Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77580b2e-5d7d-43ba-a93b-28072b636355","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész kitárulkozása egyre furcsább.","shortLead":"A zenész kitárulkozása egyre furcsább.","id":"20190529_Mobynak_van_egy_zavarba_ejto_emleke_a_peniszerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77580b2e-5d7d-43ba-a93b-28072b636355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5bc3bd-7499-4a61-90de-f8e221f07767","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Mobynak_van_egy_zavarba_ejto_emleke_a_peniszerol","timestamp":"2019. május. 29. 09:23","title":"Mobynak van egy zavarba ejtő emléke a péniszéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e71cf65-3bcc-4074-a4cd-73a84fb777da","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Negyedóra helyett legalább egy fél napot kell utazniuk a Chelsea és az Arsenal szurkolóinak, hogy láthassák kedvenceiket az Európa Liga szerdai döntőjében. A mérkőzést ugyanis Azerbajdzsán fővárosában, Bakuban rendezik, s a helyszín kijelölése nem csak a két londoni klub szurkolóinak nem tetszik.","shortLead":"Negyedóra helyett legalább egy fél napot kell utazniuk a Chelsea és az Arsenal szurkolóinak, hogy láthassák...","id":"20190528_Tobb_szempontbol_is_rossz_dontes_volt_Bakunak_adni_az_Europa_Liga_dontot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e71cf65-3bcc-4074-a4cd-73a84fb777da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82a540b5-8647-40b4-ad51-1fd4ffbbb24e","keywords":null,"link":"/sport/20190528_Tobb_szempontbol_is_rossz_dontes_volt_Bakunak_adni_az_Europa_Liga_dontot","timestamp":"2019. május. 28. 19:17","title":"Több szempontból is rossz döntés volt Bakunak adni az Európa Liga-döntőt az angolok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d891b8-aa58-4ffc-b662-9bab607fc54f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb előzményfilmet tervez Ridley Scott.\r

\r

","shortLead":"Újabb előzményfilmet tervez Ridley Scott.\r

\r

","id":"20190528_Jon_egy_ujabb_Alienfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24d891b8-aa58-4ffc-b662-9bab607fc54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb62932-a29e-4208-a306-4b18c0101b86","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Jon_egy_ujabb_Alienfilm","timestamp":"2019. május. 28. 16:42","title":"Jön egy újabb Alien-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook azt szeretné, hogy minél egyszerűbb legyen jelenteni az oldalon felbukkanó hibákat, ezért egy új, több mint különleges funkciót készítenek ehhez. ","shortLead":"A Facebook azt szeretné, hogy minél egyszerűbb legyen jelenteni az oldalon felbukkanó hibákat, ezért egy új, több mint...","id":"20190528_facebook_hiba_jelzes_telefon_razasa_shake_to_report_funkcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50fc5c77-a06a-4745-86db-4fb44b28f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7f0ef34-a630-47c5-b0a1-c9be3247b7d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_facebook_hiba_jelzes_telefon_razasa_shake_to_report_funkcio","timestamp":"2019. május. 28. 20:33","title":"Érdekes új funkció jön a Facebookra: meg kell rázni hozzá a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a93d918-d4d6-4480-bef3-d85d260557df","c_author":"","category":"elet","description":"Ez az idei első alkalom. Földet nem érő tornádóból, úgynevezett tubából viszont több is volt a szerdai vihar során.","shortLead":"Ez az idei első alkalom. Földet nem érő tornádóból, úgynevezett tubából viszont több is volt a szerdai vihar során.","id":"20190529_Debrecenben_tornado_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a93d918-d4d6-4480-bef3-d85d260557df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a192204f-6f7d-4b69-8a97-bc7ba93f855d","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Debrecenben_tornado_volt","timestamp":"2019. május. 29. 20:49","title":"Debrecenben tornádó volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea7dd88-557e-4b4e-8559-6e915310186d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemcsak a megáradt folyó, a baleset maga is sokkoló lehetett.","shortLead":"Nemcsak a megáradt folyó, a baleset maga is sokkoló lehetett.","id":"20190530_Torott_vegtagok_a_viztol_elnehezulo_ruha_sokk_ezert_olyan_nehez_tulelni_egy_ilyen_hajobalesetet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fea7dd88-557e-4b4e-8559-6e915310186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaf888c2-49f6-4573-b18d-5bb090cc600f","keywords":null,"link":"/elet/20190530_Torott_vegtagok_a_viztol_elnehezulo_ruha_sokk_ezert_olyan_nehez_tulelni_egy_ilyen_hajobalesetet","timestamp":"2019. május. 30. 11:28","title":"Ezért olyan nehéz túlélni egy ilyen hajóbalesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a patkányirtás körül sok a kérdés és furcsaság a patkányirtó konzorcium referenciáit és kifizetését illetően.\r

\r

","shortLead":"Pedig a patkányirtás körül sok a kérdés és furcsaság a patkányirtó konzorcium referenciáit és kifizetését illetően.\r

\r

","id":"20190529_Napirendre_sem_vette_a_fovarosi_kozgyules_Karacsony_Gergely_patkanybizottsagi_otletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5934bea6-5ddd-4e48-b02a-8c55be8ab0d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa59ed14-1337-48f6-8216-60b62dd889dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Napirendre_sem_vette_a_fovarosi_kozgyules_Karacsony_Gergely_patkanybizottsagi_otletet","timestamp":"2019. május. 29. 13:03","title":"Napirendre sem vette a fővárosi közgyűlés Karácsony Gergely patkánybizottsági ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség hivatali visszaélés miatt vett őrizetbe három embert, az Index szerint köztük a NAV felderítő osztályának egykori vezetőjét is.","shortLead":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség hivatali visszaélés miatt vett őrizetbe három embert, az Index szerint köztük a NAV...","id":"20190528_Index_nyomozok_vittek_el_a_NAV_felderitoinek_volt_fonoket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b1dff74-b362-4a17-9796-4e55d850e454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_Index_nyomozok_vittek_el_a_NAV_felderitoinek_volt_fonoket","timestamp":"2019. május. 28. 17:24","title":"Index: Nyomozók vitték el a NAV felderítőinek volt főnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]