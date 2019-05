Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c619bb67-8dee-4a5f-b0b6-dc9b8affb05d","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Egy dolog nem érdekli őket: az, hogy mi lesz a gyermekekkel.","shortLead":"Egy dolog nem érdekli őket: az, hogy mi lesz a gyermekekkel.","id":"20190517_gomperz_orult_ferfiak_ketrece_kover_melegek_orokbefogadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c619bb67-8dee-4a5f-b0b6-dc9b8affb05d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be6959d5-091c-4d1b-a5b7-f126481b4b80","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_gomperz_orult_ferfiak_ketrece_kover_melegek_orokbefogadas","timestamp":"2019. május. 17. 11:53","title":"Gomperz: Őrült férfiak ketrece","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2d2309b-cf65-497a-905e-1223c88ba4a2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyarok 1-1-es döntetlen után, tizenegyesekkel kaptak a korosztályos Eb-n a spanyoloktól. Ráadásul egy utólag összevágott spanyol videóban kristálytisztán hallatszik, miket mondtak a szurkolók.","shortLead":"A magyarok 1-1-es döntetlen után, tizenegyesekkel kaptak a korosztályos Eb-n a spanyoloktól. Ráadásul egy utólag...","id":"20190515_A_felveteleken_is_hallatszik_ahogy_vegig_tragarkodta_a_magyar_U17es_meccset_nehany_drukker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2d2309b-cf65-497a-905e-1223c88ba4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c4b72f-9600-4984-91b4-4b459dddd512","keywords":null,"link":"/sport/20190515_A_felveteleken_is_hallatszik_ahogy_vegig_tragarkodta_a_magyar_U17es_meccset_nehany_drukker","timestamp":"2019. május. 15. 19:37","title":"Végigkáromkodta az U17-es meccset néhány magyar drukker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség továbbra is nyomoz az ügyben. ","shortLead":"A rendőrség továbbra is nyomoz az ügyben. ","id":"20190517_Szlovakiabol_kerult_elo_az_eltunt_maglodi_vallalkozo_kutyaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8ba4c28-77ed-4608-bc9d-d283119a7310","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Szlovakiabol_kerult_elo_az_eltunt_maglodi_vallalkozo_kutyaja","timestamp":"2019. május. 17. 05:53","title":"Szlovákiából került elő az eltűnt maglódi vállalkozó kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég visszafogott interjút adott a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A műsorvezető sem adta alá annyira a lovat, mint szokta, volt olyan kérdése, amire nem is kapott választ.","shortLead":"Elég visszafogott interjút adott a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A műsorvezető sem adta alá annyira a lovat, mint...","id":"20190517_Orban_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8299112-1d32-4a12-80af-fb77ad7fd328","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Orban_interju","timestamp":"2019. május. 17. 08:46","title":"Liberális maffiáról beszélt, és Brüsszelt szidta Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7e9f81-d95d-4d1a-a748-2ad94db12e85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alabama államban. A törvény értelmében a művi abortuszt végrehajtó orvost 99 évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatják. ","shortLead":"Alabama államban. A törvény értelmében a művi abortuszt végrehajtó orvost 99 évig terjedő börtönbüntetéssel sújthatják. ","id":"20190516_egyesult_allamok_abortusztorveny_alabama_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec7e9f81-d95d-4d1a-a748-2ad94db12e85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36987d3b-caee-4b52-af96-e2329facff0c","keywords":null,"link":"/elet/20190516_egyesult_allamok_abortusztorveny_alabama_allam","timestamp":"2019. május. 16. 06:33","title":"Aláírták az Egyesült Államok eddigi legszigorúbb abortusztörvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368e030e-693a-4070-9799-b5c3eeb17e36","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Massimiliano Allegri öt szezonon át volt az olasz futballcsapat trénere.","shortLead":"Massimiliano Allegri öt szezonon át volt az olasz futballcsapat trénere.","id":"20190517_massimiliano_allegri_juventus_andrea_agnelli","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=368e030e-693a-4070-9799-b5c3eeb17e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64215502-f7d0-4bca-a4d6-63f9a104c7c2","keywords":null,"link":"/sport/20190517_massimiliano_allegri_juventus_andrea_agnelli","timestamp":"2019. május. 17. 13:47","title":"Allegri távozik a Juventustól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0748f36d-7260-45f6-b6a7-126ca56328f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Takarékbank adott kölcsön.","shortLead":"A Takarékbank adott kölcsön.","id":"20190516_Ketmilliardos_hitel_is_kellett_hogy_a_Budapest_Honved_a_NER_kozelebe_keruljon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0748f36d-7260-45f6-b6a7-126ca56328f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf90422-7b2e-4b10-b535-b1e54b45cc8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190516_Ketmilliardos_hitel_is_kellett_hogy_a_Budapest_Honved_a_NER_kozelebe_keruljon","timestamp":"2019. május. 16. 05:59","title":"Kétmilliárdos hitel is kellett, hogy a Budapest Honvéd a NER közelébe kerüljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagycsaládosok jelzáloghitel-csökkentési programja aszerint diszkriminál a családok között, hogy mikor igényelték a támogatást. ","shortLead":"A nagycsaládosok jelzáloghitel-csökkentési programja aszerint diszkriminál a családok között, hogy mikor igényelték...","id":"20190517_Sok_a_panasz_modosithatnak_a_csaladvedelmi_akcioterven","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d830021-9922-418f-ad73-78e43a265b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dff36c0-4d48-41c6-a869-55cb6714a952","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_Sok_a_panasz_modosithatnak_a_csaladvedelmi_akcioterven","timestamp":"2019. május. 17. 06:18","title":"Sok a panasz, módosíthatnak a családvédelmi akcióterven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]