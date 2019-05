Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e71cf65-3bcc-4074-a4cd-73a84fb777da","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Negyedóra helyett legalább egy fél napot kell utazniuk a Chelsea és az Arsenal szurkolóinak, hogy láthassák kedvenceiket az Európa Liga szerdai döntőjében. A mérkőzést ugyanis Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban rendezik, s a helyszín kijelölése nem csak a két londoni klub szurkolóinak nem tetszik.","shortLead":"Negyedóra helyett legalább egy fél napot kell utazniuk a Chelsea és az Arsenal szurkolóinak, hogy láthassák...","id":"20190528_Tobb_szempontbol_is_rossz_dontes_volt_Bakunak_adni_az_Europa_Liga_dontot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e71cf65-3bcc-4074-a4cd-73a84fb777da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a540b5-8647-40b4-ad51-1fd4ffbbb24e","keywords":null,"link":"/sport/20190528_Tobb_szempontbol_is_rossz_dontes_volt_Bakunak_adni_az_Europa_Liga_dontot","timestamp":"2019. május. 28. 19:17","title":"Több szempontból is rossz döntés volt Bakunak adni az Európa Liga-döntőt az angolok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094d89aa-1b3f-441c-8b25-f6afc4045c40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus által csak nemrég bemutatott új ZenBook tulajdonságán is képes volt egyet csavarni az Intel, amelyik egészen érdekes konepcióeszközzel lépett elő. ","shortLead":"Az Asus által csak nemrég bemutatott új ZenBook tulajdonságán is képes volt egyet csavarni az Intel, amelyik egészen...","id":"20190529_intel_honeycomb_glacier_laptop_hajtogathato_kijelzo_koncepcio_computex_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=094d89aa-1b3f-441c-8b25-f6afc4045c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8a0fd8-f739-4fd4-8f88-df94a093f266","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_intel_honeycomb_glacier_laptop_hajtogathato_kijelzo_koncepcio_computex_2019","timestamp":"2019. május. 29. 12:03","title":"Furán hajtogatható laptopot mutatott be az Intel, de úgy tűnik, van értelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tragédia Nyíregyháza közelében történt.","shortLead":"A tragédia Nyíregyháza közelében történt.","id":"20190528_Harman_meghaltak_balesetben_a_4es_fouton_Szekelynel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c00b58-03e2-41f2-9c37-cf77a6899650","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Harman_meghaltak_balesetben_a_4es_fouton_Szekelynel","timestamp":"2019. május. 28. 08:19","title":"Újabb súlyos baleset a 4-es főúton, hárman meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b49d93b-4b8b-43ff-b6b6-9bebba2e55d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan processzort villantott a tajvani Computex szakkiállítás apropóján az Intel, amelynek mind a 8 magja extrém magas órajelen képes működni. ","shortLead":"Olyan processzort villantott a tajvani Computex szakkiállítás apropóján az Intel, amelynek mind a 8 magja extrém magas...","id":"20190528_intel_core_i9_9900ks_processzor_computex_tajvan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b49d93b-4b8b-43ff-b6b6-9bebba2e55d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d49b5004-4de0-4dee-b69d-508d3b53825e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_intel_core_i9_9900ks_processzor_computex_tajvan","timestamp":"2019. május. 28. 10:03","title":"Ez ütős lesz: 8x5 GHz-es processzort készül kiadni az Intel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérdés, hova áll a DK?","shortLead":"Kérdés, hova áll a DK?","id":"20190528_Itt_az_uj_EPmandatumbecsles_van_oka_felni_a_Neppartnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e625fd-54f1-4693-a5ae-1cbd4a1fddfe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Itt_az_uj_EPmandatumbecsles_van_oka_felni_a_Neppartnak","timestamp":"2019. május. 28. 16:44","title":"Itt az új EP-mandátumbecslés: van oka félni a Néppártnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7449db3-ce26-4588-b129-49e1d8f4bd04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fizetést, napidíjat és költségtérítést is adnak az EP-képviselőknek.","shortLead":"Fizetést, napidíjat és költségtérítést is adnak az EP-képviselőknek.","id":"20190527_Havi_otmillio_forintot_is_kaphatnak_a_magyar_EPkepviselok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7449db3-ce26-4588-b129-49e1d8f4bd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe74ea4-9fba-40cc-90ad-281ee2c0d491","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Havi_otmillio_forintot_is_kaphatnak_a_magyar_EPkepviselok","timestamp":"2019. május. 27. 19:54","title":"Havi ötmillió forintot is kaphatnak a magyar EP-képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4841adc4-b6cd-4056-b91a-db5f1b2e13b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sikerült felülmúlnia önmagát.","shortLead":"Sikerült felülmúlnia önmagát.","id":"20190528_Meg_hogy_tul_dogos_volt_Serena_Williams_tavalyi_ruhaja_Nezze_meg_az_ideit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4841adc4-b6cd-4056-b91a-db5f1b2e13b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d30ae1ab-c0bf-4cec-91a1-5057e9de5657","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Meg_hogy_tul_dogos_volt_Serena_Williams_tavalyi_ruhaja_Nezze_meg_az_ideit","timestamp":"2019. május. 28. 09:13","title":"Méghogy túl dögös volt Serena Williams tavalyi ruhája! Nézze meg az ideit!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77495a5f-1b93-4c97-9e7a-ec06c12ae189","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tudnivalót is megosztott felhőalapú játékszolgáltatásáról a Microsoft. Az xCloud a tervek szerint több száz játékot lesz képes streamelni céleszközökre, többek közt mobilokra is.","shortLead":"Több tudnivalót is megosztott felhőalapú játékszolgáltatásáról a Microsoft. Az xCloud a tervek szerint több száz...","id":"20190527_microsoft_xcloud_felho_streaming_jatekszolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77495a5f-1b93-4c97-9e7a-ec06c12ae189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d8930-f247-460c-a2c2-3e46819641cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_microsoft_xcloud_felho_streaming_jatekszolgaltatas","timestamp":"2019. május. 27. 15:03","title":"Kiderült: 3500 játékot szór majd az új Xbox felhője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]