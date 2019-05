Az exportáló országoknak most már hozzájárulást kell kérniük azoktól az országoktól, ahova szennyezett, nehezen vagy egyáltalán nem feldolgozható műanyaghulladékot szállítottak – számol be a The Guardian. Manapság ugyanis akár úgy is szerződhetnek cégekkel a műanyagok odaszállítására, hogy ahhoz nem kértek kormányzati jóváhagyást.

Emlékezetes, az USA „szemétlerakója” sokáig Kína volt, ám a kereskedelmi háború ide is kiterjedt, így Kína felmondta a korábbi megállapodást. A Gaia nevű környezetvédelmi szervezet beszámolója szerint ezen műanyag hulladékok most több másik fejlődő országokba kerültek, mint például Indonézia, Thaiföld vagy Malajzia. „Úgy tapasztaljuk, hogy az USA-ból kikerülő műanyag szemét egy része ezen országok falvainak szélén halmozódnak fel, márpedig az itt élők jellemzően mezőgazdaságból tartották fenn magukat” - mondta Claire Arkin, a Gaia szóvivője.

A mostani megállapodást 187 ország írta alá és annak értelmében követniük kell majd a műanyag útját, ahogy az elhagyta a határukat. A remények szerint az új megállapodásnak köszönhetően sokkal átláthatóbb és szabályozottabb lesz a műanyag-hulladékok kereskedelme. Ez már csak azért is fontos, mert az óceánokban található műanyagok 80-90 százaléka a szárazföldről kerül oda.

A mostani megállapodás szerint a fejlett országok nem küldhetnek műanyagot olyan fejlődő országokba, amelyek tagjai a Bázeli Egyezménynek és nem tagjai az OECD-nek. Ezek a szabályok egy éven belül lépnek majd életbe.