felelős Szülők Iskolája is propagálja. Előkészület alatt van a FitBalance Gasztrofesztivál is, ilyenből is volt már az elmúlt években, például a Millenárison.

Habár a Nemzeti Futóverseny nem FitBalance-rendezvény, honlapján azonban rendezőként ugyancsak a Digital Minds szerepel, és a támogatói kör is azonos. Az első eseménye június 8-án lesz, amelyet úgy hirdetnek, hogy „Magyarország egyik legkülönlegesebb futóversenye”, és „ezentúl minden évben eldől, ki lesz a Nemzet Futója”. Az mindenesetre már eldőlni látszik, hogy ki a Nemzeti Futóverseny név birtokosa.