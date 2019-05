Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca6d2d43-aa05-4e12-8987-249ab5be662b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta legfrissebb elemzését a Gartner piackutató cég, amelyből kiderül, melyik gyártó hány okostelefont tudott eladni 2019 első negyedévében.","shortLead":"Kiadta legfrissebb elemzését a Gartner piackutató cég, amelyből kiderül, melyik gyártó hány okostelefont tudott eladni...","id":"20190530_gartner_piackutatas_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca6d2d43-aa05-4e12-8987-249ab5be662b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f63296e-7f59-4a61-b01c-c170baa67525","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_gartner_piackutatas_okostelefon","timestamp":"2019. május. 30. 12:33","title":"Lekörözte a Huawei az Apple-t, több okostelefont adtak el idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abb7340-5ec3-408e-b3ba-aafa192c2491","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felére zuhant az olasz kormánypárt támogatottsága az EP-választásokon. ","shortLead":"Felére zuhant az olasz kormánypárt támogatottsága az EP-választásokon. ","id":"20190530_Luigi_Di_Maio_maradt_az_olasz_Ot_Csillag_Mozgalom_vezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5abb7340-5ec3-408e-b3ba-aafa192c2491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cef0b5e5-db06-4387-8885-4c308adcab4d","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Luigi_Di_Maio_maradt_az_olasz_Ot_Csillag_Mozgalom_vezetoje","timestamp":"2019. május. 30. 21:44","title":"Luigi Di Maio maradt az olasz Öt Csillag Mozgalom vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b558f9-9778-46d7-b546-38d097576afa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval kevesebb dolgozóval, kicsit alacsonyabb árbevétel mellett növelte jelentősen adózott eredményét a Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. ","shortLead":"Jóval kevesebb dolgozóval, kicsit alacsonyabb árbevétel mellett növelte jelentősen adózott eredményét a Pick Szeged...","id":"20190531_pick_szeged_2018_eredmeny_nyereseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54b558f9-9778-46d7-b546-38d097576afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710e0fd2-3063-49b9-9926-bc037770a99e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_pick_szeged_2018_eredmeny_nyereseg","timestamp":"2019. május. 31. 12:07","title":"Közel ötmilliárdos nyereséget hozott össze a Pick tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5eee8b-dd0f-44ac-bb64-9c898bf5d30d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hajnal háromkor egymás után futottak be a rendőrautók ahhoz a Margit híd közelében horgonyzó kirándulóhajóhoz, amely egyes hírek szerint összeütközhetett a Hableány nevű hajóval. A balesetnek hét halálos áldozata van, huszonegy ember pedig eltűnt. ","shortLead":"Hajnal háromkor egymás után futottak be a rendőrautók ahhoz a Margit híd közelében horgonyzó kirándulóhajóhoz, amely...","id":"20190530_Megjelentek_a_rendorok_a_tragikus_balesettel_osszefuggesbe_hozott_hajon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5eee8b-dd0f-44ac-bb64-9c898bf5d30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f427b5-b9a0-449c-bc99-fb2e262bd79f","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Megjelentek_a_rendorok_a_tragikus_balesettel_osszefuggesbe_hozott_hajon","timestamp":"2019. május. 30. 03:20","title":"Megszállták a rendőrök a tragikus balesettel összefüggésbe hozott nagy méretű hajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"22-en tartózkodtak a gépen Brüsszelben, Babis kormányfő, és emberei, az uniós csúcsértekezlet után indultak volna vissza, amikor az incidens történt. Senki sem sérült meg.","shortLead":"22-en tartózkodtak a gépen Brüsszelben, Babis kormányfő, és emberei, az uniós csúcsértekezlet után indultak volna...","id":"20190529_Veletlenul_elsult_a_cseh_miniszterelnok_testorenek_fegyvere_a_repulon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82f4779b-8dc6-48c4-a750-20de6ff86bf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd3f2d2-0f06-4a73-8b3f-572bce577fd8","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Veletlenul_elsult_a_cseh_miniszterelnok_testorenek_fegyvere_a_repulon","timestamp":"2019. május. 29. 21:16","title":"Véletlenül elsült a cseh miniszterelnök testőrének fegyvere a repülőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ae9a82-1db3-4e7d-ab68-ccfaf1e6d97b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Két és fél milliárd forint osztalékot fizet a Puskás Stadion és a Városliget átépítésénél is dolgozó Magyar Építő.","shortLead":"Két és fél milliárd forint osztalékot fizet a Puskás Stadion és a Városliget átépítésénél is dolgozó Magyar Építő.","id":"20190530_Megtriplazta_a_nyereseget_a_Magyar_Epito_Zrt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4ae9a82-1db3-4e7d-ab68-ccfaf1e6d97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"074ae222-2e70-4383-be91-b61b4482b55d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190530_Megtriplazta_a_nyereseget_a_Magyar_Epito_Zrt","timestamp":"2019. május. 30. 12:32","title":"Megtriplázta a nyereségét a Magyar Építő Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8629b0e8-355e-4658-89ca-ca6125b28a0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"A buli dübörög tovább\" – mondta Végvári Ádám.","shortLead":"\"A buli dübörög tovább\" – mondta Végvári Ádám.","id":"20190530_Sulyos_betegseggel_kuzd_a_Neoton_Familia_frontembere_de_nem_all_le_a_koncertezessel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8629b0e8-355e-4658-89ca-ca6125b28a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204aef1b-ef9a-48aa-9037-eacb229dc433","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Sulyos_betegseggel_kuzd_a_Neoton_Familia_frontembere_de_nem_all_le_a_koncertezessel","timestamp":"2019. május. 30. 09:50","title":"Súlyos betegséggel küzd a Neoton Família frontembere, de nem áll le a koncertezéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42103f9b-b3e3-4e55-8bf4-377fb2a63ed9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Mészáros Lőrinccel is jó viszonyban levő Vida József nagybefektető érdekeltségébe kerül a TV2 teljes médiaportfóliója, ha a GVH is rábólint.","shortLead":"A Mészáros Lőrinccel is jó viszonyban levő Vida József nagybefektető érdekeltségébe kerül a TV2 teljes...","id":"20190529_Vida_Jozsef_uzletember_erdekeltsegebe_kerul_a_TV2_mediaportfolioja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42103f9b-b3e3-4e55-8bf4-377fb2a63ed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4acba182-8b4b-41d1-b8c9-11623678e4ca","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Vida_Jozsef_uzletember_erdekeltsegebe_kerul_a_TV2_mediaportfolioja","timestamp":"2019. május. 29. 17:30","title":"A Takarékbank-vezéré lesz a TV2-csoport ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]