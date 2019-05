Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2650bea-54d2-47a1-8256-1c593da1a588","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fantomcégeken keresztül kínálják tucatjával a próbarendszámokat ügyes cégek alkalmi ügyintézéshez, alig napi 6 ezer forintért.","shortLead":"Fantomcégeken keresztül kínálják tucatjával a próbarendszámokat ügyes cégek alkalmi ügyintézéshez, alig napi 6 ezer...","id":"20190510_p_rendszam_berbeadas_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2650bea-54d2-47a1-8256-1c593da1a588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a99ec6-c714-4855-8927-e96999cc6db0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_p_rendszam_berbeadas_csalas","timestamp":"2019. május. 10. 19:25","title":"Nem csak a traffipax ellen véd az illegálisan, pár ezer forintért bérelhető P-s rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László április 30-ig havi 2,6 millió forintot keresett. ","shortLead":"Domokos László április 30-ig havi 2,6 millió forintot keresett. ","id":"20190509_allami_szamvevoszek_domokos_laszlo_elnoki_illetmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124ae6de-114c-4dfb-b5ca-6acb5a9007c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_allami_szamvevoszek_domokos_laszlo_elnoki_illetmeny","timestamp":"2019. május. 09. 14:03","title":"Majdnem 4 millió forintra nő az ÁSZ-elnök fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa6a0142-f787-4357-8d5c-44563b09c413","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"200 fős élőlánc tiltakozott az Országos Széchényi Könyvtár körül a könyvtár tervezett költözése ellen, illetve azért, mert a kormány nem akar méltó épületet adni az ország nemzeti könyvtárának.\r

Fekete-fehér képeken jelenik meg a város, ahol együtt és egyszerre van jelen a múlt és a jövő. Huszonegy hónap után még erős a turista életérzés, minden új, izgalmas és szokatlan a Budapesthez szokott szemnek, még ha olykor-olykor egy-egy ismerős forma, arc vagy néhány magyar szó jön is szembe az utcán. A huszonegy hónap képei közül mutatunk be néhányat. ","shortLead":"Kallos Bea Bar huszonegy hónapon át naplózta mobiltelefonnal Tel-Avivot. Fekete-fehér képeken jelenik meg a város, ahol...","id":"20190509_White_City_Journal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a715c3c1-9434-43b4-b6cf-74bffc728f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c785e300-a7f7-4dac-81c9-7207dc168ca6","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190509_White_City_Journal","timestamp":"2019. május. 09. 17:30","title":"Tel-Avivban is magyar szó jön szembe az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e812d5e7-67de-47d8-811d-ef99afeaa170","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente több mint 835 millió dollárt (241 milliárd forint) érő áradásvédelmet biztosítanak Hawaii partjain a korallzátonyok – ezt állapította meg egy új amerikai tanulmány, amely szerint az amerikai partvidéken összesen 1,8 milliárdos a védelem értéke.","shortLead":"Évente több mint 835 millió dollárt (241 milliárd forint) érő áradásvédelmet biztosítanak Hawaii partjain...","id":"20190510_usa_amerikai_korallzatonyok_aradasvedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e812d5e7-67de-47d8-811d-ef99afeaa170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1294067-10e5-44b5-91bb-f50d4bdfce3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_usa_amerikai_korallzatonyok_aradasvedelem","timestamp":"2019. május. 10. 15:03","title":"Évi 1,8 milliárd dolláros ajándékot biztosít a természet az USA partjain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most éppen azért rágtak be, mert a svéd miniszterelnök szerint Magyarországon veszélyben vannak az emberi jogok. ","shortLead":"Most éppen azért rágtak be, mert a svéd miniszterelnök szerint Magyarországon veszélyben vannak az emberi jogok. ","id":"20190510_Bekerette_a_kulugy_a_sved_nagykovetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=804719db-8624-48c8-a1bb-2b855ae6b7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde5937a-42a4-49af-bc2e-488b2c794c8b","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Bekerette_a_kulugy_a_sved_nagykovetet","timestamp":"2019. május. 10. 18:04","title":"Bekérette a külügy a svéd nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Pénzért törölt adótartozásokat. De egymás közt egyenlően osztoztak.","shortLead":"Pénzért törölt adótartozásokat. De egymás közt egyenlően osztoztak.","id":"20190510_NAVtisztviselot_iteltek_el_korrupcioert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92d3b623-3e26-4d52-8434-ebcd894ef21c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58fd3021-a7c5-401e-a440-0ae8ee7ef1ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_NAVtisztviselot_iteltek_el_korrupcioert","timestamp":"2019. május. 10. 10:10","title":"NAV-tisztviselőt ítéltek el korrupcióért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66ecceb-22fb-41f4-a807-1b09cb0842a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak félrebeszélés lenne Trócsányi László szerint a dolog, és úgysem értenek egyet a migráció ügyében, ezért nem áll ki vitázni Tóth Bertalannal. Szijjártó Péter korábban arról beszélt, fájóan hiányoznak a racionális viták az EU-ról.","shortLead":"Csak félrebeszélés lenne Trócsányi László szerint a dolog, és úgysem értenek egyet a migráció ügyében, ezért nem áll ki...","id":"20190510_A_Fidesz_nem_akar_EPlistavezetoi_vitat_az_MSZPvel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c66ecceb-22fb-41f4-a807-1b09cb0842a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0812e609-a03b-4b5e-8c4e-7df618d07d1b","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_A_Fidesz_nem_akar_EPlistavezetoi_vitat_az_MSZPvel","timestamp":"2019. május. 10. 14:44","title":"A Fidesz nem akar EP-listavezetői vitát az MSZP-vel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]