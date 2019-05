Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1eb48d8-c01c-418d-9aad-dd14c16b4f47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peter Pellegrini szlovák kormányfő rákérdezett Orbánnál, hogy hogy van, de ő csak félrehajtotta a fejét. ","shortLead":"Peter Pellegrini szlovák kormányfő rákérdezett Orbánnál, hogy hogy van, de ő csak félrehajtotta a fejét. ","id":"20190528_Macronnal_talalkoztak_a_V4ek_Orbannak_nem_volt_jo_kedve__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1eb48d8-c01c-418d-9aad-dd14c16b4f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b9cd31-9ccc-4dd7-b471-9d21b9ac8b36","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Macronnal_talalkoztak_a_V4ek_Orbannak_nem_volt_jo_kedve__video","timestamp":"2019. május. 28. 18:34","title":"Videó: Nem volt jókedve Orbánnak, amikor Macronnal találkozott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a1c5f3-fa5c-4184-8934-ddc58d57b016","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az első héten már több mint a keretösszeg felére érkezett be igény a konvektorcsere pályázaton.","shortLead":"Az első héten már több mint a keretösszeg felére érkezett be igény a konvektorcsere pályázaton.","id":"20190530_Gyorsan_fogy_a_konvektorcsereprogramra_szant_penz_erdemes_sietni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5a1c5f3-fa5c-4184-8934-ddc58d57b016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970530c6-d879-42bb-ac6b-d2ed78096ec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_Gyorsan_fogy_a_konvektorcsereprogramra_szant_penz_erdemes_sietni","timestamp":"2019. május. 30. 09:58","title":"Gyorsan fogy a konvektorcsere-programra szánt pénz, érdemes sietni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40272f1-46da-4bd2-9ae2-d9fe4e6c66da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább huszonhárom koszovói szerbet és bosnyákot, köztük rendőröket fogott el szervezett bűnözés gyanújával a Rosu koszovói különleges rendőri alakulat kedden Észak-Koszovóban. A koszovói elnök a szervezett bűnözés elleni harc támogatására szólított fel, míg a szerb elnök közölte: ha szerbek is veszélybe kerülnek, Belgrád lépni fog.","shortLead":"Legalább huszonhárom koszovói szerbet és bosnyákot, köztük rendőröket fogott el szervezett bűnözés gyanújával a Rosu...","id":"20190528_Lovoldozes_volt_EszakKoszovoban_legalabb_ketten_megsebesultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f40272f1-46da-4bd2-9ae2-d9fe4e6c66da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2748aaa-f6e3-45ba-9234-502a37968fda","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Lovoldozes_volt_EszakKoszovoban_legalabb_ketten_megsebesultek","timestamp":"2019. május. 28. 13:16","title":"Lövöldözés volt Észak-Koszovóban - a szerb elnök teljes harckészültségbe helyezte a hadsereget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az EP-választás csak a kezdet volt, most kezdődik igazán a harc az európai politikusok között. A tét: kik kerüljenek az EU három vezető testületének az élére.","shortLead":"Az EP-választás csak a kezdet volt, most kezdődik igazán a harc az európai politikusok között. A tét: kik kerüljenek...","id":"20190528_europai_bizottsag_ekb_tanacs_elnokok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78ad981-997a-443b-866d-fe5d62fe772e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190528_europai_bizottsag_ekb_tanacs_elnokok","timestamp":"2019. május. 28. 14:00","title":"Indul az uniós Trónok harca, és Orbánnak nem osztanak benne lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5dc8f9c-131d-490a-9b94-26d797cd051e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redmi a korábbi benchmark-eredmény és a most bejelentett specifikációk alapján valószínűleg az egész okostelefonos mezőnyt leveri az új mobiljával.","shortLead":"A Redmi a korábbi benchmark-eredmény és a most bejelentett specifikációk alapján valószínűleg az egész okostelefonos...","id":"20190528_redmi_k20_pro_okostelefon_android","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5dc8f9c-131d-490a-9b94-26d797cd051e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7c1331-17eb-4993-a151-8aa2e5ba6a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_redmi_k20_pro_okostelefon_android","timestamp":"2019. május. 28. 14:33","title":"Bemutatták a \"gyilkos mobilt\", ami minden okostelefonnál gyorsabb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leszakadt az ég Budapesten.","shortLead":"Leszakadt az ég Budapesten.","id":"20190528_Oriasi_mennydorgesel_erkezett_meg_a_beigert_felhoszakadas_elsofoku_a_riasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4f11e0-bd3e-451b-ae41-a2a5da8da1ca","keywords":null,"link":"/elet/20190528_Oriasi_mennydorgesel_erkezett_meg_a_beigert_felhoszakadas_elsofoku_a_riasztas","timestamp":"2019. május. 28. 12:59","title":"Óriási mennydörgéssel érkezett meg a beígért felhőszakadás: elsőfokú a riasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Meghibásodott a biztosítóberendezés az esztergomi vonalon. ","shortLead":"Meghibásodott a biztosítóberendezés az esztergomi vonalon. ","id":"20190530_biztositoberendezes_piliscsaba_pilisvorosvar_mav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=473a7504-1f30-4811-a482-f60c1d27a4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d4f298-9a5c-4133-8e30-8efa22d039dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_biztositoberendezes_piliscsaba_pilisvorosvar_mav","timestamp":"2019. május. 30. 07:40","title":"Nem járnak a vonatok Piliscsaba és Pilisvörösvár között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e337e5be-6bf0-4143-b4b1-37b5cd031ea3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Matolcsy unokatestvére bankja felszámolása után is bukott.","shortLead":"Matolcsy unokatestvére bankja felszámolása után is bukott.","id":"20190528_Eltunt_a_Pecsi_Sorfozde_nyeresege__igy_zarta_az_evet_Szemereyek_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e337e5be-6bf0-4143-b4b1-37b5cd031ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e064f08-a42d-426c-a776-27da957d1308","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Eltunt_a_Pecsi_Sorfozde_nyeresege__igy_zarta_az_evet_Szemereyek_cege","timestamp":"2019. május. 28. 16:03","title":"Eltűnt a Pécsi Sörfőzde nyeresége – így zárta az évet Szemereyék cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]