[{"available":true,"c_guid":"c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy napja lehet hozzájutni.","shortLead":"Egy napja lehet hozzájutni.","id":"20190604_Oriasi_volt_a_roham_a_szuperkotvenyert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3f7bd02-b52b-490e-ad92-b0dfe8bdfc1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b12554c-92f1-4fa2-b231-21d8fb39706f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Oriasi_volt_a_roham_a_szuperkotvenyert","timestamp":"2019. június. 04. 10:13","title":"Óriási volt a roham a szuperkötvényért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7ce5f1-00ce-4867-846e-f25f61f16f98","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A repülőket is figyelmeztethetik, annyira magas a szeméthegy az indiai főváros mellett.","shortLead":"A repülőket is figyelmeztethetik, annyira magas a szeméthegy az indiai főváros mellett.","id":"20190604_Hamarosan_magasabb_lesz_Ujdelhi_szemethegye_mint_a_Tadzs_Mahal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a7ce5f1-00ce-4867-846e-f25f61f16f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6383122d-c3f0-4754-a294-5958059d586a","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Hamarosan_magasabb_lesz_Ujdelhi_szemethegye_mint_a_Tadzs_Mahal","timestamp":"2019. június. 04. 17:33","title":"Hamarosan magasabb lesz Újdelhi szeméthegye, mint a Tádzs Mahal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annak ellenére, hogy rengeteg állami pénzt pumpáltak beléjük, a csapatok fele veszteséges volt. ","shortLead":"Annak ellenére, hogy rengeteg állami pénzt pumpáltak beléjük, a csapatok fele veszteséges volt. ","id":"20190604_355_milliard_forintot_koltottek_ket_ev_alatt_berekre_az_NBIes_csapatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddecabe-08f3-4672-bcc9-94116499cf4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_355_milliard_forintot_koltottek_ket_ev_alatt_berekre_az_NBIes_csapatok","timestamp":"2019. június. 04. 09:09","title":"35,5 milliárd forintot költöttek két év alatt bérekre az NB I.-es csapatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9423516d-8d1a-4ee7-9cbc-9c59e54205d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő Barcelonában próbálta keresztülverekedni magát a tömegen, amikor egy agresszív rajongó erőszakkal megcsókolta.","shortLead":"Az énekesnő Barcelonában próbálta keresztülverekedni magát a tömegen, amikor egy agresszív rajongó erőszakkal...","id":"20190604_Ijeszto_videon_fogdossak_Miley_Cyrust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9423516d-8d1a-4ee7-9cbc-9c59e54205d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096f5834-6eda-4abf-807b-b3fd59a4bbca","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Ijeszto_videon_fogdossak_Miley_Cyrust","timestamp":"2019. június. 04. 10:28","title":"Ijesztő videón fogdossák Miley Cyrust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először odaszúrt az MTA-nak, majd elnapolta a fideszes többség a parlamenti kulturális bizottságában a vitát – mindezt úgy, hogy Lovász László matematikusprofesszor, MTA-elnök megjelent.\r

","shortLead":"Először odaszúrt az MTA-nak, majd elnapolta a fideszes többség a parlamenti kulturális bizottságában a vitát – mindezt...","id":"20190605_Megalaztak_az_MTA_elnoket_a_parlamenti_bizottsagi_ulesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18f6c19e-20b8-4cd1-8867-694b2b65ec26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56afa89-845f-489a-b98f-7bbc70741a15","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Megalaztak_az_MTA_elnoket_a_parlamenti_bizottsagi_ulesen","timestamp":"2019. június. 05. 12:14","title":"Megalázták az MTA elnökét a parlamenti bizottsági ülésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedd este 10 körül meg is jelent a parlament honlapján a vonatkozó dokumentum. ","shortLead":"Kedd este 10 körül meg is jelent a parlament honlapján a vonatkozó dokumentum. ","id":"20190605_Palkovicsek_az_ejjel_benyujtottak_az_MTAt_megcsonkito_torvenyjavaslatukat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcf24771-ddc9-493f-ada1-d49f008329ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"517c6b25-f034-46de-ae3a-72d52b917756","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Palkovicsek_az_ejjel_benyujtottak_az_MTAt_megcsonkito_torvenyjavaslatukat","timestamp":"2019. június. 05. 07:05","title":"Palkovicsék az éjjel benyújtották az MTA-t megcsonkító törvényjavaslatukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e0c087-1b82-4e4b-a429-34d8c011f8be","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szinte biztosan \"erőltetett\" a mosolya Leonardo da Vinci híres Mona Lisájának – állapította meg három idegkutató.\r

