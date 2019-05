Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fe80e1e-cf12-4f43-8798-9e3d4ac838ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem hardverekben, hanem szolgáltatásban mutatná meg a Samsung, hogy mit tud (az Apple ellenében). Nemsokára jöhet a játékstreaming szolgáltatás a Galaxy-eszközök tulajdonosai számára.","shortLead":"Ezúttal nem hardverekben, hanem szolgáltatásban mutatná meg a Samsung, hogy mit tud (az Apple ellenében). Nemsokára...","id":"20190511_samsung_playgalaxy_link_markanev_levedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fe80e1e-cf12-4f43-8798-9e3d4ac838ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26fdb16a-478a-4c29-b5f8-3f335daa624c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190511_samsung_playgalaxy_link_markanev_levedese","timestamp":"2019. május. 11. 08:03","title":"Ilyet mi is tudunk: hamarosan jöhet a Samsung játékletöltési szolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Minden verseny, minden utazás és minden történet véget ér egyszer\" - ezzel felütéssel tett ki beszédes képet Instagram-oldalára az F1 magyar hangja. ","shortLead":"\"Minden verseny, minden utazás és minden történet véget ér egyszer\" - ezzel felütéssel tett ki beszédes képet...","id":"20190511_formula_1_autsport_szujo_zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea0410a9-2440-475d-a754-0a87d5b3e10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc891ec8-082e-4845-926a-2ea2215d32e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_formula_1_autsport_szujo_zoltan","timestamp":"2019. május. 11. 14:07","title":"Úgy tűnik, távozik a Forma-1 magyar kommentátora, Szujó Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1939d33-56a0-4e3a-a96d-979641efc95d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éjjel, rabomobillal vitték őket a szerb határra.","shortLead":"Éjjel, rabomobillal vitték őket a szerb határra.","id":"20190510_Helsinki_botranyos_volt_az_afgan_csaladok_kitoloncolasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1939d33-56a0-4e3a-a96d-979641efc95d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03d78b4-5b93-4b86-92f5-cfde7d446a05","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Helsinki_botranyos_volt_az_afgan_csaladok_kitoloncolasa","timestamp":"2019. május. 10. 11:05","title":"Helsinki: Botrányos volt az afgán családok kitoloncolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Többkutyás családokban általában megjelenik az állatok között egy hierarchia, ám ilyen az ember-kutya viszonylatban nem elképzelhető. Ha a kutya nem engedelmeskedik a gazdájának, annak csak annyi az oka, hogy a kutyus neveletlen.\r

","shortLead":"Többkutyás családokban általában megjelenik az állatok között egy hierarchia, ám ilyen az ember-kutya viszonylatban nem...","id":"20190510_Soha_nem_lehet_a_kutya_a_gazda_fonoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c40e572e-99ff-4215-8fc7-d5ebdec0b188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f36612-3753-4950-bae6-4a7b9c20fdc0","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Soha_nem_lehet_a_kutya_a_gazda_fonoke","timestamp":"2019. május. 10. 07:45","title":"Soha nem lehet a kutya a gazda főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A napfény elleni védelmet már most el kell kezdeni.\r

","shortLead":"A napfény elleni védelmet már most el kell kezdeni.\r

","id":"20190510_Szolariumozik_A_borrakot_kockaztatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd040ba9-b862-4453-be96-a6da623856c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8abf49e-4103-46a6-9d1b-afcee5c22911","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Szolariumozik_A_borrakot_kockaztatja","timestamp":"2019. május. 10. 20:16","title":"Szoláriumozik? A bőrrákot kockáztatja - egyre több a beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos budapesti panellakás 28,2 millió forintba, egy téglaépítésű lakás 42,5 millióba került márciusban. Nagyon nem mindegy azonban, hogy ezt az összeget milyen támogatásokkal lehet előteremteni. Végigszámoltuk a lehetőségeket.","shortLead":"Egy átlagos budapesti panellakás 28,2 millió forintba, egy téglaépítésű lakás 42,5 millióba került márciusban. Nagyon...","id":"20190511_Elveszett_a_csok_es_a_tobbi_kedvezmeny_szamrengetegeben_Itt_egy_gyakorlatias_utmutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa902078-3103-48c0-801b-01b527724b45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Elveszett_a_csok_es_a_tobbi_kedvezmeny_szamrengetegeben_Itt_egy_gyakorlatias_utmutato","timestamp":"2019. május. 11. 06:44","title":"Elveszett a csok és a többi kedvezmény számrengetegében? Íme, a segítség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73301d18-fd09-42dd-9714-9f3497b88188","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van rá esély, hogy szabad legyen a himnuszéneklés.","shortLead":"Van rá esély, hogy szabad legyen a himnuszéneklés.","id":"20190510_Ujra_elfogadtak_a_szlovak_himnusztorvenyt_de_meg_modositjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73301d18-fd09-42dd-9714-9f3497b88188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9cc392-96e6-42db-b263-4bd547aa2cd8","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_Ujra_elfogadtak_a_szlovak_himnusztorvenyt_de_meg_modositjak","timestamp":"2019. május. 10. 13:35","title":"Újra elfogadták a szlovák himnusztörvényt, de még módosítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db87f287-cf81-4c9b-bcd0-781c52146076","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Plougastel mellett talált tábla 230 éves, érdekes feliratok vannak rajta. A tudósoknak viszont ötletük sincs, mit jelenthet a szöveg, ezért segítséget kérnek. Nem maradnak hálátlanok. ","shortLead":"A Plougastel mellett talált tábla 230 éves, érdekes feliratok vannak rajta. A tudósoknak viszont ötletük sincs, mit...","id":"20190510_rejtelyes_kotabla_plougastel_franciaorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db87f287-cf81-4c9b-bcd0-781c52146076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d383ae-e569-40cb-bc46-10c70416b05c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_rejtelyes_kotabla_plougastel_franciaorszag","timestamp":"2019. május. 10. 13:03","title":"Rejtélyes kőtáblára bukkantak francia tudósok, pénzt adnak annak, aki segít nekik megfejteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]