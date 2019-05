Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az még nem derült ki, hogy mire és mennyit költenének.","shortLead":"Az még nem derült ki, hogy mire és mennyit költenének.","id":"20190523_Ujabb_ertekes_festmeny_megvasarlasara_keszul_az_allam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c29a5f2-07a6-49a4-9729-4b5ce55e3a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aecadc80-83bd-435e-9729-b25134b31e3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Ujabb_ertekes_festmeny_megvasarlasara_keszul_az_allam","timestamp":"2019. május. 23. 09:58","title":"Újabb értékes festmény megvásárlására készül az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2519b0f-6cfa-4882-b80d-f21e7deff2b8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zalán János, a Színházművészeti Bizottság elnöke, a Pesti Magyar Színház igazgatója elmagyarázta a HVG hetilapnak, miért érdemelt a színháza ötször annyi tao-pótlást, mint amennyit beszedett volna.","shortLead":"Zalán János, a Színházművészeti Bizottság elnöke, a Pesti Magyar Színház igazgatója elmagyarázta a HVG hetilapnak...","id":"20190523_Zalan_Janos_Szinhazmuveszeti_Bizottsag_tao_szinhaz_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2519b0f-6cfa-4882-b80d-f21e7deff2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4223cc85-9ffd-4ea8-b144-4f31b912dc21","keywords":null,"link":"/kultura/20190523_Zalan_Janos_Szinhazmuveszeti_Bizottsag_tao_szinhaz_palyazat","timestamp":"2019. május. 23. 17:40","title":"„Senki sem akarja a független, üzleti alapon működő színházakat ellehetetleníteni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A történész a Fókusz Plusznak a globális felmelegedésről, a menekültválságról és a mesterséges intelligenciáról is beszélt.","shortLead":"A történész a Fókusz Plusznak a globális felmelegedésről, a menekültválságról és a mesterséges intelligenciáról is...","id":"20190522_yuval_noah_harari_klimavaltozas_menekultek_fokusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458b5c0d-3764-4c85-91a1-7d0ba44e2d49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190522_yuval_noah_harari_klimavaltozas_menekultek_fokusz","timestamp":"2019. május. 22. 21:03","title":"Yuval Noah Harari: A klímaváltozás most történik, most kell vele foglakoznunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Szerdán a gázolaj ára is emelkedett, azé most nem fog. ","shortLead":"Szerdán a gázolaj ára is emelkedett, azé most nem fog. ","id":"20190522_benzin_aremeles_dragulas_mol_uzemanyag_toltoallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2da88a0-d445-4e93-a6f5-b665258dea02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a599af22-c223-49cb-b287-558a47af6899","keywords":null,"link":"/cegauto/20190522_benzin_aremeles_dragulas_mol_uzemanyag_toltoallomas","timestamp":"2019. május. 22. 18:21","title":"A héten másodszor drágul a benzin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b98af205-4380-41d4-bd86-3b4346fe01f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg Pakisztánból, Szíriából és Jordániából érkeznének sokan Magyarországra tanulni, a kormány pedig bőkezűen finanszírozza a tanulmányaikat.","shortLead":"Főleg Pakisztánból, Szíriából és Jordániából érkeznének sokan Magyarországra tanulni, a kormány pedig bőkezűen...","id":"20190524_Tizmilliard_forinttal_tamogatta_a_kormany_a_kulfoldi_egyetemistakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b98af205-4380-41d4-bd86-3b4346fe01f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44324aa8-3a6c-4f99-9a5b-9825472b592e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Tizmilliard_forinttal_tamogatta_a_kormany_a_kulfoldi_egyetemistakat","timestamp":"2019. május. 24. 10:39","title":"Tízmilliárd forinttal támogatta a kormány a külföldi egyetemistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00ef7529-e39c-42ed-8a21-318d646b24ca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A felújítás során elvágtak egy kábelt.","shortLead":"A felújítás során elvágtak egy kábelt.","id":"20190522_Tobb_mint_egy_oras_kesesek_a_pusztaszabolcsi_vasutvonalon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00ef7529-e39c-42ed-8a21-318d646b24ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43081336-84a1-4033-accb-7b3b6f21c8d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190522_Tobb_mint_egy_oras_kesesek_a_pusztaszabolcsi_vasutvonalon","timestamp":"2019. május. 22. 21:03","title":"Több mint egy órás késések a pusztaszabolcsi vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b0436df-2fac-443c-a79c-9fc4fd831238","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt évek fejlesztései után mára eljutottunk oda, hogy olyan feladatokat is képes elvégezni egy robot, amire korábban nem gondoltunk volna.","shortLead":"Az elmúlt évek fejlesztései után mára eljutottunk oda, hogy olyan feladatokat is képes elvégezni egy robot, amire...","id":"20190523_robotkutya_hyqreal_robot_repulogep_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b0436df-2fac-443c-a79c-9fc4fd831238&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c8a00d-6ebd-4666-b4d4-0e44fd2a772a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190523_robotkutya_hyqreal_robot_repulogep_video","timestamp":"2019. május. 23. 18:33","title":"Videó: Rákötötték a robotkutyára a 3 tonnás repülőgépet, és simán elhúzta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosban a szociális intézmények maguk kell, hogy ellenőrizzék a csótánymentesítés hatékonyságát, eddig ezt a közegészségügyi szakhatóság tette meg. További kockázatok merülnek fel így kártevőfronton.","shortLead":"A fővárosban a szociális intézmények maguk kell, hogy ellenőrizzék a csótánymentesítés hatékonyságát, eddig ezt...","id":"20190523_A_patkanyok_utan_erkezhetnek_a_fovarosba_a_csotanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=107a91bf-4d78-4c5f-adcb-b7a618fb78e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf36632-4edc-4857-a66c-6a1c6bb41bd1","keywords":null,"link":"/kkv/20190523_A_patkanyok_utan_erkezhetnek_a_fovarosba_a_csotanyok","timestamp":"2019. május. 23. 11:55","title":"A patkányok után csótányból is több bukkanhat fel Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]