[{"available":true,"c_guid":"64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A középszintű vizsga 180, az emelt 240 perces. A diákoknak segítsége is van. ","shortLead":"A középszintű vizsga 180, az emelt 240 perces. A diákoknak segítsége is van. ","id":"20190510_Nemettel_zarjak_a_hetet_az_erettsegizok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08169d6-2594-42ef-b447-49d9cd81176f","keywords":null,"link":"/kultura/20190510_Nemettel_zarjak_a_hetet_az_erettsegizok","timestamp":"2019. május. 10. 06:11","title":"Némettel zárják a hetet az érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e529241f-f145-4cfb-9af5-2fdb1f23df61","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kereskedelmi háború újabb nagy offenzívája kezdődött el.","shortLead":"A kereskedelmi háború újabb nagy offenzívája kezdődött el.","id":"20190510_Tobb_ezer_kinai_cucc_vamjat_emelte_meg_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e529241f-f145-4cfb-9af5-2fdb1f23df61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd7b19a-d334-44c4-9f84-6c635e299cc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Tobb_ezer_kinai_cucc_vamjat_emelte_meg_Trump","timestamp":"2019. május. 10. 09:28","title":"Több ezer kínai cucc vámját emelte meg Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60916b0-196f-469e-885e-e5a330786b31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A környékbeli polgármesterek egy közleményből tudták meg, mire készül egy kis magyar családi vállalkozás.","shortLead":"A környékbeli polgármesterek egy közleményből tudták meg, mire készül egy kis magyar családi vállalkozás.","id":"20190510_Olasz_szennyviziszapot_hoznanak_az_egerszaloki_termalforrasok_kozelebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c60916b0-196f-469e-885e-e5a330786b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0830d3af-c708-44a3-94c8-adbb6f78a5a7","keywords":null,"link":"/kkv/20190510_Olasz_szennyviziszapot_hoznanak_az_egerszaloki_termalforrasok_kozelebe","timestamp":"2019. május. 10. 09:40","title":"Olasz szennyvíziszapot hoznának az egerszalóki termálforrások közelébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5235ab0b-7b69-4a99-a6b6-de9c737558cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízezer forint helyett tizenháromezer ötszáz forintot adnának a szegedi időseknek és az iskolakezdőknek a szegedi fideszesek. Május elsején még visszautasították, hogy a szegedi polgármester a vállalkozások adóztatásának átdolgozása helyett ígérget, most azt mondják, hogy ők többet adnának.","shortLead":"Tízezer forint helyett tizenháromezer ötszáz forintot adnának a szegedi időseknek és az iskolakezdőknek a szegedi...","id":"20190511_Raigert_Botka_Laszlo_ajandekara_a_helyi_Fidesz_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5235ab0b-7b69-4a99-a6b6-de9c737558cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ea09eb-28dd-4a5d-93f4-901ac59d727a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Raigert_Botka_Laszlo_ajandekara_a_helyi_Fidesz_Szegeden","timestamp":"2019. május. 11. 15:37","title":"Ráígért Botka László „ajándékára” a helyi Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028e3954-ffd4-4096-9f12-352074ab61c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az új hangulatjelek mindkét nemnek és a köztes állapotoknak is megfelelnek.","shortLead":"Az új hangulatjelek mindkét nemnek és a köztes állapotoknak is megfelelnek.","id":"20190510_Gendersemleges_emojikat_vezet_be_a_Google","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=028e3954-ffd4-4096-9f12-352074ab61c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288d81f3-f08e-44b9-80d2-938eedf0979d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_Gendersemleges_emojikat_vezet_be_a_Google","timestamp":"2019. május. 10. 10:41","title":"Gendersemleges emojikat vezet be a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d168acab-8660-4342-a075-833926cbd0a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190510_Itt_van_Madonna_harmadik_beharangozo_dala_az_uj_albumhoz_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d168acab-8660-4342-a075-833926cbd0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53747cce-b5bb-42eb-b875-a675e8106380","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Itt_van_Madonna_harmadik_beharangozo_dala_az_uj_albumhoz_video","timestamp":"2019. május. 10. 09:53","title":"Itt van Madonna harmadik beharangozó dala az új albumhoz (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sir David Attenborough legújabb tévéműsorában véresen komoly figyelmeztetést küldött az emberiségnek.","shortLead":"Sir David Attenborough legújabb tévéműsorában véresen komoly figyelmeztetést küldött az emberiségnek.","id":"201919_sir_david_attenborough_vesztjoslo_termeszetfilmes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc10f85d-6c2e-493d-918e-6ffe20900652","keywords":null,"link":"/elet/201919_sir_david_attenborough_vesztjoslo_termeszetfilmes","timestamp":"2019. május. 11. 10:30","title":"93 éves korára lett biztos abban, hogy végünk van, ha nem állítjuk meg a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3743ef5b-7209-4f8a-9995-f61a11d11f1b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez egy államtitkári válaszból derült ki. ","shortLead":"Ez egy államtitkári válaszból derült ki. ","id":"20190510_A_kormany_szerint_mar_leteznek_egyeni_nyugdijszamlak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3743ef5b-7209-4f8a-9995-f61a11d11f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864045bb-1f48-44bb-b008-e76dda4fd286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_A_kormany_szerint_mar_leteznek_egyeni_nyugdijszamlak","timestamp":"2019. május. 10. 16:27","title":"A kormány szerint már léteznek egyéni nyugdíjszámlák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]