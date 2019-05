A tervezettnél két nappal később, 2019. május 22-én 10 órától lehet beadni a pályázatokat az Otthon Melege Program konvektorcseréjére. A módosításról az Innovációs és Technológiai Minisztérium döntött, azért mert a személyijövedelemadó-bevallásokat május 20-ig lehet benyújtani.

A kétnapos halasztásról azokra a pályázókra gondolva döntött a tárca, akik az utolsó pillanatra hagyják adóbevallásuk véglegesítését, ők így arra a napra mentesülnek a további adminisztrációs feladatok alól, és több idejük lesz a nyugodt felkészülésre. (Az más kérdés, hogy az szja-bevallás határideje egyáltalán nem nevezhető váratlan fejleménynek.)

A pályázatok változatlan feltételekkel, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújthatóak be 2019. augusztus 30-ig.



A kétmilliárd forint keretösszegű alprogramban a teljes fűtési rendszer korszerűsítésére is lehet pályázni. A támogatás maximális mértéke az elszámolható bruttó költségek 60 százaléka, akár 750 ezer forint is lehet.