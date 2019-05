Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindketten ugyanazt a posztot osztották meg Facebook-oldalukon, amelyből kiderül: egyaránt alávetnék magukat egy frissen létrehozott társulat, a Civil Választási Bizottság által szervezett előválasztásnak.","shortLead":"Mindketten ugyanazt a posztot osztották meg Facebook-oldalukon, amelyből kiderül: egyaránt alávetnék magukat...","id":"20190522_Megis_belement_az_elovalasztasba_Karacsony_es_Puzser_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c5aab8-9149-4b80-bc7d-e3a06c11baed","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Megis_belement_az_elovalasztasba_Karacsony_es_Puzser_is","timestamp":"2019. május. 22. 19:46","title":"Mégis belement az előválasztásba Karácsony és Puzsér is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pszichiátriai betegek otthonában, a fogyatékosok otthonába, a szenvedélybetegek otthonában, és a hajléktalanszállókon, éjjeli menedékhelyeken ellátottak száma csökkent is. ","shortLead":"A pszichiátriai betegek otthonában, a fogyatékosok otthonába, a szenvedélybetegek otthonában, és...","id":"20190522_Tobb_ezres_a_varolista_153an_kerultek_be_egy_ev_alatt_idosotthonba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5220cec5-f8dc-4f51-aaeb-5f2e4d4e1664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06bbbfa-ebb3-4815-828b-5a27016cbd32","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Tobb_ezres_a_varolista_153an_kerultek_be_egy_ev_alatt_idosotthonba","timestamp":"2019. május. 22. 14:33","title":"Több ezres a várólista, de csak 153-an kerültek be egy év alatt idősotthonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rendőrség szerint se betörésre, se kényszerítésre, se öngyilkosságra utaló nyomot nem találtak. Az anyuka mentálisan zavart volt.","shortLead":"A rendőrség szerint se betörésre, se kényszerítésre, se öngyilkosságra utaló nyomot nem találtak. Az anyuka mentálisan...","id":"20190523_Rejtelyes_modon_ehen_halt_egy_anya_es_ket_lanya_Becsben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43964a50-8168-4bf0-b518-3ec636113c91","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Rejtelyes_modon_ehen_halt_egy_anya_es_ket_lanya_Becsben","timestamp":"2019. május. 23. 13:56","title":"Rejtélyes módon éhen halt egy anya és két lánya Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető a reggeli műsorában kotyogta el a Gyertek át! című vetélkedő sorsát.","shortLead":"A műsorvezető a reggeli műsorában kotyogta el a Gyertek át! című vetélkedő sorsát.","id":"20190523_Elkaszalta_az_RTL_Sebestyen_Balazs_musorat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72eaa0e9-9161-4c71-a1e4-6e28e36b3f76","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Elkaszalta_az_RTL_Sebestyen_Balazs_musorat","timestamp":"2019. május. 23. 08:59","title":"Elkaszálta az RTL Sebestyén Balázs műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c3767c-1cf5-4670-b1a2-4b1976bfa90f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tea, belvárosi polgárok és körletellenőrzés. ","shortLead":"Tea, belvárosi polgárok és körletellenőrzés. ","id":"20190522_Orbant_is_bevetette_a_kampany_veghajrajaban_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48c3767c-1cf5-4670-b1a2-4b1976bfa90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c69a6087-82de-4012-9d7b-c12bf1e4171b","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Orbant_is_bevetette_a_kampany_veghajrajaban_a_Fidesz","timestamp":"2019. május. 22. 16:11","title":"Orbánt is bevetette a kampány hajrájában a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung, ha tartja magát a menetendhez, jövő tavasszal mutatja majd be a Galaxy S11 készüléket, amitől mindenki azt várja, hogy végre valóban csak a kijelző foglalja majd el az előlapot. Most egy olyan pletyka került elő, amely szerint nem így lesz.","shortLead":"A Samsung, ha tartja magát a menetendhez, jövő tavasszal mutatja majd be a Galaxy S11 készüléket, amitől mindenki azt...","id":"20190523_samsung_galaxy_s11_kiszivargott_informacio_kepernyo_kamera_lyuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=720b5775-785a-4642-ad6a-3a154d013ba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc46cb1-2925-4ac3-9c90-50c409875598","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_samsung_galaxy_s11_kiszivargott_informacio_kepernyo_kamera_lyuk","timestamp":"2019. május. 23. 15:03","title":"Már a Samsung Galaxy S11-ről is suttognak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ef7529-e39c-42ed-8a21-318d646b24ca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felújítás során elvágtak egy kábelt.","shortLead":"A felújítás során elvágtak egy kábelt.","id":"20190522_Tobb_mint_egy_oras_kesesek_a_pusztaszabolcsi_vasutvonalon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00ef7529-e39c-42ed-8a21-318d646b24ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43081336-84a1-4033-accb-7b3b6f21c8d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Tobb_mint_egy_oras_kesesek_a_pusztaszabolcsi_vasutvonalon","timestamp":"2019. május. 22. 21:03","title":"Több mint egy órás késések a pusztaszabolcsi vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8debc4-4f0e-4a17-b2c8-5545a4d65d63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt, Orbán Viktor üzenetét is elvitte a hódmezővásárhelyieknek.","shortLead":"Sőt, Orbán Viktor üzenetét is elvitte a hódmezővásárhelyieknek.","id":"20190523_Hutomagneseket_osztogatott_a_kampanyolo_Lazar_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f8debc4-4f0e-4a17-b2c8-5545a4d65d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2874370f-40ef-41ca-8878-2523e7066664","keywords":null,"link":"/itthon/20190523_Hutomagneseket_osztogatott_a_kampanyolo_Lazar_Janos","timestamp":"2019. május. 23. 12:36","title":"Hűtőmágneseket osztogatott Lázár János, és még ki is posztolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]