„Hol kapnának munkát? Csanádpalotán, vagy Battonyán?”- mondja egy mezőhegyesi férfi arra a kérdésre, hogy tudnak elhelyezkedni az elmúlt hónapokban elbocsátottak. Ugyanis, miközben golfpálya, fürdő, uszoda kiviteli terveinek elkészítésére is kiírta a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság a közbeszerzést, az elmúlt hónapokban hetven embert küldtek el csendben az állami cégtől. Az elbocsátottak számáról egyelőre a helyiektől hallottunk, a leépítés adatairól a céget is megkérdeztük, ha megérkezik a válasz, azt is közzé tesszük.

„Azt ígérték, amikor elvették az előző tulajdonostól a céget, hogy a munkahelyek megmaradnak” – teszi hozzá csalódottan a férfi.

Két évvel ezelőtt döntött úgy a kormány, hogy a majdnem szétzilált birtokot átveszi, és ott egy mintagazdaságot alakítanak ki a közel tízezer hektáros területen. 2013-ban még a birtokon működő magáncég használatában levő állami földek bérletére pályázatot írták ki, majd a területet részletekben árverésre bocsátották. Végül egy tollvonással minden szerződést semmisnek mondtak ki, ekkor döntött a kormány a birtok államosításáról.

Ennek akkor örültek a helyiek, hiszen éveken át nem tudták, hogy mi lesz a kisvárosban szinte egyedüli munkáltatónak számító céggel. Azt ígérték a helyieknek, hogy a munkahelyek megmaradnak, és az ambiciózus terveket is bemutatták. A gazdaság korszerűsítését, bővítését, az ötezer lakosú, az egykori ménes köré szerveződött, emlékművekben gazdag település turisztikai fejlesztését is megígérték. Most ezeknek a beruházásoknak a kiviteli terveinek az elkészítésére írták ki a közbeszerzést, amit a Népszava vett észre.

A lap azt írja, a pályázótól az alábbi beruházások engedélyezési és kiviteli terveit várják: termálvizes fürdő, egy 90 szobás 4 csillagos szálloda, új prémium lovarda lelátóval, VIP-páhollyal, verseny kézilabda-pálya, két kosárpálya, két squashpálya, falmászási és vívási lehetőség, edzőterem, fitneszterem, két szintes 250 fős üveg konferencia- és rendezvényterem wellness- és fitness-lehetőséggel, 18 szakaszos golfpálya-rendszer klubépülettel, és az egykori keskeny nyomközű vasút helyreállítása, hozzá kapcsolódóan megállók létesítése, egykori megállók felújítása, tematikus bővítése.

Mindeközben közel hetven dolgozót csendben elbocsátottak, holott a környéken alig van munkalehetőség, sem Battonyán, sem Csanádpalotán nem igazán van kereslet a munkásokra. Mezőkovácsházán pedig néhány hónappal ezelőtt húzta le a rolót a Pannon Lúd, amely éppen a mélykúti nagy baromfivágóhíd megnyitása miatt zárt be. Emiatt többen keserű szájízzel fogadják a fejlesztéseket, aminek egyébként mindenki örült korábban. Mások szerint viszont csak ki kell várni, hogy a fejlesztések megvalósuljanak, akkor majd lesz bőven munkahely is.

„A golfpályáról és a kisvasútról eddig nem volt szó” – kommentálták a helyiek a grandiózus terveket. Már hónapokkal ezelőtt körbejárt a tervezett birtok látványterve, ebből valóban nem derült ki, hogy golfpálya is lesz a területen, ez csak a kedden megjelent közbeszerzésben szerepel. Most már néhányan azt is hallották, hogy a golfpálya mellé helikopter leszállót is terveznek. Most ezeknek a kiviteli terveknek az elkészítésére írtak ki pályázatot, június végén derül ki, hogy ki tervezheti meg a grandiózus viharsarki mezőgazdasági és turisztikai centrumot.

Az állami tangazdaság a nyárra építő táborra emlékeztető „birtoktábort” is szervez, két csoportban száz-száz diákot várnak, már a tizenöt évesek is jelentkezhetnek, kukoricát kell majd címerezniük a diákoknak júniustól augusztusig.