[{"available":true,"c_guid":"59f9b54e-23a9-4839-afb1-c03973de51c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghatározó üzleti sajtótermékek (Wall Street Journal, Bloomberg) egybehangzó értesülései szerint hétfőn jelenthetik be, hogy együttműködésre lép a Fiat Chrysler és a Renault. Az amerikai-olasz autógyártó a későbbiekben a Renault-Nissan szövetség új tagja lehet, ami átrendezheti a nagy autógyárak élmezőnyét.","shortLead":"Meghatározó üzleti sajtótermékek (Wall Street Journal, Bloomberg) egybehangzó értesülései szerint hétfőn jelenthetik...","id":"20190526_Hetfo_nagy_nap_lehet_az_autoipar_torteneteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59f9b54e-23a9-4839-afb1-c03973de51c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c1918e-bfb9-4239-a174-496bd5a32ee0","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Hetfo_nagy_nap_lehet_az_autoipar_torteneteben","timestamp":"2019. május. 26. 21:12","title":"Míg Európa választ, a hétfő nagy nap lehet az autóipar történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a839bc27-0e49-44b2-b8b0-48e435c06bd9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt híresztelte a Miniszterelnökség, hogy Dobrev Klára cége az olajmaffia tagjaival állt kapcsolatban. Két évet kellett várni a bírósági ítélet után a bocsánatkérésre.","shortLead":"Azt híresztelte a Miniszterelnökség, hogy Dobrev Klára cége az olajmaffia tagjaival állt kapcsolatban. Két évet kellett...","id":"20190527_Ket_evvel_a_jogeros_itelet_utan_bocsanatot_kert_a_kormany_amiert_hazudtak_az_Altusrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a839bc27-0e49-44b2-b8b0-48e435c06bd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77184d5c-4762-4fbe-b5d7-4c6c7c76b8e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Ket_evvel_a_jogeros_itelet_utan_bocsanatot_kert_a_kormany_amiert_hazudtak_az_Altusrol","timestamp":"2019. május. 27. 20:44","title":"Két évvel a jogerős ítélet után bocsánatot kért a kormány, amiért hazudtak az Altusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A vezetékes szolgáltatások és a műholdas tévé után mobilon is terjeszkedik a Digi.","shortLead":"A vezetékes szolgáltatások és a műholdas tévé után mobilon is terjeszkedik a Digi.","id":"20190527_Digi_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66281fc6-b69b-4cc6-bc39-d40ec02b6cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c64db74b-0233-499b-9480-011d07e4367b","keywords":null,"link":"/kkv/20190527_Digi_mobil","timestamp":"2019. május. 27. 15:18","title":"Elindította a Digi a mobilszolgáltatásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466815eb-8d6c-458e-8e90-230d5aa3a408","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, melynek fő témáját ezen a héten a Huawei elleni bojkott jelentette.","shortLead":"Újabb adással jelentkezett az Őrültech című teches podcast, melynek fő témáját ezen a héten a Huawei elleni bojkott...","id":"20190526_orultech_podcast_huawei_google_kereskedelmi_haboru_apple_pay","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=466815eb-8d6c-458e-8e90-230d5aa3a408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116aace0-f29e-4c6d-b071-5ec9346a42a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_orultech_podcast_huawei_google_kereskedelmi_haboru_apple_pay","timestamp":"2019. május. 26. 21:03","title":"Podcast: Szomorkodhatnak a huaweiesek, örülhetnek az iPhone-osok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b554acbc-0fc0-4b91-a577-e27d81a0a54c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött össze. A balesetről a rendőrség adott ki helyszíni képeket. ","shortLead":"Két autó ütközött össze. A balesetről a rendőrség adott ki helyszíni képeket. ","id":"20190527_fegyvernek_halalos_baleset_4_es_ut_hat_halott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b554acbc-0fc0-4b91-a577-e27d81a0a54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342e41ac-6790-4419-a98a-97edf97401f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190527_fegyvernek_halalos_baleset_4_es_ut_hat_halott","timestamp":"2019. május. 27. 07:25","title":"Hat halott Fegyverneknél: fotók jöttek a 4-es úton történt tragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor és a Fidesz nyert, de nem nyert brutálisan, Budapesten rosszabbul szerepeltek, mint öt éve. Az ország legszegényebb településein azonban óriásit győztek.","shortLead":"Orbán Viktor és a Fidesz nyert, de nem nyert brutálisan, Budapesten rosszabbul szerepeltek, mint öt éve. Az ország...","id":"20190527_A_legszegenyebb_telepuleseken_90_szazalek_folott_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b156620-3336-44ee-8bea-edc80be725d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_A_legszegenyebb_telepuleseken_90_szazalek_folott_a_Fidesz","timestamp":"2019. május. 27. 09:12","title":"A legszegényebb településeken 90 százalék fölött a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szoros határidő és egy speciális választási szabály miatt a bukott alkancellár EP-mandátumhoz juthat, az már más kérdés, hogy átvenné-e.","shortLead":"A szoros határidő és egy speciális választási szabály miatt a bukott alkancellár EP-mandátumhoz juthat, az már más...","id":"20190527_Meg_az_sem_kizart_hogy_Strache_a_bukasa_utan_EPkepviselo_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1b329d-947f-4868-823b-2c08d9acf820","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Meg_az_sem_kizart_hogy_Strache_a_bukasa_utan_EPkepviselo_lesz","timestamp":"2019. május. 27. 21:56","title":"Még az sem kizárt, hogy Strache a bukása után EP-képviselő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közönség nyomásának engedve még kétezer darab, Ed Sheeran koncertnapjára szóló jegyet dobnak piacra a Sziget szervezői. Az árusítás május 30-án kezdődik.","shortLead":"A közönség nyomásának engedve még kétezer darab, Ed Sheeran koncertnapjára szóló jegyet dobnak piacra a Sziget...","id":"20190527_Ujra_lehet_Ed_Sheeranjegyet_kapni_a_Szigetre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b6b82ea-bb58-4f4b-b540-3dd36dbb419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6149de95-4049-4dc5-8b63-05e058ab3daf","keywords":null,"link":"/kultura/20190527_Ujra_lehet_Ed_Sheeranjegyet_kapni_a_Szigetre","timestamp":"2019. május. 27. 08:55","title":"Újra lehet Ed Sheeran-jegyet kapni a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]