Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az akár milliókat is fizetni kénytelen Liverpool- és Tottenham-szurkolók közleményben tiltakoznak, lépéseket sürgetnek az UEFA-tól.\r

\r

","shortLead":"Az akár milliókat is fizetni kénytelen Liverpool- és Tottenham-szurkolók közleményben tiltakoznak, lépéseket sürgetnek...","id":"20190510_Alaposan_lehuzzak_a_BLdontore_igyekvo_brit_szurkolokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baf019e4-1214-4644-94f6-1d0dd0762bd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Alaposan_lehuzzak_a_BLdontore_igyekvo_brit_szurkolokat","timestamp":"2019. május. 10. 21:19","title":"Alaposan lehúzzák a BL-döntőre igyekvő brit szurkolókat, akik kiakadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főváros ígéri, nyárra kicseréli a köz- és gyerekintézményekben az ólom vízcsöveket, amelyek miatt ólomszennyezett lehet az ivóvíz. A szennyeződés mértéke a víz keménységétől, lágyságától is függ.



","shortLead":"A főváros ígéri, nyárra kicseréli a köz- és gyerekintézményekben az ólom vízcsöveket, amelyek miatt ólomszennyezett...","id":"20190510_Fovaros_vannak_meg_olom_vizcsovek_egyes_gyerekintezmenyekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00a75b61-679d-4625-b95a-05dc53414014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd532eb-a231-461d-bf64-61ba088e1e50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Fovaros_vannak_meg_olom_vizcsovek_egyes_gyerekintezmenyekben","timestamp":"2019. május. 10. 18:43","title":"Főváros: Vannak még ólom vízcsövek egyes gyerekintézményekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A venezuelai elnök szerint a volt hírszerzési vezető szervezte a múlt heti puccskísérletnek.","shortLead":"A venezuelai elnök szerint a volt hírszerzési vezető szervezte a múlt heti puccskísérletnek.","id":"20190511_Maduro_megvadolta_volt_hirszerzesi_vezetojet_hogy_CIAugynok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1395fda-4d24-4112-ba19-d06f898e5b06","keywords":null,"link":"/vilag/20190511_Maduro_megvadolta_volt_hirszerzesi_vezetojet_hogy_CIAugynok","timestamp":"2019. május. 11. 08:52","title":"Maduro megvádolta volt hírszerzési vezetőjét, hogy CIA-ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c556da3a-7e83-4992-98f8-30adc909cda6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mától lehet rajta utazni a Mátrában.","shortLead":"Mától lehet rajta utazni a Mátrában.","id":"20190510_Sorra_epulnek_a_libegok_az_orszagban_itt_egy_ujabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c556da3a-7e83-4992-98f8-30adc909cda6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e8b6c1-dc4a-4e87-a8db-3642ab0ff498","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Sorra_epulnek_a_libegok_az_orszagban_itt_egy_ujabb","timestamp":"2019. május. 10. 12:00","title":"Sorra épülnek a libegők az országban, itt egy újabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7b88bf-702b-4fc6-b93e-e0b8c17bebde","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A Keleti pályaudvar két hétig tartó lezárása miatt több vonat a Délibe vagy Kelenföldre érkezik, lesz, amelyik Kőbánya felsőn vagy Kőbánya-Kispesten fordul. De forradalmi újításként a körvasúton is járnak személyvonatok. Mindent összeszedtünk, amit a hétfőn kezdődő lezárásról tudni kell.","shortLead":"A Keleti pályaudvar két hétig tartó lezárása miatt több vonat a Délibe vagy Kelenföldre érkezik, lesz, amelyik Kőbánya...","id":"20190510_keleti_palyaudvar_hetfo_lezaras_vasut_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b7b88bf-702b-4fc6-b93e-e0b8c17bebde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7d5b6d-bdc0-495c-950a-9e4b037e6eba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_keleti_palyaudvar_hetfo_lezaras_vasut_kozlekedes","timestamp":"2019. május. 10. 16:52","title":"Keleti pályaudvar lezárása: mutatjuk, hogyan közlekedhet hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A régi és nagyon nem reprezentatív \"három F-szabály\" igazából a franciákra, a Fiatra és a Fordra vonatkozott. ","shortLead":"A régi és nagyon nem reprezentatív \"három F-szabály\" igazából a franciákra, a Fiatra és a Fordra vonatkozott. ","id":"20190510_jd_power_megbizhatosagi_lista_2018","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf56a1df-608c-42b9-aa87-d393de795f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10693d40-75f0-4025-af52-902adc50c248","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_jd_power_megbizhatosagi_lista_2018","timestamp":"2019. május. 10. 20:11","title":"Van a régi mondás, milyen autót nem szabad venni. Mára úgy tűnik, ez sem igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f7255-d9e5-4a62-a7c7-5ec9a9843aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok rossz dolog történik, de legalább az emberiség nem halt ki. Még.","shortLead":"Sok rossz dolog történik, de legalább az emberiség nem halt ki. Még.","id":"20190510_Megkerdeztek_az_utca_emberet_mit_szolna_a_Homo_sapiens_kihalasahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e70f7255-d9e5-4a62-a7c7-5ec9a9843aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8769766-29fb-4378-a1db-0fb9383a8e68","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Megkerdeztek_az_utca_emberet_mit_szolna_a_Homo_sapiens_kihalasahoz","timestamp":"2019. május. 10. 12:25","title":"Megkérdezték az utca emberét, mit szólna a Homo sapiens kihalásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee44e3dc-8fb2-422c-9dc2-f829eb222368","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hallott már olyanról, hogy naposzlop? Több helyen is ilyet láthattak az ott élők csütörtök este. ","shortLead":"Hallott már olyanról, hogy naposzlop? Több helyen is ilyet láthattak az ott élők csütörtök este. ","id":"20190510_naposzlop_fenyjelenseg_egi_jelenseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee44e3dc-8fb2-422c-9dc2-f829eb222368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c923ad0-ca00-42e2-ae85-b77325ba4f79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_naposzlop_fenyjelenseg_egi_jelenseg","timestamp":"2019. május. 10. 08:45","title":"Látványos fényjelenséget örökítettek meg több magyar település felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]