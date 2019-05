Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2dab15be-591d-47fe-9acc-0bfaa3dc0db8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A természetes anyagok szerkezetét utánzó habszivacsot fejlesztettek ki kínai tudósok, melynek segítségével különválasztható egymástól a víz és az olaj, vagyis alkalmas az olajszennyezés elhárítására.","shortLead":"A természetes anyagok szerkezetét utánzó habszivacsot fejlesztettek ki kínai tudósok, melynek segítségével...","id":"20190512_polipropilen_habszivacs_viz_olaj_kulonvalasztasa_olajszennyezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dab15be-591d-47fe-9acc-0bfaa3dc0db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d114da-b17f-4997-a85f-8a95cab4c3b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_polipropilen_habszivacs_viz_olaj_kulonvalasztasa_olajszennyezes","timestamp":"2019. május. 12. 10:03","title":"Egy különleges szivaccsal különválasztható a víz és az olaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789a5066-e352-4615-9f7f-f31655b7a7af","c_author":"Gáti Júlia","category":"gazdasag","description":"Erősen felhígult projektet hagy maga után az Egészséges Budapest program leköszönt miniszteri biztosa. Utódjának kívülállóként kellene összefognia a sok száz milliárdos fejlesztést.","shortLead":"Erősen felhígult projektet hagy maga után az Egészséges Budapest program leköszönt miniszteri biztosa. Utódjának...","id":"201919__egeszseges_budapest__szetzilalt_koncepcio__vakrepules__rokkant_nagy_baj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=789a5066-e352-4615-9f7f-f31655b7a7af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0436d36-2100-4785-9bcf-14038d67794a","keywords":null,"link":"/gazdasag/201919__egeszseges_budapest__szetzilalt_koncepcio__vakrepules__rokkant_nagy_baj","timestamp":"2019. május. 12. 10:00","title":"A lobbiharcok vakrepüléssé tették a nagy budapesti kórházreformot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f075d8cb-5be1-4908-a078-35bcec5b6657","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csengersimai rendőrök kiszúrták, hogy valami nincs rendben a moldáv férfi rakományával. ","shortLead":"A csengersimai rendőrök kiszúrták, hogy valami nincs rendben a moldáv férfi rakományával. ","id":"20190512_Megprobalta_atcsempeszni_a_lopott_svajci_motort_a_hataron_nem_jott_ossze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f075d8cb-5be1-4908-a078-35bcec5b6657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca689af7-5990-422e-8f73-06105c55ef32","keywords":null,"link":"/cegauto/20190512_Megprobalta_atcsempeszni_a_lopott_svajci_motort_a_hataron_nem_jott_ossze","timestamp":"2019. május. 12. 10:58","title":"Megpróbálta átcsempészni a lopott svájci motort a határon, nem jött össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég azt kéri, hogy ha valaki még mindig hibát tapasztal, most indítsa újra a set-top-boxot. ","shortLead":"A cég azt kéri, hogy ha valaki még mindig hibát tapasztal, most indítsa újra a set-top-boxot. ","id":"20190512_Elharult_a_zavar_a_Telekom_szolgaltatasaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96ec9dea-236e-4375-920b-2cdff998f3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907808d5-da8d-4ba3-a802-a5cf60bf16b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190512_Elharult_a_zavar_a_Telekom_szolgaltatasaban","timestamp":"2019. május. 12. 13:07","title":"Indítson újra! - üzeni ügyfeleinek a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76fcfccb-ed8a-48b4-b7f2-d115c2d9cbba","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ők azok, akik sem Magyarországon, sem más uniós tagállamban nem rendelkeznek lakcímmel. ","shortLead":"Ők azok, akik sem Magyarországon, sem más uniós tagállamban nem rendelkeznek lakcímmel. ","id":"20190512_Van_aki_mar_hetfon_szavazhat_az_EPvalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76fcfccb-ed8a-48b4-b7f2-d115c2d9cbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df70fff6-a2a1-460a-adcc-4e8cb576cd30","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_Van_aki_mar_hetfon_szavazhat_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. május. 12. 11:32","title":"Van, aki már hétfőn szavazhat az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7399b82d-452e-4fd9-86cb-d9c7aff893c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 78 millió forintból alakítottak ki sport- és szabadidő centrumot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszalökön.","shortLead":"Több mint 78 millió forintból alakítottak ki sport- és szabadidő centrumot a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszalökön.","id":"20190511_Sportcentrumot_kaptak_a_tiszalokiek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7399b82d-452e-4fd9-86cb-d9c7aff893c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59e9305-dbad-4ebb-b264-2e7e7a0866bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Sportcentrumot_kaptak_a_tiszalokiek","timestamp":"2019. május. 11. 16:21","title":"Sportcentrumot kaptak a tiszalökiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f944cbd3-55d9-46b2-ba5b-469e98d6bcfc","c_author":"Marton Éva","category":"kultura","description":"Két filmjével is eljutott az Oscar előszobájáig, a súlyos témák mindig eléje gurulnak. Családjával szerencsét próbált Amerikában, ahol megtapasztalta, mennyire fontosak a gyökerek. Itthon egy kudarc után fizikai munkát vállalt, mert nem akart kiszolgáltatott lenni. HVG-Portré.","shortLead":"Két filmjével is eljutott az Oscar előszobájáig, a súlyos témák mindig eléje gurulnak. Családjával szerencsét próbált...","id":"201919_hajdu_szabolcs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f944cbd3-55d9-46b2-ba5b-469e98d6bcfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a49ceb9-5888-473b-a2fa-7565ef113a3b","keywords":null,"link":"/kultura/201919_hajdu_szabolcs","timestamp":"2019. május. 12. 20:00","title":"Hajdu Szabolcs: A függetlenség létkérdés, és hajlandó vagyok megfizetni az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A svájci Vögele diadalmaskodott Franciaországban.","shortLead":"A svájci Vögele diadalmaskodott Franciaországban.","id":"20190511_Kikapott_Babos_Timea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9983655-7235-43a8-b3a9-05636688475d","keywords":null,"link":"/sport/20190511_Kikapott_Babos_Timea","timestamp":"2019. május. 11. 18:50","title":"Kikapott Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]