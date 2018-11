Főtanácsnok: Magyarország megsértette a tőke szabad mozgásának elvét

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1055394-0737-46df-8ce9-61ff9f5a990b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maria Campina, a román boszorkány azt állítja, megjósolta Ceaușescuék kivégzését, de a diktátor felesége nem hallgatott rá. ","shortLead":"Maria Campina, a román boszorkány azt állítja, megjósolta Ceaușescuék kivégzését, de a diktátor felesége nem hallgatott...","id":"20181128_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_josno_boszorkanysag_ezoteria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1055394-0737-46df-8ce9-61ff9f5a990b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20dec542-2f7e-421d-bc1a-2d6d9c644656","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Spektrum_Volt_egyszer_egy_vadkelet_josno_boszorkanysag_ezoteria","timestamp":"2018. november. 28. 13:56","title":"\"Az volt a dolgom, hogy Elena Ceausescut és a kommunizmust megóvjam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc962a3-2b94-49d8-96a9-221d0359035a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ha a kormánytisztviselők munkakörülményeinek rendezése volt a \"tesztüzem\", akkor a munkavállalók megosztásával tervezi a kormány kiszolgálni a nagycsaládosokat – írja az e heti HVG.","shortLead":"Ha a kormánytisztviselők munkakörülményeinek rendezése volt a \"tesztüzem\", akkor a munkavállalók megosztásával tervezi...","id":"20181128_A_tobbseg_tuloraival_fizetik_ki_a_nagycsaladosoknak_nyujtott_konnyiteseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edc962a3-2b94-49d8-96a9-221d0359035a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492feee2-75e3-4558-9e26-6e3b9810cbde","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_A_tobbseg_tuloraival_fizetik_ki_a_nagycsaladosoknak_nyujtott_konnyiteseket","timestamp":"2018. november. 28. 16:57","title":"A többség túlóráival fizetik ki a nagycsaládosoknak nyújtott könnyítéseket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc837b11-0ef2-473c-9588-9ec1e5a635fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény hónapok óta beázik, bár állítólag tavasszal megvolt a javításokra a pénz. ","shortLead":"Az intézmény hónapok óta beázik, bár állítólag tavasszal megvolt a javításokra a pénz. ","id":"20181127_Anoverek_es_terapeutak_takaritanak_a_Budai_Gyermekkorhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc837b11-0ef2-473c-9588-9ec1e5a635fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"474a96ee-1f8d-493b-b0b2-0db7d4631d72","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Anoverek_es_terapeutak_takaritanak_a_Budai_Gyermekkorhazban","timestamp":"2018. november. 27. 20:09","title":"A nővérek és terapeuták takarítanak a Budai Gyermekkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demonstrációt hirdetett a Magyar Szakszervezeti Szövetség december 8-ra.","shortLead":"Demonstrációt hirdetett a Magyar Szakszervezeti Szövetség december 8-ra.","id":"20181127_Tuntetnek_a_szakszervezetek_a_rabszolgatorveny_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ec9f9c-8dca-44a9-8460-603579d09d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abf08d3f-2e7c-4b3d-a3e6-3f6fbe78fa9f","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Tuntetnek_a_szakszervezetek_a_rabszolgatorveny_miatt","timestamp":"2018. november. 27. 17:21","title":"Tüntetnek a szakszervezetek a \"rabszolgatörvény\" miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten – kb. ezt üzeni a kormány a Trump-kormánynak. Csalódott Magyarországban az amerikai kormány, amiért az oroszoknak adtuk ki az általuk is kért fegyverkereskedőket, de a magyar kormányt sem kell félteni, ráripakodott az USA-ra.","shortLead":"Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten – kb. ezt üzeni a kormány a Trump-kormánynak. Csalódott Magyarországban...","id":"20181127_A_kormany_nem_ijed_meg_visszatamad_az_amerikai_kritikakra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e42a2e5-4d73-4414-9184-43dbebd0b743","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_A_kormany_nem_ijed_meg_visszatamad_az_amerikai_kritikakra","timestamp":"2018. november. 27. 13:49","title":"A kormány nem ijed meg, visszatámad az amerikai kritikákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Gruevszki-ügy, fegyverkereskedők kiadása, Oroszország békén hagyása a kiújult ukrán válság kapcsán – több oroszbarát lépésünk volt mostanában, amire jutott egy Amerika-ellenes is: a kormány nem egyezett meg a CEU-val. Ez már a végső szakítás a nyugati orientációval?","shortLead":"Gruevszki-ügy, fegyverkereskedők kiadása, Oroszország békén hagyása a kiújult ukrán válság kapcsán – több oroszbarát...","id":"20181128_Hello_Szasa_Megszaporodtak_az_oroszbarat_huzasaink","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6882a4ff-f732-4a52-a708-6a12137e154c","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Hello_Szasa_Megszaporodtak_az_oroszbarat_huzasaink","timestamp":"2018. november. 28. 17:23","title":"Helló, Szása! Megszaporodtak az oroszbarát húzásaink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A középszerű, nacionalista moziknak nyitna utat, ha a Hollywoodban edződött producert a kultúrharc elsöpörné a filmalap éléről.\r

\r

","shortLead":"A középszerű, nacionalista moziknak nyitna utat, ha a Hollywoodban edződött producert a kultúrharc elsöpörné a filmalap...","id":"20181128_Kar_meg_temetni_Andy_Vajna_filmuralmat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc060cad-1463-4055-a010-972dcf6095ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62467660-aa56-4db1-baac-b863be6f38f6","keywords":null,"link":"/kultura/20181128_Kar_meg_temetni_Andy_Vajna_filmuralmat","timestamp":"2018. november. 28. 13:48","title":"Nem érdemes még temetni Andy Vajna filmuralmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e953e3b6-5981-4dbe-b9da-1abbf9202059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kínai kutató, He Csienkuj azt állítja, hogy nem csak az újszülött, génmódosított ikrek az egyetlenek, akiknél sikeres genetikai beavatkozást végzett. Egy másik anya magzatjának a DNS-ét is manipulálta. ","shortLead":"A kínai kutató, He Csienkuj azt állítja, hogy nem csak az újszülött, génmódosított ikrek az egyetlenek, akiknél sikeres...","id":"20181128_Ujabb_genmodositott_magzattal_terhes_egy_no_Kinaban__allitja_az_emberkiserlettel_vadolt_orvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e953e3b6-5981-4dbe-b9da-1abbf9202059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25eed029-84d3-46f7-8cd9-e732fd39e11b","keywords":null,"link":"/elet/20181128_Ujabb_genmodositott_magzattal_terhes_egy_no_Kinaban__allitja_az_emberkiserlettel_vadolt_orvos","timestamp":"2018. november. 28. 10:24","title":"Újabb génmódosított magzattal terhes egy nő Kínában – állítja az emberkísérlettel vádolt orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]