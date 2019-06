Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e1ed1a2-7775-43bc-a3c3-55ef6d5308b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tolmácsot táborba küldték, mert hibázott.","shortLead":"A tolmácsot táborba küldték, mert hibázott.","id":"20190531_Ot_diplomatat_vegeztek_ki_a_kudarcos_hanoi_KimTrump_csucs_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e1ed1a2-7775-43bc-a3c3-55ef6d5308b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cdbe85-de63-47e9-abe8-2912fa5ded86","keywords":null,"link":"/vilag/20190531_Ot_diplomatat_vegeztek_ki_a_kudarcos_hanoi_KimTrump_csucs_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 07:55","title":"Öt diplomatát végeztek ki a kudarcos hanoi Kim–Trump-csúcs miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az építőipar óriásit nőtt, de az ipar sok más ágazata is húzza a gazdaságot. A mezőgazdaság idén eddig nem teljesített jól.","shortLead":"Az építőipar óriásit nőtt, de az ipar sok más ágazata is húzza a gazdaságot. A mezőgazdaság idén eddig nem teljesített...","id":"20190531_Reszletezte_a_KSH_miert_nott_ekkorat_a_magyar_gazdasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2443e944-82e0-4754-b396-22a565df5540","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Reszletezte_a_KSH_miert_nott_ekkorat_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2019. május. 31. 09:59","title":"Részletezte a KSH, miért nőtt ekkorát a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0384852-192f-423d-aa3c-ba585e41484f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolnoki önkormányzat képtelen lenne finanszírozni azokat a sportlétesítményeket, klubokat, amelyeket váratlanul megkapott \"ajándékba\" Simicska Lajos egykori üzlettársától, Nyerges Zsolttól. A kormány azonban kisegíti a várost.","shortLead":"A szolnoki önkormányzat képtelen lenne finanszírozni azokat a sportlétesítményeket, klubokat, amelyeket váratlanul...","id":"20190531_Egymilliard_forint_kozpenzt_kap_Szolnok_hogy_megbirkozzon_Nyerges_ajandekaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0384852-192f-423d-aa3c-ba585e41484f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25db3628-02e4-4997-8259-424a916f8776","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Egymilliard_forint_kozpenzt_kap_Szolnok_hogy_megbirkozzon_Nyerges_ajandekaval","timestamp":"2019. május. 31. 09:52","title":"\"Ilyen az, ha egy NER-lovag egyszer ráun valamire, és rásózza másra\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9dadf58-5b9a-440e-b4ab-624f89a78689","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai haditengerészet elrendelte, hogy a Lockheed Martin telepítse a USS Preble fedélzetére a cég lézerfegyverét. A tervek szerint védelmi célokat szolgál majd az egység.","shortLead":"Az amerikai haditengerészet elrendelte, hogy a Lockheed Martin telepítse a USS Preble fedélzetére a cég lézerfegyverét...","id":"20190531_lezerfegyver_uss_preble_rombolo_amerikai_haditengereszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9dadf58-5b9a-440e-b4ab-624f89a78689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ca6ad1-3d28-4660-9d22-b93401343c8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_lezerfegyver_uss_preble_rombolo_amerikai_haditengereszet","timestamp":"2019. május. 31. 19:33","title":"Rakéták helyett lézerfegyverrel védi majd magát egy amerikai hadihajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tarlós István főpolgármester állami számvevőszéki vizsgálatot javasol Zuglóban, hogy tisztázzák a kerület pénzügyi helyzetét.","shortLead":"Tarlós István főpolgármester állami számvevőszéki vizsgálatot javasol Zuglóban, hogy tisztázzák a kerület pénzügyi...","id":"20190531_Tarlos_ASZvizsgalatot_javasol_Karacsonynal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e934be5e-40e3-461d-88bb-dc1fccb5dbc4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Tarlos_ASZvizsgalatot_javasol_Karacsonynal","timestamp":"2019. május. 31. 12:20","title":"Tarlós ÁSZ-vizsgálatot javasol Karácsonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7067db20-0256-4bd0-b474-83b554955a9f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Komoly meglepetés érte Alekszandr Danyilukot, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjét: amikor a napokban beiktatott új államfő, Volodimir Zelenszkij által kinevezett titkár belépett az országos válsághelyzetek kezelésére kialakított szituációs szobába, egy üres helyiségben találta magát, amiben összesen két ukrán zászló árválkodott.","shortLead":"Komoly meglepetés érte Alekszandr Danyilukot, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjét: amikor a napokban beiktatott...","id":"20190530_A_tavozo_ukran_allamfo_kisstilu_bosszuja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7067db20-0256-4bd0-b474-83b554955a9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a605c5e0-5465-450d-930e-75395c805688","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_A_tavozo_ukran_allamfo_kisstilu_bosszuja","timestamp":"2019. május. 30. 11:23","title":"A távozó ukrán államfő kisstílű bosszúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d37521d7-56be-4dc6-9140-c6c5795f92c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem kell félni a Fidesznek a fővárosi önkormányzati választáson. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem kell félni a Fidesznek a fővárosi önkormányzati választáson...","id":"20190530_Gulyas_Gergely_Budapesten_nagy_gyozelmet_fogunk_aratni_az_onkormanyzati_valasztasokon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d37521d7-56be-4dc6-9140-c6c5795f92c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880bd94d-5fc2-48fc-9faf-9f550b08ea54","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Gulyas_Gergely_Budapesten_nagy_gyozelmet_fogunk_aratni_az_onkormanyzati_valasztasokon","timestamp":"2019. május. 30. 12:30","title":"Gulyás Gergely: Budapesten nagy győzelmet fogunk aratni az önkormányzati választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"India több városában is tiltólistán szerepel napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka, a PlayerUnknown's Battlegrounds, vagyis a PUBG. Ennek megfelelően komoly büntetésre számíthat az, aki a törvény ellenére letölti és játszik vele.","shortLead":"India több városában is tiltólistán szerepel napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka, a PlayerUnknown's Battlegrounds...","id":"20190531_pubg_india_letartoztatas_betiltott_mobiljatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c82e80-90b6-45b2-a1a2-b4a01845bc8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_pubg_india_letartoztatas_betiltott_mobiljatek","timestamp":"2019. május. 31. 09:33","title":"Lecsuktak több indiai fiatalt, mert az utcán egy tiltott mobiljátékkal múlatták az időt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]