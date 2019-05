Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f2a43ec-ca1e-43cf-8ba9-cc34418f4ed5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ebből 43 ezernek az azonosító nyilatkozatát már ellenőrizték is. ","shortLead":"Ebből 43 ezernek az azonosító nyilatkozatát már ellenőrizték is. ","id":"20190526_54_ezer_levelszavazat_mar_befutott_a_Nemzeti_Valasztasi_Irodahoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f2a43ec-ca1e-43cf-8ba9-cc34418f4ed5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8a3bb1-94a8-4039-a258-a3ec3b172f65","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_54_ezer_levelszavazat_mar_befutott_a_Nemzeti_Valasztasi_Irodahoz","timestamp":"2019. május. 26. 17:10","title":"54 ezer levélszavazat már befutott a Nemzeti Választási Irodához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc79b13-4ee5-4cc5-9e60-ed41dcab3cb3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Négyszáz méterre járt a szakadárok állásaitól Volodimir Zelenszkij.","shortLead":"Négyszáz méterre járt a szakadárok állásaitól Volodimir Zelenszkij.","id":"20190527_A_Donyecmedencebe_latogatott_az_uj_ukran_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbc79b13-4ee5-4cc5-9e60-ed41dcab3cb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6acd229b-b865-44c3-aaea-5b378ca80586","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_A_Donyecmedencebe_latogatott_az_uj_ukran_elnok","timestamp":"2019. május. 27. 21:41","title":"A Donyec-medencébe látogatott az új ukrán elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6d2d43-aa05-4e12-8987-249ab5be662b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyre jobban gyűrűző Huawei-ügyből váratlanul az Apple is rosszul jöhet ki, legalábbis ami a kínai piacot illeti – állítja egy helyi lap.","shortLead":"Az egyre jobban gyűrűző Huawei-ügyből váratlanul az Apple is rosszul jöhet ki, legalábbis ami a kínai piacot illeti –...","id":"20190527_huawei_ugy_apple_kinai_felhasznalok_bojkott_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca6d2d43-aa05-4e12-8987-249ab5be662b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fdb4a0-3e3f-43dd-a0c1-a07e8191b86b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_huawei_ugy_apple_kinai_felhasznalok_bojkott_iphone","timestamp":"2019. május. 27. 09:33","title":"A végén még az Apple is rosszul jön ki a Huawei-ügyből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2203be17-beaf-46f4-828b-e0f4b40014d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pályázati pénzből fizetne Kistelek ingyenes lakhatást, bérkiegészítést, csak ne menjenek el a fiatalok a kisvárosból. Az önkormányzat és a helyi vállalkozások is milliárdokat kaptak az uniós forrásokból az elmúlt három évben.","shortLead":"Pályázati pénzből fizetne Kistelek ingyenes lakhatást, bérkiegészítést, csak ne menjenek el a fiatalok a kisvárosból...","id":"20190527_Unios_forrasbol_fizetnek_berkiegeszitest_ha_otthon_maradnak_a_fiatalok_Kisteleken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2203be17-beaf-46f4-828b-e0f4b40014d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9409c4e-f15a-4db8-9efe-1f72a849462a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Unios_forrasbol_fizetnek_berkiegeszitest_ha_otthon_maradnak_a_fiatalok_Kisteleken","timestamp":"2019. május. 27. 09:42","title":"A \"Gyere haza fiatal\" program befuccsolt, Kisteleken a \"Ne menj el fiatallal\" próbálkoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy katolikus magániskola 6-7 éves diáklányait, és a velük tartózkodó felnőtteket támadta meg valaki Japánban. Egy kislány meghalt, sok a sérült. A támadó magát is leszúrta.","shortLead":"Egy katolikus magániskola 6-7 éves diáklányait, és a velük tartózkodó felnőtteket támadta meg valaki Japánban...","id":"20190528_Keses_tamadas_volt_Tokio_mellett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d919e23-f159-432c-9eb9-56cab8499b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1458761-dd84-4eca-a8b1-3ac4d489863c","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Keses_tamadas_volt_Tokio_mellett","timestamp":"2019. május. 28. 05:22","title":"Megkéseltek több kislányt Tokió mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f009e30-c0ad-40eb-b0f9-744d6b9a36f5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A virággal történő megjelöléstől az úthiba mihamarabbi kijavítását várják a helyiek. ","shortLead":"A virággal történő megjelöléstől az úthiba mihamarabbi kijavítását várják a helyiek. ","id":"20190528_a_nap_fotoja_a_viragkommando_ezuttal_egy_regi_piliscsabai_katyura_csapott_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f009e30-c0ad-40eb-b0f9-744d6b9a36f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1feec4-ff19-4247-9b72-58b3ca2fb74f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_a_nap_fotoja_a_viragkommando_ezuttal_egy_regi_piliscsabai_katyura_csapott_le","timestamp":"2019. május. 28. 06:41","title":"A nap fotója: A virágkommandó ezúttal egy régi piliscsabai kátyúra csapott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az ellenzéki összefogás mítosza pedig nem – ez a tanulsága a lengyel EP-választásnak.","shortLead":"Az ellenzéki összefogás mítosza pedig nem – ez a tanulsága a lengyel EP-választásnak.","id":"20190527_Orban_forgatokonyve_Varsoban_is_mukodott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68506a7e-4d58-429c-963d-8a2fa0af1585","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Orban_forgatokonyve_Varsoban_is_mukodott","timestamp":"2019. május. 27. 11:15","title":"Orbán forgatókönyve Varsóban is működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1beea492-ab9a-4271-a2cb-ddc81caa2745","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira nem akar semmit a véletlenre bízni a kormánypárt, hogy képesek voltak a XII. kerületi postaládákba szombaton éjjel 22 óra körül beletömködni Gulyás Gergely miniszter, a körzet országgyűlési képviselőjének képviselői beszámolóját. A brosúráról olvasónk küldött fotót.","shortLead":"Annyira nem akar semmit a véletlenre bízni a kormánypárt, hogy képesek voltak a XII. kerületi postaládákba szombaton...","id":"20190526_Nehogy_pont_ezen_muljon_a_part_sikere__gondolhattak_szombaton_ejjel_a_Fidesznel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1beea492-ab9a-4271-a2cb-ddc81caa2745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd37d25c-6061-4944-b9c3-b48eedcd06a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Nehogy_pont_ezen_muljon_a_part_sikere__gondolhattak_szombaton_ejjel_a_Fidesznel","timestamp":"2019. május. 26. 17:55","title":"\"Nehogy pont ezen múljon a párt sikere!\" – gondolhatták szombaton éjjel a Fidesznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]