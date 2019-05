Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknak végre sikerült kitalálnia, hogyan lehetne reklámokat megjeleníteni a WhatsAppban. 2020-tól jöhetnek a reklámok.","shortLead":"A Facebooknak végre sikerült kitalálnia, hogyan lehetne reklámokat megjeleníteni a WhatsAppban. 2020-tól jöhetnek...","id":"20190523_facebook_whatsapp_reklam_hirdetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2257e6-e58a-4241-b795-3e702594586d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_facebook_whatsapp_reklam_hirdetes","timestamp":"2019. május. 23. 16:33","title":"Vége a jó világnak: hirdetésekkel tölti fel a WhatsAppot a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétvégén csak helyenként várható eső, jellemzően meleg, napsütéses idő várható 20-25 fokos maximumokkal – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.","shortLead":"A hétvégén csak helyenként várható eső, jellemzően meleg, napsütéses idő várható 20-25 fokos maximumokkal – derül ki...","id":"20190523_idojaras_meteorologia_meleg_napos_ido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd675cec-06c2-46e2-98f9-b18a81e3e279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b089636-ba50-41b1-bf81-8f8e9fa5c55b","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_idojaras_meteorologia_meleg_napos_ido","timestamp":"2019. május. 23. 13:09","title":"Jó hírt közölt a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39b242a-b3df-4421-b69a-a8cbcaf8bfa7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vonalkód-leolvasós, térképes applikációval mutatná meg a Momentum, NER-közelieket gazdagít-e egy-egy vásárlás. ","shortLead":"Vonalkód-leolvasós, térképes applikációval mutatná meg a Momentum, NER-közelieket gazdagít-e egy-egy vásárlás. ","id":"20190524_Momentum_ner_noligarcha_app","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a39b242a-b3df-4421-b69a-a8cbcaf8bfa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3eecb2-fd40-4afe-9234-e2e42a871c68","keywords":null,"link":"/kkv/20190524_Momentum_ner_noligarcha_app","timestamp":"2019. május. 24. 06:00","title":"A NER-közeli cégeket és termékeiket listázó appot mutatott be a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f134ed9-940a-4d6c-8318-50162bdc4abc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple frissítette a MacBook Prókat, a csúcsváltozat szokás szerint a valaha volt leggyorsabb almás laptop.","shortLead":"Az Apple frissítette a MacBook Prókat, a csúcsváltozat szokás szerint a valaha volt leggyorsabb almás laptop.","id":"20190522_apple_macbook_pro_intel_processzor_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f134ed9-940a-4d6c-8318-50162bdc4abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ec7cde-681c-432d-8c22-a10c2fb930b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_apple_macbook_pro_intel_processzor_frissites","timestamp":"2019. május. 22. 19:03","title":"Brutális erőt pakolt az Apple az új MacBook Prókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vengaboys 1999-es slágere, a Going to Ibiza ugrott a legtöbbször letöltött dalok listájának élére az osztrák iTuneson. ","shortLead":"A Vengaboys 1999-es slágere, a Going to Ibiza ugrott a legtöbbször letöltött dalok listájának élére az osztrák...","id":"20190522_vengaboys_ibiza_slager_heinz_christian_strache_ausztria_itunes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c797ac49-9a29-4b9e-9092-20f9f9a6b799","keywords":null,"link":"/kultura/20190522_vengaboys_ibiza_slager_heinz_christian_strache_ausztria_itunes","timestamp":"2019. május. 22. 17:39","title":"Húszéves dal döntött rekordot Strache botránya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68d809ed-0723-427d-bf7c-6bfb6c521a0b","c_author":"Hann Endre","category":"itthon","description":"Két vérre menő harc körvonalazódik a vasárnapi EP-választás előtt: a második helyért a Jobbik, az MSZP-P és a DK, az \"utolsó\" mandátumért a Momentum és az LMP küzd majd meg. Ez derül ki a kutatásból, amelyet a HVG-nek készített a Medián.","shortLead":"Két vérre menő harc körvonalazódik a vasárnapi EP-választás előtt: a második helyért a Jobbik, az MSZP-P és a DK...","id":"201921_mozdulnake","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68d809ed-0723-427d-bf7c-6bfb6c521a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"097f343b-d46c-4466-ae6b-716900ddbd42","keywords":null,"link":"/itthon/201921_mozdulnake","timestamp":"2019. május. 23. 13:10","title":"Medián: Elsöprő Fidesz-győzelem, bejutó Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7c4dccf-3520-4631-9ad1-674613e8d293","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olvasónk fotózta le, ahogy a budapesti 119-es busz egyik szerelőnyílásának fedele hiányzik, és egy nagy lyuk tátong az utastérben.","shortLead":"Olvasónk fotózta le, ahogy a budapesti 119-es busz egyik szerelőnyílásának fedele hiányzik, és egy nagy lyuk tátong...","id":"20190524_balesetveszelyes_busz_bkv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7c4dccf-3520-4631-9ad1-674613e8d293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f772c3-bd07-443e-a13a-8abc6866cf4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_balesetveszelyes_busz_bkv","timestamp":"2019. május. 24. 11:21","title":"Hiányzott a busz aljáról egy fedél, bejött a füst az utastérbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormány 2014-ben írta elő a felsőoktatási felvételinek azt a feltételét, hogy 2020-tól nyelvvizsga kell a bejutáshoz.","shortLead":"A kormány 2014-ben írta elő a felsőoktatási felvételinek azt a feltételét, hogy 2020-tól nyelvvizsga kell a bejutáshoz.","id":"20190523_Kotelezo_nyelvvizsga_a_kormany_a_lovak_koze_hajitotta_a_gyeplot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0735953f-43fb-45ed-8326-21b2e8e28b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccec0db6-ce0f-44cd-8824-536c8fbc42df","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Kotelezo_nyelvvizsga_a_kormany_a_lovak_koze_hajitotta_a_gyeplot","timestamp":"2019. május. 23. 17:15","title":"Kötelező nyelvvizsga: a kormány a lovak közé hajította a gyeplőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]