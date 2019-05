Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dúró Dóra homoszexuális propagandának nevezte korábban az érzékenyítő programot, most ilyen bemutató órát szerveznek Szegedre aktivisták. Egy vonatkozó kutatásból egyébként nemrég kiderült: Szegeden az LMBTQ-személyek 37 százalékát már érte hátrányos megkülönböztetés.\r

\r

","shortLead":"Dúró Dóra homoszexuális propagandának nevezte korábban az érzékenyítő programot, most ilyen bemutató órát szerveznek...","id":"20190513_Duro_Dora_ott_lesz_Nyilvanos_LMBTQerzekenyito_program_lesz_Szegeden","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de09cff3-fb04-4a7f-a285-b44b78b0ef37","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_Duro_Dora_ott_lesz_Nyilvanos_LMBTQerzekenyito_program_lesz_Szegeden","timestamp":"2019. május. 13. 15:04","title":"Nyilvános LMBTQ-érzékenyítő program lesz Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92ab4556-d775-42cf-9e38-02e61348afdb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A topmodell Bar Refaelit azzal vádolták, hogy nem vallotta be izraeli és külföldi bevételeit. ","shortLead":"A topmodell Bar Refaelit azzal vádolták, hogy nem vallotta be izraeli és külföldi bevételeit. ","id":"20190513_Ketmillio_euros_adotartozas_miatt_kerult_bajba_az_Eurovizio_musorvezetoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92ab4556-d775-42cf-9e38-02e61348afdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a555d37-bcde-4ba1-8f5f-490fe2da7ac9","keywords":null,"link":"/kultura/20190513_Ketmillio_euros_adotartozas_miatt_kerult_bajba_az_Eurovizio_musorvezetoje","timestamp":"2019. május. 13. 14:28","title":"Kétmillió eurós adótartozás miatt került bajba az Eurovízió műsorvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A FINA nyíltvízi úszásban kiírt világkupa-sorozatának második állomásán diadalmaskodott. ","shortLead":"A FINA nyíltvízi úszásban kiírt világkupa-sorozatának második állomásán diadalmaskodott. ","id":"20190512_Rasovszky_harmadik_a_Seychelleszigeteki_versenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6645c8b8-2c9c-4390-af83-188a066d126b","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Rasovszky_harmadik_a_Seychelleszigeteki_versenyen","timestamp":"2019. május. 12. 14:41","title":"Rasovszky harmadik a Seychelle-szigeteki versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6162019f-d7dd-4c60-9c96-e30e8007a007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Jó nap volt ez Magyarország számára\" – hangoztatta a Facebook-oldalára feltöltött videóban a kormányfő, gyorselemzést adva a hétfői találkozóról.","shortLead":"\"Jó nap volt ez Magyarország számára\" – hangoztatta a Facebook-oldalára feltöltött videóban a kormányfő, gyorselemzést...","id":"20190514_orban_viktor_washington_feher_haz_amerikai_elnok_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6162019f-d7dd-4c60-9c96-e30e8007a007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"670ec980-2ba2-4f57-b57d-f05e77746a1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_orban_viktor_washington_feher_haz_amerikai_elnok_donald_trump","timestamp":"2019. május. 14. 11:33","title":"Orbán: Donald Trump világosfejű vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129315f6-e0b8-46ea-bb29-8315c6eeb065","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ante Covic eddig a berlini csapat U23-as együttesét vezette. ","shortLead":"Ante Covic eddig a berlini csapat U23-as együttesét vezette. ","id":"20190512_Megvan_Dardai_utodja_a_Herthanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=129315f6-e0b8-46ea-bb29-8315c6eeb065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd52633-8724-4b7b-b151-9390a7c019d7","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Megvan_Dardai_utodja_a_Herthanal","timestamp":"2019. május. 12. 13:45","title":"Megvan Dárdai utódja a Herthánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606e94b2-5f3f-4b50-ab3e-689ef5537d97","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tovább tart az építőipar lendülete, de az árak is emelkednek.","shortLead":"Tovább tart az építőipar lendülete, de az árak is emelkednek.","id":"20190514_Ketharmaddal_nott_a_magyar_epitoipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=606e94b2-5f3f-4b50-ab3e-689ef5537d97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771dd2eb-0025-4dad-828b-210c63a10502","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190514_Ketharmaddal_nott_a_magyar_epitoipar","timestamp":"2019. május. 14. 10:55","title":"Kétharmaddal nőtt a magyar építőipar egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fce2222-6189-4575-a357-b28a9aa90bb2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NYTimes-on megjelent egy cikk a hétfői Trump-Orbán találkozó előtt. Míg amerikai elnök lelkesedik az autokrata vezetőkért, sokat nem kap tőlük cserébe.","shortLead":"A NYTimes-on megjelent egy cikk a hétfői Trump-Orbán találkozó előtt. Míg amerikai elnök lelkesedik az autokrata...","id":"20190512_The_New_York_Times_Orbannak_inkabb_kinos_most_Trumppal_talalkozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fce2222-6189-4575-a357-b28a9aa90bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14ba571-2cd2-44c5-a736-82f6b3fa6d69","keywords":null,"link":"/itthon/20190512_The_New_York_Times_Orbannak_inkabb_kinos_most_Trumppal_talalkozni","timestamp":"2019. május. 12. 20:24","title":"Times: Trump behozza Orbánt a hidegről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a943f52-f114-4be3-9a5e-879e2a1dbe21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Göndör egy holstein-fríz, aki már 40 ezer liter tejet adott, és nem csak a tőgyszerkezete kiváló. \r

\r

","shortLead":"Göndör egy holstein-fríz, aki már 40 ezer liter tejet adott, és nem csak a tőgyszerkezete kiváló. \r

\r

","id":"20190513_Megvan_az_orszag_legszebb_tehene_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a943f52-f114-4be3-9a5e-879e2a1dbe21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5a8f76-5388-499a-92bf-e7518c18483f","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Megvan_az_orszag_legszebb_tehene_foto","timestamp":"2019. május. 13. 12:50","title":"A biharnagybajomi, jó tőgyszerkezetű Göndör lett az ország legszebb tehene (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]